القمة تستعرض أحدث الاتجاهات والتقنيات في قطاع الرعاية الصحية

دبي: بمشاركة وحضور نخبة من قادة الأعمال والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب الوزراء والمسؤولين الحكوميين وخبراء الصحة والعافية، تستعد فوربس الشرق الأوسط لإطلاق قمتها السنوية الثالثة لقادة الرعاية الصحية بالشراكة مع بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، تحت شعار "تجاوز الحدود: تعزيز الصحة من أجل حياة أطول".

على مدار يومي 19 و20 سبتمبر/ أيلول المقبل، ستستضيف أبوظبي سلسلة من الجلسات النقاشية المثمرة، وورش العمل التفاعلية، والفعاليات الترفيهية. وستبحث القمة أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحسين صحة المجتمع، وتناقش كيفية جذب المواهب والكفاءات لإعادة تعريف مجالات إطالة العمر وتعزيز جودة الحياة. كما ستتطرق إلى تبني أسلوب حياة متكامل، وتطبيق التكنولوجيا الذكية والمتطورة لزيادة متوسط العمر، والتقدم في أبحاث الخلايا الجذعية والعلاج التجديدي، بالإضافة إلى ابتكارات التكنولوجيا الحيوية.

وستغطي النقاشات أيضًا قضايا مُلحة مثل معالجة الأمراض غير المعدية، وتعزيز مناعة الأسر من خلال التغذية والرياضة، والممارسات المتقدمة في رعاية الأطفال ورفاهيتهم. بالإضافة إلى جلسات توعية حول سرطان الثدي، والأكل العاطفي، ورفاهية الموظفين في الشركات. كما ستتاح للحضور فرص المشاركة في حلقات التواصل وبناء العلاقات، والأنشطة الترفيهية الأخرى، واحتفالات التكريم ووجبات الإفطار الصحية.

وتعليقًا على القمة، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "نحن فخورون للغاية بعقد هذه القمة المحورية للعام الثالث على التوالي. لقد حققت النسخ السابقة نجاحًا مذهلًا في استكشاف المواضيع والاتجاهات التي تشكل مستقبل الرعاية الصحية في الشرق الأوسط والعالم. وهذا العام، نسعى إلى تحقيق ما هو أكبر من ذلك عبر إحداث تحول حقيقي في جودة الحياة وتوجيه مستقبل الرعاية الصحية للجميع".

ومن جانبها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيورهيلث: "تقود بيورهيلث التطورات التي تدفع حدود الابتكار الطبي وتعزز نوعية حياة الناس في أنحاء المنطقة. تعد هذه القمة فرصة لتسليط الضوء على القادة في هذا المجال الذين يسخّرون الأدوات والحلول المتطورة لتطوير قطاع الرعاية الصحية للأجيال القادمة. ومن خلال الاحتفال بهذه الإنجازات، نعزز التعاون بين قادة القطاع وصانعي السياسات ورواد الرعاية الصحية لمواجهة التحديات المشتركة. كما تمكننا من مناقشة إمكانات الذكاء الصناعي والطب التجديدي والتقنيات المستدامة للوصول إلى حياة أكثر صحة، وإنشاء نظام رعاية صحية مستدام وقادر على مواجهة تحديات المستقبل".

ومن بين المتحدثين المشاركين في قمة العام: شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيورهيلث، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وشيخة المزروعي باحثة في علم الجينوم والخلايا الجذعية بمعهد الابتكار التكنولوجي، ورئيسة مجموعة الإمارات للخلايا الجذعية، وفوزية الجار الله الرئيسة التنفيذية لمجموعة مستشفيات الحياة الوطني، وأيمن شيخ الحلو المدير العام لشركة كوبر فارما، وجورج شروكنفوكس، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج والسعودية في شركة نوفارتس، وفاتح محمد غول الرئيس التنفيذي لمستشفى الدكتور سليمان فقيه، ومروان عبد العزيز جناحي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمع دبي للعلوم، ومارسيلو بيريرا، الرئيس التنفيذي لمستشفى عمان الدولي.

تتعاون فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء المتميزين لإطلاق القمة، بما في ذلك: الشريك الرئيسي بيورهيلث، والشريك الاستراتيجي غرفة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، والشركاء الآخرون: جمجوم فارما، وHayat Biotech، ومستشفيات الحياة الوطني، ومستشفيات ومراكز مغربي، وHolistified، وInnara، وMaison Etherique، و Wellbeings Holistic Healing بجانب Amazonas4u.

نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية كإصدار خاص في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول مواضيع تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتنشر باللغتين الإنجليزية والعربية، وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحفية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة، ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: raquel@forbesmiddleeast.com

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا