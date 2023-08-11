بمناسبة اليوم العالمي للشباب للعام 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلاقاً من إيمانها بأهمية تدريب الجيل الجديد من الشباب وإعدادهم من أجل مستقبل أفضل، وسعت "فيولا كوميونيكيشنز" للاتصالات التسويقية، وهي إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في هذا المجال، من برنامجها التدريبي لصيف 2023 للترحيب بمجموعة جديدة من المتدربين من الشباب الواعدين الباحثين عن المعرفة والإلهام واكتساب المعارف والخبرات القيمة التي تسهم في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وأحلامهم المهنية وتلهمهم إلى آفاق جديدة من النجاح العملي والتطور الشخصي.

وتماشياً مع الموضوع الرئيسي لليوم العالمي للشباب للعام 2023 والذي يتناول "المهارات البيئية للشباب من أجل عالم مستدام"، وفي الوقت الذي تستضيف به دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف المناخية COP28 ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ في "مدينة إكسبو دبي" نهاية العام الجاري، سيحصل الشباب على برامج تدريبية موسعة من أجل رفع مستوى مساهمة الشركة في مجال الاستدامة وإعداد الشباب في هذا الموضوع المهم بصورة خاصة.

ويعد ذلك فرصة مثالية من أجل إعداد الشباب في المشاركة ضمن الجلسات والبرامج التدريبية المستقبلية التي تسعى للمساهمة في التخفيف من تبعات التغير المناخي، ومن بينها المبادرة التي أطلقتها شركة "فيولا" بعنوان "ابتكار" والتي تتمحور حول ابتكار مشروع مستدام ومكافأة المبتكر بناء على ذلك من أجل تشجيع الشباب في هذا المجال.

وقال حذيفة سكندر، مدير قسم الموارد البشرية في شركة” فيولا كوميونيكيشنز”، إن "التدريب الداخلي هو أكثر من مجرد ضرورة لنمو الشركات.. ونحن في فيولا، لدينا استراتيجية ومسؤولية أخلاقية مشتركة في عملية تعليم وتدريب وتثقيف وتشجيع وتحفيز وتوجيه هؤلاء الشباب، وسنسعى دوماً من أجل اكتشاف نقاط قوتهم وتعزيز آفاقهم وقدراتهم المستقبلية"، مشيراً إلى أنه تم تطوير مبادرة فيولا للتدريب الصيفي بهدف تمكين المتدربين القادمين هذا العام من مؤسسات مختلفة مثل جامعة زايد وجامعة أبوظبي والجامعة الأمريكية بدبي والسوربون وجامعة العين وجامعة ميدلسكس دبي، من خلال إعطائهم فرصة للتفاعل مع بيئة عمل واقعية يمكنهم فيها تعلم المهارات والمعارف المستخدمة في تنفيذ شتى المشاريع الإبداعية".

ويقوم على البرنامج التدريبي فريق من الخبراء المتخصصين وعدد من المتدربين السابقين الذين يعملون الآن بدوام كامل في الشركة، كما يقضي المتدربون شهراً كاملاً وسط مجموعة من أقسام شركة فيولا المتعددة، بما في ذلك قسم العلاقات العامة وقسم الإعلان وقسم وسائل التواصل الاجتماعي وقسم الإعلانات الخارجية وقسم الفعاليات وقسم الإنتاج وقسم كتابة المحتوى.

تأسست "فيولا كوميونيكيشنز" عام 2001 ونمت لتصبح واحدة من كبرى شركات الدعاية والإعلان والتسويق والاتصال المؤسسي في الدولة، كما أنشأت فروع أخرى في دبي والقاهرة، لتقدم مجموعة موسعة من الخدمات بما في ذلك تنظيم الفعاليات والخدمات الرقمية ووسائل الإعلان الخارجية، والإنتاج والعلاقات العامة.

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لمزيد من المعلومات حول فيولا كوميونيكيشنز، يرجى التواصل مع:

وائل سري الدين

بريد: wael.sarieddine@viola.ae