قطر للسياحة ومعرض جنيف الدولي للسيارات يكشفان عن مجموعة رائعة من العروض والفعاليات الغامرة التي ستقام في جميع أنحاء البلاد

تستعد قطر للسياحة، بالتعاون مع معرض جنيف الدولي للسيارات، لتأجيج الشغف بالسيارات في جميع أنحاء قطر، وذلك عبر استضافتها النسخة الافتتاحية من معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر، والمقرر عقدها خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023. وتغطي مساحة أجنحة المعرض أكثر من 10 آلاف متر مربع في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فيما يستقبل المعرض 31 علامة رائدة من أشهر العلامات في صناعة السيارات، بما في ذلك تويوتا ولكزس وبورشه وفولكس فاجن ولامبورجيني وبي إم دبليو وكيا وأودي وماكلارين ومرسيدس بنز وشيري وغيرها. وسيتم خلال المعرض تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في صناعة السيارات، كما سيتم الكشف عن 10 علامات تجارية رائدة من حول العالم و20 علامة تجارية رائدة من كافة أنحاء المنطقة.

وسيكون معرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023 بمثابة أعظم مهرجان لتميّز السيارات في قطر، وذلك عبر أربع تجارب غامرة تغطي أبرز الوجهات السياحية في البلاد. وتشمل هذه الفعاليات "ملتقى التصميم المستقبلي للسيارات" في متحف قطر الوطني، ومغامرات رائعة عبر الطرق الوعرة في ملتقى المغامرة في سيلين، وتجارب قيادة ممتعة على حلبة لوسيل الدولية، ومعرضاً رائعاً للسيارات الكلاسيكية ومسيراً للتميز على امتداد درب لوسيل الشهير.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد سعد بن على الخرجي، نائب رئيس قطر للسياحة: " يمهّد معرض جنيف الدولي للسيارات قطر الطريق بأن يكون معرض السيارات الأكثر شهرةً وتأثيراً في الشرق الأوسط. إن الترحيب بالعالم في هذا المهرجان العظيم للسيارات هو شهادة على تفانينا في خلق تجارب لا تنسى للمقيمين والزوار. إن استضافة فعاليات واسعة النطاق وعالمية المستوى مثل معرض جنيف الدولي للسيارات ، يجسد التزامنا برؤيتنا الاستراتيجية لنصبح الوجهة الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بحلول عام 2030".

من جانبه، قال السيد ساندرو ميسكيتا، الرئيس التنفيذي لمعرض جنيف الدولي للسيارات: "يسعدنا للغاية أن نرحب بمجموعة مرموقة من العارضين في النسخة الأولى من معرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023. لأكثر من قرنٍ من الزمن، كان معرض جنيف الدولي للسيارات في طليعة المعارض المتخصصة بابتكارات وتكنولوجيا السيارات. واليوم، نحن متحمسون لتوسيع إرث المعرض في الشرق الأوسط، وإقامته للمرة الأولى خارج جنيف، من خلال الشراكة بشكلٍ حصري مع دولة ديناميكية ومتقدمة مثل قطر".

ومن المقرر أن يستضيف معرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023 "ملتقى التصميم المستقبلي للسيارات"، بالتعاون الوثيق مع متحف قطر للسيارات المرتقب وكار ديزاين نيوز (CDN)، وهو فعالية مغلقة سوف تقام في متحف قطر الوطني وتستقطب مجموعة متنوعة من أبرز المتحدثين والجلسات النقاشية الحصرية وغداء عمل من شأنه تسهيل الحوارات المبتكرة والتفكير متعدد التخصصات عند مناقشة مستقبل صناعة السيارات.

وسيوفر "ملتقى المغامرة" في سيلين، الواقع في منتجع أوتبوست البراري الفخم، للباحثين عن المغامرات الفرصة لاستكشاف الكثبان المحيطة، والاطلاع بشكل مباشر على مهارات وقدرات العلامات التجارية للسيارات المشاركة في المعرض وهي تقهر أصعب التضاريس وتجتاز الطرق الوعرة.

كما يستضيف معرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023، بالتعاون مع الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، أربعة أيام سباق حصرية على حلبة لوسيل الدولية، حيث سيتم دعوة الضيوف للاستمتاع بالتجربة الحصرية والفرصة الفريدة للقيادة على الحلبة الشهيرة مباشرة بعد انتهاء منافسات أبطال سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1.

أما ملتقى "ملعب المدينة" فسوف ينقل أجواء الشغف والحيوية التي تميز معرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023 إلى درب لوسيل، وذلك عبر العروض الجذابة والأنشطة التفاعلية. كما سيقام مسير التميز يوم 12 أكتوبر الساعة 7 مساء بمشاركة حوالي 100 سيارة من سيارات الأحلام والنماذج والطرازات الفريدة التي سوف تسير بدورها عبر درب لوسيل الشهير الذي يبلغ طوله 1.3 كيلومتر.

وفي مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، سيوفر "معرض السيارات الكلاسيكية" للزوار الفرصة لاكتشاف مجموعة حصرية من أعظم وأفضل السيارات بالعالم. ويضم المعرض مجموعة من أفضل السيارات التي عرفها العالم على الإطلاق وأفضل السيارات الفائزة في السباقات. ويمثل المعرض فرصة لا تفوت لدى عشاق السيارات الكلاسيكية وهواة اقتنائها والشغوفين بها. كما يسلط المعرض الرائع الضوء على مجموعة من السيارات التي تعتبر بمثابة جواهر مكنونة من مجموعات قطرية وعربية خاصة.

ومن المقرر أن يفتح معرض جنيف الدولي للسيارات أبوابه للزوار يومياً في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 10 مساء، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساء في أيام السبت. وبينما سيكون الدخول للمعرض مجاناً خلال أيام الأسبوع، فسوف يتطلب ذلك تذكرة بقيمة 50 ريالاً قطرياً خلال نهاية الأسبوع. وتتوفر تذاكر الدخول، بما في ذلك التذاكر المجانية، على موقع فيرجن ميجاستور، حيث يتعين الحصول عليها للدخول إلى المعرض.

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نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

الموقع الالكتروني:

www.visitqatar.qa

نبذة عن معرض جنيف الدولي للسيارات

لقد كان معرض جنيف الدولي للسيارات بمثابة نقطة انطلاق لمستقبل عالم صناعة السيارات منذ عام 1905. ويعتبر المعرض أهم معرض للسيارات في أوروبا وأحد أكثر المعارض المرموقة والمؤثرة في العالم. وينطلق معرض جنيف الدولي قطر 2023 لتكون الدوحة هي المدينة المضيفة لنسخته هذا العام. تعد مؤسسة "اللجنة الدائمة لمعرض جنيف الدولي للسيارات" هي الجهة المنظمة وصاحبة الحقوق للمعرض ومقرها الرسمي مدينة جنيف بسويسرا.