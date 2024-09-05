الشارقة - شهد اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ13، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار "حكومات مرنة... اتصال مبتكر"، فعاليات البرنامج التدريبي الرائد "فنّ التأثير: استراتيجيات التواصل الفعّال في العصر الرقمي"، بالشراكة لأول مرة مع مجلة "فوربس الشرق الأوسط" والأكاديمية الحكومية الرقمية GovCampus، لتمكين المسؤولين والموظفين الحكوميين من اكتساب المهارات اللازمة للاستفادة الفعالة من التسويق المؤثر في التواصل مع الجمهور، وذلك عبر باقة مميزة من الجلسات والورش التدريبية التي يحاضر فيها نخبة من الإعلاميين والمؤثرين.

حول الحملات الدعائية الفعّالة

شاركت هبة إخليف المدير التنفيذي الرقمي في كيزمت ميديا الكثير من المعلومات القيمة في جلسة حملت عنوان "علم استراتيجيات الحملات العامة الفعّالة"، تعرف فيها المنتسبون من الموظفين والمسؤولين على الأمور اللازمة لبناء وتطوير حملات تسويقية فعّالة تتماشى بسلاسة مع أهداف الحكومة، كفهم الجمهور المستهدف، والتخطيط الاستراتيجي المتأني، ووضوح الرسالة، والتنفيذ الإبداعي المبتكر للأفكار.

بناء العلامات التجارية

وخلال ورشة بعنوان "بناء العلامة التجارية: قوة السرد الفعّال في العصر الرقمي" سلطتْ سارة الرفاعي المدير التنفيذي لشركة إدراك ميديا الضوء على أهمية السرد في جذب انتباه الجماهير وبناء هوية قوية لأي علامة تجارية تريد الصمود في ظل هذه التنافسية الكبيرة بين العلامات في الأسواق، مركزةً حديثها عن تناقص فترات الانتباه لدى المستهلكين في العصر الرقمي الأمر الذي يجبر صناع المحتوى لسرد قصصهن بشكل ممتع ومتماسك لإيصال الرسائل للجمهور بنجاح.

الصحة العقلية والبدنية أمر ضروري

كما تعرف المشاركون على مجموعة من المواضيع حول تطوير القدرات الشخصية والمهنية في مختلف المجالات الوظيفية، كأهمية تعزيز القوة العقلية كعنصر أساسي لتحقيق النجاح الرياضي، حيث شاركت لبنى الجواهرجي مدرب اللياقة البدنية و كيارا سيدندر رائدة أعمال، ومدربة الحياة والتغذية والمتحدثة في منصة (TEDx) الكثير من النصائح الذهبية مع المشاركين، كضرورة النظر للأمور بإيجابية، ووضع أهداف واقعية وجداول زمنية، وعدم الانفعال والغضب السريع، والأهم على حد تعبيرها امتلاك مجموعات داعمة في حياتنا.

الانسجام بين الجسد والصوت

كذلك تعرف المشاركون في ورشة "تنشيط الصوت" التي قدمتها المغنية ومدربة الصوت الكندية إيزابيلا كانالا على الكثير من التفاصيل الهامة للتحدث بصوتٍ مقبول ومناسب، إذ ترى كانالا أن نوعية أصواتنا ودرجاتها تعبر بشكل أو بآخر عن شخصية كل فرد.

محررو فوربس يشاركون خبراتهم

واختتمت جلسات البرنامج باليوم الأول للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 بجلسة حول ديناميكيات وسائل الإعلام في عصر متغير، شاركت فيها محررات من مجلة فوربس الشرق الأوسط وهن جوليان نبيل، وسمر خوري، وليان أبوشكيّر، خبراتهنّ حول كيفية بناء مصداقية قوية مع الجمهور المستهدف، وصياغة رسائل مؤثرة، تجذب انتباه الجمهور وتحقق أهداف التواصل في ظل المشهد الإعلامي المتغير.

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