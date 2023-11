دولة الإمارات، أبوظبي: اختتمت فعاليات اليوم الثاني من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، الذي يتمّ تنظيمه بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، حيث تفاعل آلاف الزوار خلال جولتهم في أجنحة المؤسسات والشركات المشاركة في المعرض، مع الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمعرض في قاعة المارينا والواجهة البحرية التابعة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وشهدت الواجهة البحرية حضوراً كبيراً لعشاق اليخوت والقوارب، حيث يرسو فيها أكثر من 53 قارباً جديداً، بما يتيح لزوار المعرض فرصة مشاهدتها واعتلائها والتجول فيها، وفي مركز الملاحة الذي يحظى برعاية وكالة "جي إل إس" لتقديم خدمات اليخوت الفاخرة، استمتع المشاركون بتجربة مميزة على متن القوارب الرائعة فوق سطح الماء، فيما حظيت مجموعة كبيرة من القوارب بانتباه الزوار، ومن بينها القوارب البخارية، والزوارق المطاطية.

وفي هذا الصدد، قال سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " لقد حظي اليوم الثاني من فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب بحضور جماهيري واسع، وذلك يعكس حجم النجاح الكبير للمعرض، والذي شمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض المميزة في مجال التقنيات البحرية المستدامة والقائمة على الابتكار، وشهد إطلاق عدد كبير من القوارب الجديدة والفاخرة، والتي صممتها مؤسسات وشركات عالمية مرموقة في هذا المجال، ما يعكس بلا شك مكانة قطاعنا البحري العالمية. نتطلع خلال الفترة المتبقية من المعرض إلى متابعة أخر التطورات والمستجدات في صناعة القوارب والترفيه البحري".

وتضمّن اليوم الثاني من المعرض إطلاق العديد من اليخوت الجديدة، حيث أطلقت شركة "سكاي ووكر" لليخوت ومقرها الرئيسي في إمارة دبي، يخت Skywalker S60 Catamaran، والذي تم بناءه بالاعتماد بشكلٍ كامل على التكنولوجيا المتقدمة، باستخدام أحدث أساليب البناء المتطورة وخفيفة الوزن. كذلك، قامت مجموعة Cantieri Navali Tureddi الإيطالية بإطلاق واستعراض مجموعة يخوتها الضخمة المصممة حسب الطلب، والتي يبلغ طولها أكثر من 200 قدم.

وتزامنا مع عام الاستدامة في الدولة، عرضت المؤسسات والشركات أحدث التقنيات البحرية المستدامة والصديقة للبيئة في القطاع البحري. في هذا العام، يتبنى 20٪ من العارضين هذه الحلول المستدامة، مع تقديم عروض رائعة من Aerofoils وSmooth Sailing اللتين تعرضان أحدث المنتجات المستدامة والتقنيات الحديثة المتخصصة في الحفاظ على البيئة والمتوفرة في الصناعات البحرية.

وفي المنصة الرئيسية، شاركت الجائزة الكبرى للإبحار SailGP معلومات قيّمة حول سباق القوارب الشراعية العالمي والذي يقام لأول مرة في إمارة أبوظبي، والذي يضم فرقاً وطنية حققت نتائج رائعة في كل أنحاء العالم في منافسات عالية السرعة، وذلك في أثناء مشاركتها في إحدى أكثر المنصات الرياضية العالمية استدامة. سيبدأ موسم 2024 بمشاركة أفضل الرياضيين الذين يتسابقون على متن زوارق تتحرك على سطح الماء من طراز F50، وهي مُجهزة لسباقات عالية السرعة وعالية التقنية، علمًا أنّها تتحرك بسرعة تقترب من 100 كيلومتر في الساعة. سينطلق سباق SailGP في أبوظبي من 13 إلى 14 يناير 2024، على مياه ميناء زايد، حيث تنضم أبوظبي إلى روزنامة الموسم كمضيف للحدث 7، مما يعزز مكانة عاصمة دولة الإمارات كوجهة للرياضات المائية والبحرية.

وركّزت الجلسة النقاشية التي أدارتها أندريا زويا اليوم على الرفاهية والابتكار، وضمّت ممثلين عن علامات تجارية رائدة من بينها Sunreef Yachts، وPrivate Island Inc، وBENO وSunseeker، حيث ناقش المشاركون آخر التطورات والاتجاهات المستجدة في أسواق ووجهات اليخوت الفاخرة، إضافة إلى إرشاد المشاركين في المعرض من المهتمين حول كيفية بدء مغامرتهم الخاصة في عالم اليخوت الفاخرة.

وكان المتحدث الرئيسي في هذه الورشة هو سيزار فال، وهو خبير مشهور في مجال المنتجات الفاخرة، ومستشار لعدد من الرؤساء التنفيذيين ومتحدث دولي وأستاذ في كليات عالمية لإدارة الأعمال. شارك سيزار فال رؤيته حول ارتقاء أبوظبي إلى مستوى الوجهات العالمية الفاخرة، مشدّدًا على أهمية الاستثمار والتحول الرقمي في مجال الرفاهية والقيادة كعوامل رئيسية دافعة لهذا النجاح.

وفّرت صالة Platinum Lounge، برعاية شركة Superyacht Interiors، مساحة مثالية لأصحاب التذاكر البلاتينية للتواصل مع الموردين والشركاء ونظرائهم في الصناعة. وقدّمت شركة كابيتال للضيافة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أدنيك، قوائم طعام شهية وفاخرة للزوار. كذلك، استمتع زوار معرض أبوظبي للقوارب 2023 بأربعة خدمات فريدة لتقديم الطعام قدّمتها دائرة الثقافة والسياحة، الشريك الرسمي لمعرض أبوظبي للقوارب 2023، وتضمّنت الكنافة من Bearded Bakers، والبرشا من Bar Biscotti، والسمكة الحرة من Spicy Fish ، و Public Galley، التي قدّمت مجموعة واسعة من المأكولات البحرية من المطابخ المحلية والعالمية. وقد تعلّم الحضور، من خلال عروض صنع السوشي التي قدمتها شركة كابيتال للضيافة، أهم التقنيات التي يستخدمها الطهاة المحترفون عند صنع السوشي، كما تمكّنوا من تذوق بعض أفضل المأكولات البحرية في العالم.

وكانت تجربة الواقع الافتراضي "Into the Deep – VR" من أبرز المحطات التي جذبت الزوار، والتي أتاحت لهم فرصة الغوص في رحلة واقع افتراضي ملهمة. في تجربة تمكن الزوار خلالها من التعرف على العالم البحري تحت الماء من خلال محاكاة الغوص في فيديو تفاعلي مدمج بتجربة الواقع الافتراضي 360، وتمكّنوا من التفاعل مع الأسماك والبيئات البحرية المختلفة وحتى أسماك القرش البيضاء الكبيرة.

تميّز اليوم الثاني من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 بالعديد من الأنشطة الترفيهية التي استمتع بها الزوار. وقد اختتم هذا اليوم مع عرض قدّمه المغني Ibby VK المقيم في دبي، إضافة إلى عرض Call of the Ocean المتجول الذي عُرض مرتَين خلال هذا اليوم، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على المحيطات التي تشكّل أحد أهم النظم البيئية في العالم. ويستمرّ معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 حتى يوم الأحد 12 نوفمبر، مواصلًا تقديم مزيج من الابتكارات والثقافة والترفيه، مما يؤكّد مكانته كحدث عالمي رائد في القطاع البحري.

