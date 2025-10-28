دبي، عقد قادة مدن ورؤساء بلديات أكثر من 30 مدينة من أنحاء العالم العربي اجتماعاً موسعا في مدينة إكسبو دبي، ناقش وضع رؤية مشتركة لمستقبل حضري عربي مستدام ومزدهر. وأكد المشاركون في الحدث على المسؤولية الجماعية لقادة المدن عبر التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك تحديات النمو السريع، وتوظيف الشباب والمرونة الحضرية في مواجهة تغير المناخ. وحضر الاجتماع الذي عقد ضمن فعاليات القمة العالمية للمدن كل من معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.

مدن تعمل معًا

تُعدّ الجهود العربية المشتركة، المرتكزة إلى الروابط الثقافية والتاريخية العميقة، حجر الزاوية في استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء شراكات استراتيجية مع الدول والمدن العربية. وناقش رؤساء البلديات وقادة المدن العرب كيف تُقدم مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي اتسمت بقيادة ذات رؤية ثاقبة وحوكمة مُركزة على النتائج، نموذجًا يُحتذى به للتحول الحضري والتنمية، وهو نموذج يمكن تطبيقه في المنطقة بأكملها.

الالتزام بشراكة عملية

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية مواجهة التحديات بشكل جماعي عبر تبادل المعارف والخبرات، حيث تمتلك كل مدينة عربية، بغض النظر عن مرحلتها التنموية الحالية، رؤىً فريدة يمكن أن تسهم في مسيرة التنمية المشتركة للعالم العربي.

وتقوم المدن العربية بدور أساسي في المشهد الحضري العالمي، وتوفر لها القمة منصةً للعمل المشترك والتواصل مع المدن من جميع أنحاء العالم لتعزيز حضورها الدولي.

ويشارك قادة المدن العرب إلى جانب مئات من قادة المدن من مختلف أنحاء العالم في قمة المدن العالمية التي تستمر ثلاثة أيام، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

تُعدّ هذه القمة واحدة من أكبر وأكثر التجمعات تنوعًا في العالم لرؤساء البلديات وقادة المدن وقطاع الأعمال. وهي منصة عالمية لمناقشة التحديات الحضرية وكيف يمكن للمدن أن تواكب التوسع الحضري السريع وأن تبني مستقبلًا أكثر ملاءمة للعيش وكفاءة ومرونة.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإزالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

تدعم منظومتها التعاون بين القطاعات وتوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ويعزز طموحات التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تشكيل ملامح الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

حافلة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر press.office@expocitydubai.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية