أعلنت مكارم، العلامة الفندقية التابعة لشركة دور للضيافة والرائدة في خدمات الضيافة الروحانية لزوّار مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، عن توقيعها اتفاقية إدارة وتشغيل مع شركة إدارة السعودية، تهدف إلى تشغيل فندق مكارم روايه بمكة المكرمة.

ويقع فندق مكارم روايه، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في الربع الأول من العام القادم بحي الخالدية ويبعد عن المسجد الحرام حوالي 7 دقائق، ويتألف الفندق من 31 طابقاً، ويتكون من 592 غرفة، ومطعم رئيسي كبير، وقاعات للاحتفالات، ومصليات للرجال والنساء ومواقف سيارات.

وستعزز هذه الاتفاقية موقع مكارم كعلامةٍ فندقية سعودية رائدة في تقديم خدمات الضيافة الفريدة، كما سترسخ إستراتيجية مكارم التوسعية في المدن المقدسة، عبر إضافة خيارات جديدة للضيوف ضمن محفظة الفنادق التي تديرها؛ حيث ستتولى مكارم إدارة جميع عمليات الفندق الجديد، بما في ذلك خدمات الضيوف والأطعمة والمشروبات والغرف، وبأسلوب مكارم الراقي والخاص بتجربة الضيافة في العاصمة المقدسة، والمتوائمة مع أفضل المعايير العالمية، وبما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 في الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن.

وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ سلطان العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة، "فخورون بهذه الشراكة، التي ستحقق قيمة مضافة لخدمات مكارم، وستسرخ من موقعها كخيار مفضل في خدمة ضيوف الرحمن التي طالما تميزت بها على مدى سنوات". وعبر عن سعادته وأهمية هذه الشراكة مع شركة إدارة القابضة، التي تعد من بين الشركات الرائدة في التطوير العقاري على مستوى المملكة، وهو ما سيسهم في فتح مجالات وآفاق واعدة للتعاون على أكثر من صعيد مع شركة دور للضيافة.

وبدوره، أثنى الرئيس التنفيذي للتشغيل الفندقي في شركة دور للضيافة حسان الأحدب على هذه الاتفاقية، وأكدّ على أنها: "ستعزز من مكانة مكارم المضيئة في قطاع الضيافة، وستفتح مساراً جديداً لخدمات وتجارب استثنائية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة"، وأضاف " نسعى دائماً إلى التوسع والانتشار عبر تطوير قدراتنا التشغيلية والاستيعابية بهدف خلق نسيجٍ متكامل وعصري ومتطور يرتقي بتجربة الحجاج والزائرين". وأكد الأحدب على أن هذه الاتفاقية ستعمل على استقطاب عدد من الكفاءات السعودية المتميزة والخبيرة بقطاع الضيافة السعودي، وستعزز من مكانة مكارم الرائدة في توطين خبرات القطاع.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة إدارة السعودية ناصر الأوميِّر "أنَّ فندق مكارم روايه سيضفي لمسةً فندقية استثنائية تلبي احتياجات زوّار المشاعر المقدسة، بدءاً من الموقع المميز إلى فخامة البناء والمرافق التابعة له". وأضاف "إنَّ اختيار مكارم لتشغيل الفندق يرسخ توافق الرؤى بين كلٍّ من مكارم وإدارة السعودية الهادفة للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن”

يذكر أنَّ مكارم تقدم خدمات ومنتجات مبتكرة ومصممة لمواكبة متطلبات الحجاج والمعتمرين والزوّار، وتدير من خلال فنادقها 2027 غرفة، ،تماشياً مع إستراتيجيتها لتوسيع وجودها في المدن المقدسة وزيادة محفظتها إلى 10,000 غرفة بحلول عام 2028م.

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