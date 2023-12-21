المنامة : اختتمت "فلووس البحرين"؛ المنصة المالية الرائدة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تمويل، بنجاح كبير العرض الحصري الذي قدمته لعملائها بمناسبة احتفالات الأعياد الوطنية في مملكة البحرين، والذي تضمن منحتهم ميزة سداد القسط الأول للقرض بدون أية فوائد عند التقديم على القرض خلال الفترة من 15 وحتى 17 ديسمبر.

وتمكن عملاء "فلووس البحرين" من الحصول على هذا العرض الحصري من خلال خطوتين فقط عن طريق تحميل التطبيق من متاجر ابل ستور وجوجل بلاي ثم التقدم بالحصول على القرض من خلال التطبيق بدون أي إجراءات معقدة وبسهولة كبيرة.

ويأتي هذا العرض المبتكر والحصري في إطار التزام "فلووس البحرين"؛ بدعم عملائها مالياً من جهة، والاحتفال بالعيد الوطني من جهة أخرى من خلال الاحتفال مع العملاء ومكافأتهم على ولائهم للشركة، وكدليل على أن الشركة تضع العملاء دائماً على قائمة أولوياته

وفي تصريح له بهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة "فلوس البحرين" فواز غزل "نحن نؤمن بإعادة تعريف تجربة التمويل، ويعكس عرضنا في الأعياد الوطنية المجيدة لمملكة البحرين التزامنا بتقديم أكثر من مجرد قروض، بل مسارا نحو استقلالك وحريتك المالية".

لمزيد من المعلومات زوروا الموقع

www.FLOOSS.com

للحصول على قرض صغير وخفيف على جيبك قم بتحميل التطبيق من متاجر ابل ستور وجوجل بلاي ,لكي تكتشف كيف يساعد تطبيق يساعد المواطنين والمقيمين في البحرين على إدارة احتياجاتهم المالية.

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عن تطبيق فلووس

تطبيق فلووس، هو أحد منتجات شركة فلووس البحرين ش.م.ب (مقفلة) للتمويل، المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تمويل.

تطبيق فلووس يغير قواعد التقليدية بمجال التمويل في مملكة البحرين، حيث يوفر قروضًا رقمية بدون متاعب الأعمال الورقية والعمليات الطويلة، كما يمكن تقديم طلب القرض الخاص بك في أي وقت وفي أي مكان خلال دقائق.

تم إنشاء تطبيق فلووس لأن الطرق التقليدية للحصول على القروض كانت صعبة للغاية وتستغرق وقتاً طويلاً للحصول على الموافقة، ومع تطبيق فلووس، سيكون لديك دائمًا معرفة بوضعك المادي بكل وضوح وشفافية على مدار الساعة.

Website: www.FLOOSS.com

Media Relations Contact:

Omer Rana | o.rana@action-labs.co