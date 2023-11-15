دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ليفا للفنادق التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها عن مشروعين رائدين في زيمبابوي كجزء من جهودها لتوسيع نطاق خدماتها. وتعتبر هذه الخطوة الطموحة، المقرر استكمالها خلال عامين، ثمرة التعاون مع ترويكا للتصميم، الشركة الاستشارية الرائدة في مجال الهندسة المعمارية والمسح الكمي والهندسة؛ وتيرنبيري للتطوير العقاري، شركة التطوير العقاري الرائدة. وبينما تتولى كل من ترويكا للتصميم وتيرنبيري مهمة التطوير العقاري، ستعمل فنادق ليفا على إدارة المجمع السكني المكون من 120 وحدة، وشقق ليفا الفندقية، وفندق ليفا من فئة أربع نجوم الذي يضم 180 غرفة في ضاحية ماونت بليزانت.

وتعليقاً على هذه الشراكة قال ج. س. أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ليفا: "يسعدنا أن نعلن عن خططنا للتوسع في زيمبابوي، البلد الذي يتمتع بإمكانات هائلة لقطاع الضيافة. سيوفر المشروعان الجديدان في هراري للضيوف تجربة لا تنسى، ونحن على ثقة من أنهما سيكونان إضافة قيمة إلى قطاع الضيافة في زيمبابوي".

تتوافق هذه الشراكة الاستراتيجية مع ورشة ترويكا للتصميم وتيرنبيري للتطوير مع رؤية ليفا طويلة الأجل لتعزيز النمو ودعم الشركات والمواهب المحلية في المنطقة. ويتميز هذا التعاون بالقيم المشتركة والالتزام بالتميز والنظرة المشترك للتنمية المستدامة، ليشكل حجر الزاوية لمشاركة فنادق ليفا في هذه المشاريع.

الضيافة المستدامة لجذب المسافرين العصريين إلى زيمبابوي

تفتخر زيمبابوي، على عكس العديد من البلدان الأفريقية الأخرى، ببنية تحتية سياحية ذات مستوى عالمي، كما أنها تضم بعض أفخم الفنادق والنزل في منطقة الجنوب الأفريقي. تحظى فنادق ليفا بمكانة جيدة للاستثمار في الطلب المتزايد على السياحة في زيمبابوي. ومن المقرر أن يتزين الفندق ذو الأربع نجوم المكون من 180 غرفة وشقق ليفا الفندقية المكونة من 120 وحدة في ماونت بليزانت بعناصر التصميم الرئيسية المميزة لعلامة فنادق ليفا، والتي تم إضفاء الحيوية عليها من خلال أسلوب ترويكا للتصميم المبتكر في العمارة والهندسة، إلى جانب خبرة تيرنبيري في التطوير العقاري. ومن المتوقع أن تقدم هذه المنشأة السياحية، المقرر إطلاقها خلال عامين، خدمة جديدة وحيوية ومبتكرة في زيمبابوي.

فنادق ليفا تتطلع إلى مزيد من التوسع في أفريقيا

انطلاقاً من التزامها بتوفير خيارات ضيافة أكثر وأسهل للمسافرين المهتمين بالميزانية من خلال تصميم أعمالها الفريد، تثق فنادق ليفا في أن نهجها الفريد في الضيافة، والذي يجمع بين الأسعار المناسبة والجودة والتركيز على الثقافة المحلية، سيحظى بتأييد المسافرين من جميع أنحاء العالم. وتتطلع العلامة إلى لعب دور محوري في تطوير المشهد السياحي في أفريقيا وجعل القارة وجهة سياحية مفضلة للجميع.

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حول فنادق ليفا

تأسست سلسلة فنادق ليفا عام 2019 تحت إشراف السيد جي إس أناند، وهو مفهوم فندقي حيوي تم إنشاؤه لتقديم منظور جديد وأكثر سهولة في قطاع الضيافة. وتقدم فنادق ليفا وسائل الراحة الحديثة والضيافة التقليدية معاً، حيث تقدم العلامة التجارية الفندقية تجربة متطورة ومريحة ومعاصرة لأولئك الذين يسافرون للعمل أو الترفيه على حد سواء وذلك اعترافاً بضيوفها كمستكشفين بارعين في التكنولوجيا. وقد احتل مركز مزايا ليفا - دبي - فندق ليفا الرائد - المرتبة الأولى على موقع تريب أدفايزور - بعد ثلاث سنوات فقط من افتتاحه. تتميز مساحة تناول الطعام في ليفا والتي يديرها مطعم بيكرز كيتشن بمقاعد ريفية ومعدات خبز ريترو تتناغم تماماً مع رؤية ليفا لمفهوم فندق معاصر مصمم خصيصاً لمسافرين اليوم.

حول ورشة ترويكا للتصميم:

تبرز ورشة ترويكا للتصميم (TDW)، تحت إدارة فيليب كودزايي، كشركة استشارية بارزة تقدم خدمات متكاملة، كما تقدم الاستشارات في مجال الهندسة المعمارية والمسح الكمي والهندسة. أضفت ترويكا للتصميم منذ تأسيسها في عام 2015، بصمتها على مدينة هراري من خلال مساهمتها في أهم وأبرز المشاريع.

حول تيرنبيري للتطوير العقاري

تتميز تيرنبيري للتطوير العقاري، تحت إدارة سيمانجا مادلابوتا، بالتزامها بتشكيل المجتمعات وتوفير قيمة دائمة تهتم بالفرص داخل قطاع العقارات. نشأت تيرنبيري كشركة مستقلة عن ورشة عمل تصميم الترويكا (TDW) في عام 2019 لفصل أعمال البناء وجهود التطوير العقاري عن العمليات الاستشارية الأساسية.

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