خلال مجلس القيادة واستشراف المستقبل:

اجتمع صناع السياسات الصحية لمناقشة تطور الرعاية الصحية في المؤتمر الدولي الثاني للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة

أبو ظبي: أكد صناع السياسات ونخبة من خبراء وقادة الصحة المشاركين من مختلف أنحاء العالم على أهمية التكنولوجيا في إحداث نقلة نوعية في منظومة تقديم الرعاية الصحية، وذلك خلال مجلس القيادة واستشراف المستقبل، الذي عُقد ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة الذي تختتم أعماله اليوم السبت 11 نوفمبر في أبوظبي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وسلط المتحدثون الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا في إحداث نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية، مؤكداً بشكل خاص على أهمية الرعاية القائمة على البيانات والأدلة، ودمج الذكاء الاصطناعي لتوفير الرعاية القائمة على القيمة وتحسين نتائج الرعاية الصحية، كما تطرق أيضًا إلى إمكانات البيانات وتقنيات البلوك تشين، مؤكدًا على كيف يمكن لهذه الأدوات أن تعزز كفاءة وشفافية أنظمة الرعاية الصحية.

وشدد المتحدثون على الأثر الإيجابي للتحول الرقمي، مستشهدين بالدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، وكانت المناقشة بمثابة شهادة على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار والمرونة والقدرة على التكيف في مواجهة التحديات الصحية العالمية.

وخلال الجلسة أوضح الدكتور حاتم فرج العامري، مدير إدارة رقابة القوى العاملة الصحية بالإنابة في دائرة الصحة - أبوظبي على ضرورة وجود نظام رعاية صحية فعال تقودها كوادر صحية ذات كفاءة وخبرة، قائلاً: "إن دورنا كقادة في مجال الرعاية الصحية هو توقع الطلب المستقبلي وتحويل التنبؤات إلى فرص يمكن توظيفها للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع،، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والاتصال والبحث وبدعم من قوة عاملة مختصة وقادرة على التكيف".

وركز مجلس القيادة على تسليط الضوء على أهمية التخطيط للمستقبل في مجال الرعاية الصحية، مشيدين بالاستجابة السريعة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال فيروس كورونا التي كانت ليست مفاجئة، إنما نتيجة سنوات من الاستعداد لحالات الطوارئ وثمرة لجهودها في الاستثمار في بنيتها التحتية ومنظومتها الرقمية المتطورة.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: “لقد لعبت دائرة الصحة دورًا فعالًا في إنشاء بنية تحتية ومنظومة رقمية متطورة للقطاع الصحي في الإمارة مما يضع أبوظبي في طليعة الابتكار، أما بالنسبة لشركة برجيل القابضة، فيسعدنا الاستثمار في التقنيات المتقدمة و الخدمة الجديدة، بهدف توفير خيارات علاجية شاملة وسهلة الوصول للمرضى الذين يبحثون عن رعاية عالية الجودة في أبوظبي".

وتطرق المتحدثون إلى أنه لا يمكن لأي خوارزميات رقمية أن تحل محل اللمسة الإنسانية للتمريض والتفاعل مع المرضى، فالممرضات يلعبن دوراً محورياً في تقديم رعاية صحية دقيقة وشخصية.

وتضمن مجلس القيادة حلقات نقاش فعالة حول مستقبل الرعاية الصحية والتي استكشفت تأثير العوامل المختلفة، مثل المناخ والأزمات والكوارث الطبيعيةعلى مجموعات سكانية مختلفة وتعمقت في دور التقنيات الثورية ونماذج الرعاية في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، وناقش المشاركون أيضاً النماذج الحالية للرعاية وتقديم الرعاية الصحية لتعزيز صحة ورفاه المجتمع.

ومن بين الموضوعات الرئيسية الأخرى التي تم تناولها استعراضها خلال مجلس القيادة، متطلبات القوى العاملة في مشهد الرعاية الصحية المتطور، وركز المشاركون على استراتيجيات تلبية الطلب الناشئ على المتخصصين في الرعاية الصحية والتأكد من جاهزية القوى العاملة لمواجهة تحديات المستقبل.

وقال سفير أحمد، المدير التنفيذي للعمليات في برجيل القابضة: "تركز برجيل بشكل كبير على اعتماد التكنولوجيا والابتكار في مجال الرعاية الصحية، كما يتضح من تعاوننا مع أوراكل سيرنر، ويؤدي تنفيذ منصة السجلات الطبية الإلكترونية المتطورة هذه عبر شبكة مستشفياتنا إلى تعزيز الرعاية الشاملة للمرضى وضمان الاستمرارية السلسة، ويهدف تقديم تجربة متعددة القنوات مع محطات التسجيل الذاتي إلى تقليل التدخل البشري، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتحسين كفاءة الموارد، هدفنا هو تمكين القوى العاملة السريرية لدينا من التركيز على الأنشطة السريرية الأساسية".

وحضر مجلس القيادة، الذي نظمته برجيل القابضة، هوارد كاتون، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للممرضين؛ ومن دائرة الصحة أبوظبي حضرالدكتور حاتم فرج العامري، مدير إدارة رقابة القوى العاملة الصحية بالإنابة ؛ والدكتور صالح سيف آل علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ ؛ والدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار؛ والدكتورة شما خليفة المزروعي المدير التنفيذي لمركز العلاج في الخارج، ومن شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" الدكتور وليد زاهر مديرمجموعة البحوث السريرية والابتكار من إدارة الشؤون الأكاديمية والبحوث المؤسسية، ومن جمعية التمريض الإماراتية الدكتورة سمية البلوشي رئيسة الجمعية، والدكتورة صفاء مصطفى نائب رئيس الجمعية.

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