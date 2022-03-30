خلال الفترة بين 20 أبريل و22 مايو

يستضيف قصر كافالي فرانشيتي بمدينة البندقية الأعمال التكليفية للفنانين الذين شاركوا في نسخة 2021 من برنامج "آفاق: الفنانون الناشئون"

يمثل هذا المعرض المشاركة الدولية الثانية لفن أبوظبي، استكمالاً لمسيرة النجاح التي بدأها فن أبوظبي خلال العام الماضي حينما تعاون مع "كرومويل بليس" لاستضافة معرض "آفاق: الفنانون الناشئون" في المملكة المتحدة

أبوظبي، الإمارات: أعلن فن أبوظبي، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، عن تنظيم معرض "آفاق: الفنانون الناشئون" في قصر كافالي فرانشيتي بمدينة البندقية، خلال الفترة من 20 أبريل ولغاية 22 مايو 2022، بالتزامن مع فعاليات بينالي البندقية 2022.

يقدم فن أبوظبي، الذي يسجّل حضوره لأول مرة في إيطاليا، مجموعة الأعمال التكليفية التي صممها الفنانون الناشئين كريستوفر جوشوا بنتون وميثاء عبدالله وهاشل اللمكي خلال دورة فن أبوظبي 2021 تحت إشراف القيمين الفنيين سام بردويل وتيل فيلراث، المؤسسين الشريكين لمنصة التقييم الفني متعددة التخصصات "آرت ري أوريانتد".

وتوجّه مبادرة "آفاق: الفنانون الناشئون" الدعوة للقيمين المحليين والدوليين لاختيار مجموعة من الفنانين الناشئين المقيمين بدولة الإمارات والتعاون معهم ضمن برنامج فني على مدار العام، مقدماً بذلك فرصة رائعة أمام الجيل الجديد من المبدعين والفنانين لاكتساب المهارات وصقل ممارساتهم الإبداعية بتوجيهات وإرشادات هؤلاء القيمين الفنيين. ويحظى الفنانون المشاركون بالدعم المالي والتوجيهي لترجمة أفكارهم الإبداعية إلى أعمال جديدة يتم عرضها ضمن فعاليات فن أبوظبي، وبالتالي إضافة المزيد من النجاحات والإنجازات إلى مسيرتهم الفنية.

وقالت ديالا نسيبه مديرة معرض فن أبوظبي: "يواصل فن أبوظبي التزامه بتمكين الفناين من أجل تطوير ممارساتهم الفنية، عبر إتاحة الفرص التي تدعم مسيرتهم المهنية وتعزز حضور أعمالهم دولياً. يحظى برنامجنا السنوي ’آفاق: الفنانون الناشئون‘ بتمويل من المبادرة الداعمة للفن والثقافة التي تم إطلاقها مؤخراً تحت عنوان ’أصدقاء فن أبوظبي‘، لنستمر في تمكين الجيل الناشئ من الفنانين والمبدعين المقيمين بدولة الإمارات عبر منصّة دولية منقطعة النظير، والفضل يرجع إلى أصدقاء فن أبوظبي. ونحن سعداء باستضافة كريستوفر جوشوا وميثاء عبدالله وهاشل اللمكي وتقديم أعمالهم مرة أخرى، ولكن هذه المرة في البندقية".

يقدم الفنان كريستوفر بنتون في المعرض أعمالاً فنية بعنوان "العام كان حديقتي"، التي تنصهر في مكوّناتها مفاهيم الأعمال التركيبية والنحتية، حيث تطل شجرة نخل تحمل العديد من الدلالات التي تدور حول موضوعات الهجرة واقتصادات العمل وتاريخ العبودية في منطقة الخليج. وستكون القطعة الرئيسية في معرض الفنان بعنوان "هجرة النباتات"، وهي عبارة عن شجرة نخل يبلغ طولها 3 أمتار تقريباً معلقة في الهواء.

أما الفنانة ميثاء فتقدم عرضاً فنياً بعنوان "على مسافة قريبة جداً من الشمس"، الذي تلتقي فيه أشكال العرض المصوّر مع اللمسات الفنية النحتية، معتمداً على القماش والصور الفوتوغرافية. وهي تحاول أن تستكشف آرائها ومفاهيمها حول ملامح الطبيعة البرية للمرأة التي لطالما حاول المجتمع في كثير من الأحيان ترويضها، متبعة في ذلك منهجية شاملة تمتزج فيها قصص وأبعاد مختلفة مثل الطبيعة البشرية البرية والصورة الأولية للطابع النفسي النسوي وصفات الحيوانات البرية التي يصعب ترويضها.

بينما يقدم الفنان هاشل اللمكي أعمالاً نحتية ولوحات قماشية بعنوان ’ نبتون‘، والتي تأخذ مشاهديها على متن رحلة لاستكشاف عوالم الطبيعة والواقع والخيال بهدف إظهار الفكرة المتمثّلة في ندرة الموارد الطبيعية ومدى تأثير مثل هذه التحديات على النفس البشرية. ويحاول الفنان إبراز التحرر من المظاهر الدنيوية وتبني أسلوب حياة بسيط، كما هو الحال في الحياة البدوية.

