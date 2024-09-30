المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة فيرست موتورز مشاركتها كراعياً برونزيًا للنسخة السادسة من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال "مايكرو شباب"، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبتنظيم من جمعية المستقبل الشبابية خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين بمنطقة الصخير.

وبهذه المناسبة، صرح العضو المنتدب لشركة فيرست موتورز السيد نواف خالد الزياني، بالقول: "تأتي رعايتنا لمتلقى مايكرو شباب انطلاقًا من التزامنا الدائم بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم، حيث نسعى إلى المشاركة في خلق جيل جديد يساهم بفاعلية في مجتمعنا البحريني ويدفع باتجاه تسريع الحركة الاقتصادية في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله".

وأضاف "نتطلع بأن يتمخض هذا الملتقى بتخريج دفعة شبابية جديدة تكون لها قيمة إضافية في نماء وازدها مملكتنا الغالية، وقادةً لمستقبل بحريني يصب في صالح جميع المواطنين".

جدير بالذكر أن الملتقى الشبابي لريادة الأعمال "مايكروشباب"، يشكل منصة حوار والتقاء بين الشباب البحريني تسهم في تحول المزيد منهم نحو ريادة الأعمال ودعمهم لتحويل أفكارهم الريادية إلى مشروعات تجارية ذات مستوى عالمي ﺗﺤﻘﻴقاً لرؤﻳﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 2030، حيث سيشارك في الملتقى نخبة من الخبراء على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، لمناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بريادة الأعمال والتحول الرقمي والاقتصاد الجديد، كما يستهدف هذا الملتقى طلبة الجامعات، سيدات ورجال الأعمال، ورواد الأعمال، وحاضنات الأعمال، والمحافظ الاستثمارية، وقيادات ومنسوبي الجهات الحكومية.

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