مسقط: حصل فندق إنتركونتيننتال مسقط على شهادة «المفتاح الأخضر»، في إنجاز يعكس التزامه بالضيافة المسؤولة والحفاظ على البيئة، مع مواصلة تقديم تجارب ضيافة عصرية وراقية في سلطنة عُمان.

وتُمنح هذه الشهادة العالمية للمنشآت السياحية والفندقية التي تلتزم بمعايير عالية في المسؤولية البيئية والممارسات المستدامة. ويعكس حصول إنتركونتيننتال مسقط عليها جهود الفندق المتكاملة لترسيخ مبادئ الاستدامة في عملياته اليومية، مع الحفاظ على مستوى الخدمة والراحة والتجارب الراقية التي عُرف بها.

ويأتي هذا الإنجاز في محطة مهمة من مسيرة الفندق، إذ يستعد إنتركونتيننتال مسقط للاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيسه العام المقبل. وبصفته أحد أبرز الفنادق الفاخرة في سلطنة عُمان على مدى العقود الماضية، يواصل الفندق تطوير تجاربه بما يواكب تطلعات المسافرين اليوم، جامعاً بين إرثه العريق ورؤيته المستقبلية للضيافة المسؤولة.

وتتماشى هذه الشهادة مع مبادرة “Journey to Tomorrow” (رحلة نحو الغد) التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال العالمية (IHG)، وهي خطة المجموعة للعمل المسؤول والهادفة إلى إحداث أثر إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات والبيئة. ويُعد إنتركونتيننتال مسقط ثاني فندق من بين تسعة فنادق تابعة للمجموعة في سلطنة عُمان يحصل على شهادة المفتاح الأخضر، ما يعكس تنامي التزام المجموعة بالاستدامة في السلطنة.

وفي إطار مسيرته نحو الاستدامة، عزز الفندق مبادراته في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، والحد من النفايات، وإعادة التدوير، والتوريد المسؤول. وتشمل أبرز هذه المبادرات التخلص التدريجي من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام في العديد من نقاط تواصل الضيوف، وتطبيق أنظمة للحد من هدر الطعام، واستخدام الإضاءة الخارجية العاملة بالطاقة الشمسية، وتوفير مستلزمات صديقة للبيئة للضيوف، وتقليل استخدام الورق من خلال التواصل الرقمي، إلى جانب الاعتماد على المكونات العُمانية المحلية في تجارب تناول الطعام. كما يولي الفندق اهتماماً بالمشاركة المجتمعية، وتدريب الموظفين، وتعزيز الوعي الداخلي بممارسات الاستدامة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال سيباستيان توماس، المدير العام لفندق إنتركونتيننتال مسقط:

"تمثل شهادة المفتاح الأخضر إنجازاً نفخر به في إنتركونتيننتال مسقط. فعلى مدى ما يقارب خمسة عقود، كان الفندق جزءاً من مسيرة الضيافة في عُمان، مستقبلاً أجيالاً من الضيوف بأناقة ودفء واهتمام. ومع استعدادنا للاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس الفندق العام المقبل، يعزز هذا التقدير قناعتنا بأن الرفاهية العصرية يجب أن تكون مسؤولة أيضاً. كما يعكس التزام فريقنا بتقديم تجارب استثنائية للضيوف، واتخاذ خيارات واعية تجاه البيئة والمجتمع ومستقبل السياحة في عُمان".

وقال فيجي كونجاتشان، مدير إدارة الهندسة لدى مجموعة فنادق انتركونتننتال عُمان:

"تستند الاستدامة في إنتركونتيننتال مسقط إلى إجراءات عملية يشارك في تنفيذها الفريق بمختلف أقسام الفندق. فمن إدارة استهلاك الطاقة والمياه، إلى إعادة التدوير والحد من هدر الطعام وممارسات الصيانة المسؤولة واستخدام الإضاءة العاملة بالطاقة الشمسية، تسهم كل مبادرة في تعزيز كفاءة العمليات واستدامتها. ونركز على التحسين المستمر من خلال إجراءات قابلة للقياس، وتوعية الموظفين، والابتكار، بما يضمن بقاء الاستدامة جزءاً أصيلاً من نهجنا في تصميم فنادقنا وصيانتها وتشغيلها."

وبناءً على إرثه كأحد أبرز عناوين الضياقة في مسقط، سيواصل فندق انتركونتيننتال مسقط الاستثمار في الممارسات المستدامة التي تدعم الضيوف والموظفين والمجتمع المحلي والبيئة.

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