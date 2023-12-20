رحبت قطر للسياحة وشركاؤها الاستراتيجيين اليوم بوصول الباخرة السياحية "نرويجن داون"، مسجلة بذلك أول نقطة إنطلاق وعودة لها في قطر ومنطقة الخليج عموماً. وقد وصلت الباخرة السياحية إلى ميناء الدوحة وسط احتفال نظمته قطر للسياحة ضمن موسم الرحلات البحرية 2023/24 الذي انطلق خلال شهر أكتوبر. وتضمن حفل الاستقبال أنشطة جانبية متعددة للزوار القادمين على متن الباخرة، مثل رقصة السيف (العرضة) التقليدية، والحناء، وصناعة المراكب الخشبية التذكارية، وفن الخط العربي، وحياكة السدو، وصناعة الشباك.

وتتسع الباخرة لما يقرب 2340 راكباً، ولديها طاقم عمل مكون من 1032 فرد. وسترسو لمدة ليلتين في الميناء، مما يسمح للركاب باستكشاف الأماكن المجاورة لها في الدوحة والتي تشمل الميناء وسوق واقف ومتحف قطر الوطني والمزيد.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، بقوله: "أحدث الوصول الأول لباخرة " نرويجن داون" وظهورها لأول مرة في المياه الإقليمية القطرية نقلة نوعية في قطاع السياحة البحرية المتنامي في البلاد، وأكد على مكانة دولتنا كوجهة سياحية رائدة في هذا القطاع. وتحرص قطر للسياحة على عقد شراكات واتفاقيات جديدة مع خطوط الرحلات البحرية الرائدة، وتتعهد بإتاحة الفرصة للزوار الدوليين لاستكشاف الفعاليات العديدة التي تزخر بها قطر، بما في ذلك متاحفها ذات المستوى العالمي، ومعالمها الجذّابة، وأماكنها الثقافية".

وبدوره قال الكابتن عبدالله محمد الخنجي، الرئيس التنفيذي لمواني قطر: "نحن سعداء باستقبال الرحلة الأولى لخط الرحلات البحري النرويجيNorwegian Cruise Line (NCL) لشواطئ قطر ومنطقة الخليج، حيث يعكس هذا الحدث المهم الاهتمام المتزايد لمشغلي الرحلات البحرية السياحية بالرسو في ميناء الدوحة القديم والانطلاق منه إلى محطات السفن السياحية الأخرى في المنطقة."

وأضاف: "لقد شهدت قطر تحولاً سريعاً في سياحة الرحلات البحرية وباتت وجهة عالمية رائدة في هذا القطاع النامي بفضل ما تتمتع به من معالم سياحية جذابة، وموقع جغرافي مثالي، مما أكسبها شعبية كبيرة بين مشغلي الرحلات البحرية والركاب على حد سواء. وإننا في مواني قطر تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات وبالتعاون مع الجهات أصحاب المصلحة وشركائنا من خطوط الرحلات البحرية السياحية نعمل دائما على ضمان أن تكون قطر وجهة السفر الأكثر رواجاً في المنطقة."

وفق تقديرات قطر للسياحة، يستقبل موسم الرحلات البحرية 2023/24 في قطر 79 رحلة و350 ألف مسافر، متفوقاً بذلك على موسم الرحلات البحرية 2022/23 الذي شهد 54 رحلة وإجمالي 253191 زائرًا. يتم الترحيب بالركاب في محطة الرحلات البحرية الحديثة والتي تضم أكواريوم وتعد قريبة جداً من مناطق الجذب المختلفة.

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-انتهى-