تأتي استضافة معرض "آفاق: الفنانون الناشئون" للمرة الثانية خارج حدود الإمارات بهدف تمكين الفنانين الناشئين المقيمين بدولة الإمارات وتعزيز حضورهم في المحافل والميادين الثقافية الدولية، استكمالاً لمسيرة النجاح التي بدأها فن أبوظبي العام الماضي حينما تعاون مع "كرومويل بليس" لاستضافة معرض "آفاق: الفنانون الناشئون" في المملكة المتحدة. ويُعد بينالي البندقية منصّة مثالية لاستعراض أعمال الفنانين الواعدين وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع خبراء الفن والثقافة، بمن فيهم هواة الجمّع وعشّاق الفنون وزملائهم من مجالات الفن المختلفة.

وقال الفنان هاشل اللمكي: "إنني فخور بهذه الفرصة الرائعة التي أتاحت لي تقديم عملي الفني ’نبتون‘ 2021 بمدينة البندقية، وذلك بالتزامن مع فعاليات التظاهرة الثقافية والفنية العالمية ’بينالي البندقية‘. وقد سبق وأن شاركت بهذا العمل مؤخراً ضمن برنامج ’آفاق: الفنانون الناشئون‘ في معرض فن أبوظبي 2021، تحت إِشراف القيمين الفنيين سام بردويل وتيل فيلراث. وتكمن فكرة هذا العمل الفني في محاولتي للاحتفاء بالتنوّع وأوجه الاختلاف التي تنصهر في بوتقة مدينة أبوظبي. وإنني سعيد لأن رحلة هذا العمل لم تنته بعد، بل تستمر للوصول إلى شريحة جديدة من الجمهور الذي سيتفاعل ويتحاور معه بعين ناقدة وسيطرح أفكاراً وحوارات جديدة حول مفاهيمه".

من جانبها، قالت الفنانة ميثاء عبدالله: "سعدت بمشاركتي خلال العام الماضي في برنامج ’آفاق: الفنانون الناشئون’ ضمن فعاليات فن أبوظبي، الذي يُعد منصّة ثقافية تكتسب زخماً دولياً، وحقيقةً كانت مشاركتي بمثابة فرصة رائعة لإبراز إمكاناتي ومفاهيمي الفنية. وبالمثل، فإن مشاركتي بهذا العمل خلال فعاليات بينالي البندقية سيكون لها طابع خاص، وبالطبع إنني سعيدة جداً بهذه الفرصة العظيمة. تسرّد العديد من أعمالي الفنية قصصاً شخصية، غير أن هناك جملة من الموضوعات العامة التي قد تلقى صدىً كبيراً بين الجمهور هناك، انطلاقاً من ممارساتي الفنية. وإنني متحمّسة للغاية لاستكشاف كيف ستتواصل أعمالي الفنية مع جمهور البندقية وكيف سيتم تفسيرها داخل سياق جديد نابض بالحيوية".

وبدوره، قال الفنان كريستوفر جوشوا بنتون: "بدأت رحلة عملي الفني ’العالم كان حديقتي‘ في أبوظبي، وها هو يواصل رحلته في مدينة البندقية. ولطالما لعبت الأسواق الأوروبية والطلب الاستهلاكي دوراً محورياً في قصة التمر ورحلته في جميع أنحاء العالم خلال القرن العشرين. ويتمثّل هدفي في هذا المشروع الفني في إعادة تسليط الضوء على هذه الرحلة، إلى جانب الكشف عن أوجه الاستغلال وسوء المعاملة في اقتصادات العمل والمنظومات الاقتصادية الزراعية".

من جانبهما، قالت نادين معلوف ونادية سحويل، العضوتان المؤسستان لمبادرة "أصدقاء فن أبوظبي": "تأسست مبادرة ’أصدقاء فن أبوظبي‘ انطلاقاً من رؤية راسخة تتمثّل في دعم المواهب المحلية بدولة الإمارات وحثّها على تطوير مهاراتها واكتساب الخبرات داخل المشهد الفني والثقافي. ولا شك أننا سعيدتان بعرض الأعمال الفنية الرائعة للفنانين الثلاثة، بعدما تم عرضها لأول مرة في فن أبوظبي 2021، في منصّة دولية بحجم وقيمة بينالي البندقية، مما يُعد برهاناً وتأكيداً على النجاح والإنجاز المُحقق في هذا الصدد. وإننا، بهذه المناسبة، نوجّه الدعوة للجميع لزيارة المعرض واستكشاف أعمال ثلاثة من أبرز الفنانين الواعدين بدول الإمارات".

تجدر الإشارة أنه سيتم عرض أعمال برنامج "آفاق: الفنانون الناشئون" في قصر كافالي فرانشيتي بمدينة البندقية خلال الفترة بين 20 أبريل و22 مايو 2022. وسيعود فن أبوظبي إلى منارة السعديات مرة أخرى خلال الفترة ما بين 16 و20 نوفمبر 2022.

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برنزويك آرتس

ABUDHABIART@brunswickgroup.com

معلومات للمحررين:

آفاق: الفنانون الناشئون

العنوان: قصر كافالي فرانشيتي بمدينة البندقية، إيطاليا

التاريخ: 20 إبريل – 22 مايو 2022

ساعات العمل: 10 صباحاً حتى السادسة مساءً