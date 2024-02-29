انطلقت فعاليات المنتدى في 28 فبراير 2024 بفندق كمبينسكي سنترال أفينيو، دبي تحت شعار "رسم مسارات تطور الطاقة في دول الخليج العربي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت دبي فعاليات الدورة الرابعة من منتدى جيبكا للقادة، بحضور قادة قطاع الكيماويات من كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وناقش المجتمعون في فندق كمبينسكي سنترال أفينيو، مستقبل الطاقة والمسارات المحتملة لتطور مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة.

شهد المنتدى في دورته الرابعة التي انعقدت هذا العام تحت شعار "رسم مسارات تطور الطاقة في دول الخليج العربي"، حضور نخبة بارزة من كبار المسؤولين والقادة التنفيذيين من مختلف المؤسسات والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي المسؤولة عن تنفيذ أضخم المشاريع وأكثرها طموحاً عبر المنطقة. وأكد المتحدثون خلال المنتدى على التزامهم بالتحول نحو الطاقة الأكثر استدامة. وقد نال الهيدروجين النصيب الأكبر من المناقشات، نظرا لما يشهده العالم من تطورات متسارعة في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى استعراض التوقعات العالمية وآفاق التحول في مجال الطاقة لعام 2024.

ألقى المهندس عبد الرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، الكلمة الترحيبية، حيث ناقش خلالها، ضرورة تكييف صناعة الكيماويات والطاقة مع اقتصاد أقل انبعاثات كربونية وأكثر دائرية. بعد ذلك، عرضت كلود موري، رئيسة قسم الهيدروجين والوقود المنخفض الكربون في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا لدى شركة وود ماكنزي، بحثاً بعنوان "الرؤية الشاملة وآفاق تحولات الطاقة لعام 2024"

في إطار مشاركتها في المنتدى، ألقت الدكتورة منار المنيف، رئيسة قسم الاستثمار في نيوم، الكلمة الرئيسية، مسلطة الضوء على أهمية الاستثمار في المستقبل وتمكين التحول القادم. وخلال جلسة حوار القادة، تمت مناقشة موضوع "تمكين تحالف الطاقة النظيفة - نظرة عالمية على مستقبل الهيدروجين"، أدار الجلسة فلوريان ميرز مدير صناعات الإمارات (انتقال الطاقة / الهيدروجين) في مبادلة ورئيس تطوير الأعمال في أوروبا لدى مصدر، وبمشاركة كل من الدكتور جيتين نازيكول، الرئيس التنفيذي للمنصة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ وأحد أعضاء مجلس الإدارة لتكنولوجيا الكربون في شركة ثيسنكروب، وأوفي زويفيلهوفر، المدير الإداري ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ليندة للهندسة، ومانويل كوين، نائب الرئيس العالمي لمبيعات الهيدروجين في سيمنس للطاقة.

وأعقب ذلك حلقة نقاش حول "اقتصاد الهيدروجين في دول مجلس التعاون الخليجي" أدارها ماتيو مازوني، مدير تحليلات الطاقة في ICIS، بمشاركة كل من فيل بوستيد، مدير هندسة الهيدروجين والغاز الأخضر في أكوا باور ورامي شبانة، زميل باحث في كابسارك. وفي الختام، ألقى الدكتور سمير سرحان، المدير التنفيذي للعمليات في شركة إير برودكتس، الكلمة الختامية التي خصصها للحديث عن توحيد الجهود من أجل مستقبل مستدام من خلال الهيدروجين.

في هذه السياق، أشار الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، إلى مدى أهمية مناقشات المنتدى الرابع لقادة جيبكا، حيث تم تناولت أالأفكار والتحديات والتطورات في مجال التحول إلى الطاقة المتجددة على المستوى الاقليمي والعالمي، وأبرز الحدث الدور الحيوي للهيدروجين كعنصر أساسي لتحقيق أجندة الاستدامة في الصناعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع والفرص المتاحة للتحول في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح السعدون أن فعالية اليوم تأتي استكمالاً للمحادثات التي جرت في المنتدى السابع عشر لجيبكا في ديسمبر، حيث جمعت هذه الفعالية قادة الصناعة لمناقشة القضايا الرئيسية التي من المتوقع أن تؤثر على صناعة الكيماويات في السنوات القادمة.

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