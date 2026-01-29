دبي، الإمارات العربية المتحدة – أُقيمت القرعة المباشرة المرتقبة لبطولة كأس إعمار للبولو في وسط مدينة دبي، إيذاناً بالانطلاقة الرسمية للنسخة السابعة من البطولة، التي تُقام خلال الفترة من 3 إلى 15 فبراير 2026. وشهد الحدث عرضاً مبهراً لإطلاق البطولة تم إسقاطه على برج خليفة الأيقوني، حيث أضاءت المشاهد البصرية معالم البرج احتفاءً بالبطولة، والفرق المشاركة، والرعاة، في مشهد ملهم رسم ملامح انطلاقة موسم بولو استثنائي.

وعلى مدار السنوات، رسّخت بطولة كأس إعمار للبولو مكانتها كإحدى أبرز بطولات البولو في دولة الإمارات، في انعكاس واضح للنمو المتواصل للرياضة والتزام دبي بالتميّز في رياضات الفروسية الراقية. وانطلقت البطولة في بداياتها بمشاركة أربعة فرق فقط، قبل أن تشهد تطوراً لافتاً لتصل في نسختها السابعة إلى مشاركة عشرة فرق تضم نخبة من أبرز اللاعبين والداعمين لرياضة البولو في المنطقة، مؤكدةً مكانتها المرموقة ضمن روزنامة بطولات البولو الإقليمية.

وشهد حفل الإطلاق حضوراً واسعاً ضم كبار المسؤولين، وممثلي الفرق، والشركاء، ووسائل الإعلام، في انعكاس واضح للمكانة المتنامية التي تحظى بها بطولة كأس إعمار للبولو. واستُقبل الحضور بعرض بصري لافت شمل عرضاً تفعاليا حيا وإطلاق عروض بصرية ترويجية على واجهة برج خليفة، تلا ذلك كلمات رسمية سلطت الضوء على مسيرة البطولة، وتطورها، وقوتها التنافسية، ودورها المجتمعي.

تقدّم البطولة هذا العام مجموعة جوائز قيّمة، حيث يحصل الفريق الفائز على جائزة مالية قدرها 120 ألف درهم إماراتي، إلى جانب سيارة 212 مقدمة من شركة Legend Motors، فيما ينال الفريق الوصيف جائزة مالية بقيمة 75 ألف درهم إماراتي، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في البطولة (MVP) بقيمة 5 آلاف درهم إماراتي، تكريماً للأداء الفردي المتميز.

وتشهد النسخة السابعة من بطولة كأس إعمار للبولو مشاركة عشرة فرق هي: AM Polo، BinDrai Polo، El Basha Polo، Equiti Polo، Noon Polo، GhrGhar Polo، Ankora Polo، Bhansali Polo، Jehangiri Polo، وGhantoot Polo. ومن المتوقع أن تقدّم البطولة مستوىً تنافسياً عالياً، حيث تقود عدداً من الفرق شخصيات بارزة في رياضة البولو، من بينهم راشد العبار قائد فريق Noon Polo والشيخة علياء آل مكتوم قائدة فريق AM Polo، ما يعزز قوة المنافسات ويجمع بين المواهب الاستثنائية والعمق التنافسي.

وشهدت القرعة الرسمية الإعلان عن جدول المباريات، حيث تم توزيع الفرق المشاركة على ثلاث مجموعات. ضمّت المجموعة الأولى فرق Bhansali وAnkora وEquiti، فيما ضمّت المجموعة الثانية فرق BinDrai وGhantoot وJehangiri، بينما ضمّت المجموعة الثالثة فرق AM Polo وNoon وEl Basha وGhrGhar، في تشكيلة تعكس مزيجاً متوازناً من الإسطبلات العريقة، والفرق المنافسة المعروفة، والفرق الصاعدة التي تسهم في تشكيل مشهد رياضة البولو في دولة الإمارات.

وتحظى نسخة عام 2026 بدعم الراعي الرئيسي Emaar، إلى جانب الشركاء الرئيسيين Legend Motors بعلامتها 212، وCMC Hospital بصفته الشريك الطبي، وDubai Sports Council بصفته الشريك الإعلامي لبطولة كأس إعمار للبولو، في تأكيد على الدعم التجاري والمجتمعي القوي الذي تحظى به البطولة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، Just شكري أبو السعود، المدير العام لـ نادي دبي للبولو والفروسية: “تواصل بطولة كأس إعمار للبولو تجسيد التزام إعمار بدعم الفعاليات الرياضية العالمية التي تجمع بين التميّز، والإرث الثقافي، والتفاعل المجتمعي. ويعكس النمو المتواصل للبطولة أهميتها المتزايدة ضمن أجندة بطولات البولو في المنطقة، ونحن فخورون بدعم حدث يجمع هذا المستوى الرفيع من الفرق والمواهب.”

من جانبه، قال خالد عيسى الياسي، مدير Emaar Leisure Club: “وصول كأس إعمار للبولو إلى نسختها السابعة يمثل محطة فخر واعتزاز لنا جميعاً. ما بدأ كبطولة صغيرة بمشاركة أربعة فرق فقط، أصبح اليوم بطولة تنافسية رفيعة المستوى تضم عشرة فرق، وتعكس التطور الكبير لرياضة البولو في دولة الإمارات، وتعد الجماهير بمنافسات حافلة بالإثارة.”

وشهد الحدث حضور ممثلين عن اتحاد الإمارات للبولو، من بينهم حميد بن سعيد بن دري نائب الرئيس، وسانتياغو تورّيغييتار مدير البطولات، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة الشيخ خليفة بن حشر آل مكتوم، ومحمد سعيد الرقباني، ومهرة فلكناز، وهند الحوسني، إضافة إلى عمر صواب مدير العمليات في Emaar Hospitality، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الفرق المشاركة.

ومع المباريات السريعة، والمنافسات القوية، والجوائز المرموقة، والأجواء الأنيقة، تدعو النسخة السابعة من كأس إعمار للبولو عشّاق اللعبة والعائلات والزوار إلى الاستمتاع بتجربة رياضية استثنائية تجمع بين الأداء الرياضي الرفيع، والإرث الثقافي، وثقافة البولو النابضة في دولة الإمارات.

