شاركت دولة قطر في اجتماع أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد يوم الأحد 16 فبراير 2025، والذي يأتي تحضيرًا للاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن السياحة المقرر عقده يوم الاثنين 17 فبراير 2025 في الكويت.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون السياحي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمثل خطوة تحضيرية مهمة تهدف إلى تنسيق السياسات السياحية وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، بما ينعكس إيجابيًا على تطوير القطاع السياحي الخليجي.

وشكل الاجتماع منصة للحوار وتبادل الخبرات، مما يسهم في تطوير استراتيجيات سياحية مشتركة تدعم التنوع السياحي، وتعزز التعاون في تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تبرز المقومات السياحية لدول المجلس.

وناقش الاجتماع سبل تطوير الفعاليات السياحية المشتركة بين دول المجلس وتعزيز جهود تنشيط السياحة البينية ورفع معدلات الإقبال على الوجهات الخليجية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التكامل السياحي الخليجي، من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية تسهم في تطوير القطاع وتعزيز مكانة دول المجلس كوجهات سياحية متكاملة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

نبذة عن قطر للسياحة

قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

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