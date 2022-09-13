إنفويدج " inVOYAGE"يستقطب أبرز خبراء تنظيم الفعاليات في العالم

الملتقى يقام في قطر للمرة الأولى ويستضيفه فندق ريكسوس الخليج الدوحة من 2 إلى 5 أكتوبر

تستقبل قطر نخبة من أبرز قادة وخبراء صناعة السفر والسياحة وتنظيم الفعاليات عبر العالم، وذلك خلال استضافتها ملتقى "إنفويدج" الذي سيقام على مدى أربعة أيام في فندق ريكسوس الخليج المقرر افتتاحه قريباً في الدوحة.

ويشارك في ملتقى الحوافز الفاخرة والفعاليات "إنفويدج" حوالي 200 خبير من أبرز خبراء السفر والسياحة وتنظيم الفعاليات ممن ينتمون لأكثر من 24 دولة. وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها قطر هذا المتلقى الذي يقام ضمن شراكة تجمع كلاً من فندق ريكسوس الخليج الدوحة وقطر للسياحة واكتشف قطر والخطوط الجوية القطرية. وتُعتبر استضافة قطر لهذا الملتقى تأكيداً لمكانة قطر كوجهة مزدهرة لاستضافة فعاليات الأعمال.

ويُعتبر فندق ريكسوس الخليج الجديد بمثابة إعادة إحياء شاملة لمبنى تاريخي جرى افتتاحه أول مرة في عام 1973 تحت اسم "فندق الخليج"، والذي سرعان ما أصبح أحد المعالم البارزة بمدينة الدوحة. وسوف يضم الفندق الجديد الذي يمثل ثمرة للتعاون بين فنادق ريكسوس وكل من أكور وكتارا للضيافة، 378 غرفة وجناحاً وسبعة مطاعم، تمتزج فيها أجواء الفخامة مع الأناقة والتكنولوجيا العصرية المتطورة.

وبهذه المناسبة، قال السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: "يسعدنا أن ندعم هذه الفعالية المتميزة التي تجلب إلى قطر أبرز قادة القطاع في جميع أنحاء العالم. ونحن نعتبر سياحة الحوافز والاجتماعات والمؤتمرات أحد مجالات الاهتمام الرئيسية لدينا نظراً لأن قطر وجهة يسهل الوصول إليها وترتبط مباشرة بأكثر من 150 وجهة عالمية عبر أفضل شركة طيران بالعالم وهي الخطوط الجوية القطرية، والتي تجعل منها وجهة مثالية لفعاليات الأعمال. كما أن لدينا مراكز مؤتمرات متطورة مثل مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ومركز قطر الوطني للمؤتمرات ومجموعة رائعة من الفنادق مثل فندق ريكسوس الخليج الذي أصبح مذهلا بعد عملية تجديد شاملة".

وتُعتبر قطر وجهة عالمية لاستضافة المؤتمرات الكبرى والبطولات الرياضية وفعاليات الأعمال، حيث يمكن لما نسبته 80% من سكان الكرة الأرضية الوصول إليها عبر رحلة طيران لا تزيد مدتها على ست ساعات. وبحلول عام 2030، تتطلع قطر إلى استقبال أكثر من ستة ملايين زائر سنوياً، سيكون حوالي 20% منهم تقريباَ من مسافري فعاليات الأعمال.

وقال السيد شريف كاسب، المدير العام لريكسوس الخليج الدوحة: "يسعدنا استضافة الحدث الأول من إنفويدج في قطر ونتطلع إلى الترحيب بهذه النخبة المتميزة من خبراء الحوافز والفعاليات الفاخرة في فندقنا الجديد. لا شك أن ضيوف فندقنا سوف يحظون برحلة رائعة يستمتعون خلالها بأشهى المأكولات وأفضل أنشطة الترفيه والرياضات المحفزة وتجارب المنتجعات المنعشة. ونحن نسعى لأن يصبح فندق ريكسوس الخليج هو الوجهة الأفضل والأشهر في الدوحة للباحثين عن مفهوم المنتجع الشامل الذي نقدمه للسوق للمرة الأولى والذي يوفر أعلى معايير تميز الخدمة وأفضل المرافق العصرية والترفيه المفعم بالحيوية."

وقال السيد ريتشارد جوسلين، الشريك المؤسس لـ "إنفويدج": "إن مهمتنا هي جعل هذا الحدث يؤتي ثماره بالتعاون مع الشركاء الرائعين واستقطاب مجموعة من الفعاليات الدولية وأبرز قادة الضيافة الفاخرة المستعدين لإلهام الآخرين وممارسة الأعمال. وسوف يحظى ضيوفنا بفرصة فريدة تتيح لهم التعرف مباشرة على ثقافة قطر الغنية وعلى عروضها المتنوعة من فعاليات وحوافز فاخرة والانضمام لنخبة من أبرز قادة وخبراء قطاع الفعاليات والحوافز الفاخرة في العالم".

وقال السيد ستيفن رينولدز، نائب الرئيس الأول، لشركة "اكتشف قطر": "هذه فرصة رائعة لشركة اكتشف قطر ولشركائنا في الخطوط الجوية القطرية وقطر للسياحة لتسليط الضوء على التنوع الهائل للخيارات التي يمكن لقطر أن توفرها لضيوفها، مما يعزز مكانتها كوجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الفاخرة ورفعية المستوى".

وقال السيد تييري أنتينوري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الجوية القطرية: "بصفتنا أفضل شركة طيران في العالم، فنحن حريصون على الشراكة مع أبرز خبراء تنظيم الفعاليات لإلهام وتمكين المشاركين من خلال تجارب التواصل. لقد جمع إنفويدج على مدى سنوات المئات من منظمي الفعاليات الدولية رفيعة المستوى عبر العالم، مما يعزز ثقة الخطوط الجوية القطرية في التعاون مع هذا الملتقى الرائد إلى جانب شركائها الآخرين في الدوحة".

للمزيد من المعلومات حول "إنفويدج" والانضمام إلى إحدى فعاليات الملتقى، يرجى زيارة:

https://www.invoyage.net/home

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