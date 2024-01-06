بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، كأفضل نسخة على الإطلاق خلال القرن، تستعد قطر للترحيب مجدداً بالعالم من خلال استضافة بطولة كأس آسيا AFC‏ قطر 2023™ التي تُقام في 12 يناير وتستمر حتى 10 فبراير 2024.

تُكرس بطولة كأس آسيا لكرة القدم الإرث المستمر الذي خلفته البطولات الرياضية في قطر، وتثبت قدرة البلاد على استضافة أحداث عالمية كبرى والترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل تمتعها ببنية تحتية سياحية متطورة. والتي تشمل مطاراً حائزاً على جوائز عالمية، وناقلة وطنية تُسير رحلاتها إلى العديد من الوجهات حول العالم، بالإضافة إلى وجود شبكة مترو وترام، ساهمت بنقل أكثر من 18.2 مليون مسافر خلال كأس العالم لكرة القدم، يرافقها احتضانها للفنادق الفاخرة والمعالم السياحية الجذّابة. كما وستشهد قطر تنظيم عدداً من الأحداث العالمية الضخمة هذا العام، على سبيل المثال لا الحصر، بطولة كأس آسيا AFC‏ قطر 2023™، مما يوفر للزوار برنامجاً سياحياً حافلاً بالفعاليات التي يُمكنهم المشاركة بها ومشاهدتها قبل المباريات وبعدها.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: "يسرّنا هذا العام استضافة بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023 والتي تمتد فعالياتها من تاريخ 12 يناير وحتى 10 فبراير، حيث سيتمكن الزوار من قضاء أوقات رائعة وحماسية والتعرف على العديد من مناطق الجذب السياحي في قطر. ستقدم قطر للسياحة مجموعة غنية من الفعاليات والمهرجانات الرائعة التي ترضي كافة الأذواق لسكان قطر وزوارها. ويتزامن انطلاق كأس آسيا AFC قطر 2023 مع تنظيم باقة من المهرجانات والفعاليات والتي تتضمن مهرجان قطر للتسوق، ومعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، ومهرجان قطر الدولي للأغذية، ومهرجان الطائرات الورقية، والمعرض الدولي للبستنة أكسبو قطر 2023، والذي تستمر فعالياته حتى أواخر شهر مارس إلى جانب تنظيم مجموعة من الفعاليات الموسيقية والترفيهية والتي تشكل جميعها تجربة استثنائية لا تنسى."

وأضاف سعادته: "لقد استطاعت قطر على مدار الأعوام الماضية، أن تصبح وجهة سياحية رياضية مرموقة، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية ومرافق رياضية وطبية متطورة، بالإضافة إلى تنوع الفعاليات الرياضية التي تستضيفها على أرضها وأهمها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️، حيث تمكنت قطر من أن تظهر للعالم أجمع حسن الضيافة، والتنظيم المميز، يعززها وجود المرافق السياحية الفاخرة التي تتمتع بها والمناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها الوجهة".

أبرز الفعاليات

مهرجان قطر للتسوق 2024

تنطلق فعاليات مهرجان قطر للتسوق في 1 يناير وتستمر حتى 27 يناير 2024، ويقدم المهرجان عروضاً مذهلة في المتاجر، وسحوبات، وعروض ترفيهية تتوزع على جميع مراكز التسوق. وسيشهد المهرجان مشاركة 13 مركزاً تجارياً يمكن للزوار زيارتهم، بالإضافة إلى 100 متجر يقدم عروضاً وفعاليات ترفيهية مختلفة.

مهرجان قطر الدولي للأغذية (QIFF)

يعود مجدداً مهرجان قطر الدولي للأغذية، المفضل لدى الكثير منا في الفترة من 7 إلى 17 فبراير في حديقة البدع، كإحدى أكثر الفعاليات التي تحظى بشعبية كبيرة في قطر، وذلك لجمعه العديد من المطابخ في مكان واحد. ويضم المهرجان أكثر من 100 من الأطباق المميزة والتي يمكن لمرتادي المهرجان الإختيار بينها.

معرض الدوحة للساعات والمجوهرات 2024

يُقام معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من 5 إلى 11 فبراير 2024، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات لعرض القطع الفريدة والتصاميم الرائعة. وسيتمكن عشاق اقتناء المجوهرات والساعات من اكتشاف عالمٍ من المجوهرات الفاخرة والأنيقة.

إكسبو الدوحة 2023

يستمر إكسبو الدوحة، أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1يُقام في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حتى 28 مارس 2024، ليوفر للزوار منصة للتواصل مع الكيانات الزراعية المحلية والدولية. تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، يركز مقدمو العروض على إيجاد حلول لمشهد زراعي أكثر استدامةً وتطوراً. ويمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من الفعاليات الأخرى في المعرض أيضاً، مثل الانغماس في الواقع الافتراضي، أو المشاركة في ورش عمل مبتكرة، أو استكشاف الحديقة النباتية.

متاحف ومعارض

يحتضن متحف: المتحف العربي للفن الحديث العديد من المعارض التي تستمر حتى مارس 2024، بهدف استقطاب الزوار من محبي الفنون والثقافة. وتشمل بعض هذه المعارض معرض مهدي مطشر: "المواجهة عبر الاستبطان"، و"دروس مُختزلة: التجريد في الحداثة العربية"، و"مدن تحت الحجِر: مشروع صندوق البريد"، و"معانٍ مبنية".

يقع متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في السامرية بالقرب من استاد أحمد بن علي. ويتيح للمشجعين فرصة التعرف على السيرة الذاتية لسعادة الشيخ فيصل، أحد أبرز رجال الأعمال وأكثرهم تأثيراً في قطر. يحتوي المتحف على الحرف اليدوية السورية التقليدية، والمصنوعات اليدوية التي تعود جذورها إلى العصر الجوراسي، والسيارات الكلاسيكية، والسجاد الريفي.

مظاهر طبيعية

يمكن للمشجعين أخذ قسط من الراحة في حديقة أسباير، أكبر حديقة في قطر تحتوي على مساحات خضراء ومسارات للمشي ومقاهي مميزة. كما يمكن للمشجعين التوجه إلى المدينة التعليمية حيث حديقة الأكسجين التي تحتوي على مسارات للمشي وملاعب لكرة القدم لممارسة الرياضة، بالإضافة إلى حديقة القرآن النباتية، وهي حديقة فريدة من نوعها تضم النباتات المذكورة في القرآن والسنة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوّار التوجّه إلى مزرعة حينة سالمة، التي تستغرق 20 دقيقة بالمركبة للوصول إليها، انطلاقاً من استاد أحمد بن علي. وتقدم المزرعة المنتجات العضوية والحرف اليدوية وورش العمل الإبداعية والتدريب المهني والمنتجعات الصحية، مما يجعلها مكاناً مثالياً لقضاء عطلة نهاية أسبوع مريحة، أو ببساطة مكاناً يمكن زيارته لتحفيز الجانب الفني.

الحفلات الغنائية والموسيقية

تقدم قطر للمقيمين والزوار من عشاق الفن والموسيقى، العديد من الحفلات لأشهر الفنانين والموسيقيين في ثلاث مواقع مختلفة، حيث يقام في حديقة الفندق في الخليج الغربي حفل غنائي للمطرب العربي وفيق حبيب في 17 يناير، وحفل لعشاق الموسيقى الإلكترونية تقدمه الفرقة السويدية "سويدش هاوس مافيا" في 19 يناير، وعروض فرقة "باك ستريت بويز" الشهيرة في 26 يناير، وفرقة البوب روك الشهيرة "ون ريبابليك" في 1 فبراير. يمكنكم حجز التذاكر الخاصة بهذه العروض من خلال هذا الرابط الإلكتروني: https://tickets.virginmegastore.me/qa

أما على المسرح المكشوف بالحي الثقافي "كتارا"، يمكن لعشاق الموسيقى حضور حفلات غنائية لعدد من المطربين العرب منهم موضي ورحاب الشمراني في 27 يناير، والفنانة اللبنانية نجوى كرم في 1 فبراير، والفنان المغربي الفرنسي أمين بودشار في 8 فبراير، والفنانة المصرية أمل ماهر في 11 فبراير. يمكنكم حجز التذاكر الخاصة بهذه العروض من خلال هذا الرابط الإلكتروني: https://www.eventat.com/home

كما يستضيف مركز قطر الوطني للمؤتمرات حفل غنائي للفنان ناصيف زيتون في 3 فبراير.

مرحباً آسيا

بالتزامن مع حلول فصل الشتاء المميّز في قطر، يرحب درب لوسيل بعشاق كرة القدم في مهرجان "مرحباً آسيا" الذي سيُقام في 10 يناير ويستمر حتى 10 فبراير 2024. ويستعد درب لوسيل ليُزين سمائه بأنوار وإضاءة رائعة، إلى جانب أعلامٍ وديكورات تُثري المشهد الثقافي للبلاد. ويضم مهرجان "مرحباً آسيا" أكشاك تقدم أشهى الأطعمة والمشروبات للمشجعين أثناء تشجيعهم لمنتخباتهم الوطنية. كما يضم المهرجان 24 ركناً يمثل كل منها جانب من ثقافة بلدان الفرق المتنافسة خلال البطولة، مثل: قطر، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية، ولبنان. لذلك ندعو المشجعين للحضور والمشاركة بالاحتفالات والعروض الترفيهية في مدينة لوسيل ودعم منتخباتهم الوطنية.

فن عمارة مبتكرة

تتميّز قطر بالعمارة الحديثة والمذهلة. حيث سيحظى المشجعون المتوجهون إلى استاد المدينة التعليمية بنظرة عن قرب على مكتبة قطر الوطنية التي يشبه تصميم مبناها ورقتين فوق بعضهما مطويّتين من الزوايا ومسحوبتين إلى الأعلى بحيث يشكل الفراغ بينهما ما يشبه شكل الصدفة. كما يمكنهم الاطلاع على التصميم المعاصر لجامع المدينة التعليمية، ذي المنارتين. تستحق كل من مكتبة قطر الوطنية ومركز المنارتين الاستكشاف من الداخل مع مقهى المكتبة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، واستوديو الموسيقى، وزوايا القراءة، والجولات الإرشادية في المسجد. وفي منطقة الوكرة، يمكن للزوار زيارة مسجد أبو منارتين، للتعرف على هندسته المعمارية غير التقليدية التي تحاكي أربعينيات القرن العشرين.

وجهات جذّابة

تم افتتاح حديقة ميريال المائية في جزيرة قطيفان الشمالية، مع ألعاب ذات تصميم مستوحى من تاريخ دولة قطر في استخراج النفط. ويعد البرج الأيقوني في الحديقة، الأطول والأول من نوعه في العالم. كما يمكن زيارة لوسيل وينتر وندرلاند في جزيرة المها بالقرب من استاد لوسيل، مع 50 لعبة تشمل 25 لعبة عائلية، و 15 لعبة للأطفال، و 10 جولات مثيرة، و 395 أفعوانية، وعجلة فيريس بطول 150 قدماً.

أسواق ليلية وبازارات

يتواجد سوق الدحيل الليلي داخل استاد عبد الله بن خليفة، ويعتبر السوق الليلي الرائد في قطر، ويُقدم تشكيلة رائعة من الأطعمة الشعبية والقهوة والكرك. في حين يتواجد السوق الجديد "داون تاون" بالقرب من حديقة أسباير ويحتضن عدة مطاعم ومقاهي تقدم باقة متنوعة من الوجبات اللذيذة الخفيفة والقهوة.

يُمكن للزوار قضاء عطلة نهاية الأسبوع في سوق تربة للمزارعين الذي يقام في المدينة التعليمية كل سبت ويُقدم المنتجات المحلية، والحرف اليدوية، والأطعمة الطازجة ليستمتع بها الزوار. وبإمكانكم العثور على سوق الوكرة بالقرب من استاد الجنوب، حيث يمكنكم التنزه على شاطئ البحر تحت أشعة شمس الشتاء الدافىء، والاستمتاع بتناول مجموعة من المأكولات، وخاصة المأكولات البحرية، واستكشاف المتاجر التي تبيع المنتجات العربية التقليدية.

لمحبي الحيوانات

يقع مضمار الشحانية لسباق الهجن على بعد 20 دقيقة بالسيارة من استاد أحمد بن علي، والذي يستضيف العديد من سباقات الهجن على مدار العام. يُمكن للزوار الاستمتاع بكل من السباقات وفعاليات ترويض الهجن التي تقام هناك كل صباح. ويعد الشقب، بالقرب من استاد المدينة التعليمية، وجهة جذّابة لعشاق الفروسية لمشاهدة فعاليات ركوب الخيل، بالإضافة إلى ذلك، سيقام مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية في الفترة الممتدة من 1 حتى 11 فبراير، بإمكانكم الاستمتاع بمشاهدة مختلف الخيل العربية الأصيلة وهي تتنافس وتظهر مهارتها الفائقة. ومن المعروف أن هذه الخيول تمثل رمز للقوة والفخر والاعتزاز بالثقافة العربية.

البطولات الرياضية

تُقام بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024 في 2 فبراير وتستمر حتى 18 فبراير 2024 في قبة أسباير، وميناء الدوحة القديم، ومركز حمد للألعاب المائية. وستستضيف هذه البطولة 2600 رياضي من أفضل الرياضيين من أكثر من 190 دولة حول العالم. وسيتنافس اللاعبون جميعاً على 75 ميدالية، وعلى فرصة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وتشمل الرياضات السباحة (المفتوحة والفنية)، والغوص والغطس العالي، وكرة الماء. يُمكن للزوار مشاهدة العروض المائية المذهلة للرياضيين الذين قدموا من جميع أنحاء العالم.

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