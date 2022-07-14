دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن فستيفال بلازا جبل علي، أحد مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم، عن استضافة سوق دبي للبضائع المستعملة في 17 يوليو الجاري، مما يتيح لسكّان الإمارة فرصة الاستمتاع بتجربة تسوق رائعة في الوجهة الداخلية بعيداً عن حرّ الصيف.

وتُقام الفعالية بجوار ردهة الطعام في الطابق الأول من فستيفال بلازا جبل علي من الساعة 11 صباحاً وحتى 6 مساءً. ويمكن للضيوف الاطلاع على مجموعةٍ واسعة من المنتجات المستعملة المختارة بعناية والحصول عليها بأسعارٍ مخفّضة. وتضم قائمة المنتجات المتوفرة مختلف أنواع الأدوات والتجهيزات المنزلية والمفروشات والأقمشة والألبسة والإكسسوارات والسيراميك والأجهزة الكهربائية والألعاب والكتب وأقراص الفيديو الرقمية (DVD) والتحف وغيرها الكثير.

وينطلق سوق دبي للبضائع المستعملة كُل عطلة نهاية أسبوع في مواقع مختلفة من دبي.

التفاصيل

· اسم الفعالية: سوق دبي للبضائع المستعملة في فستيفال بلازا

· الموقع: فستيفال بلازا جبل علي، الطابق الأول قرب حوض الكرات الملوّنة

· التاريخ: الأحد 17 يوليو

· التوقيت: من 11 صباحاً حتى 6 مساءً

لمزيدٍ من المعلومات حول فستيفال بلازا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://bit.ly/2Qiz8yU

فيسبوك: @dubaifestivalplaza

إنستاجرام: @dubaifestivalplaza

تويتر: @dubaifestplaza

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حول فستيفال بلازا

فستيفال بلازا هو مركز تسوق محلي للفطيم. تغطي منطقة البيع بالتجزئة 64800 متر مربع وهي الوجهة الملائمة لأسلوب حياة محلي في وسط مجتمع وصل غيت. ولإضفاء الحيوية والراحة على جنوب دبي، يستقطب المركز التجاري المجتمعات بما في ذلك جبل علي والفرجان ودبي مارينا ونخلة جميرا والمسافرين من أبو ظبي المجاورة. يقع بالقرب من مخرج 25 على طريق الشيخ زايد المتجه جنوبا أو مخرج 22 شمالا.

يشكّل فستيفال بلازا وجهة تسوق مهمة للمتاجر الرئيسية المحبوبة للغاية بما في ذلك أكبر متاجر ايكيا في المنطقة، ماركس وَسبنسر، إيس، متجر مفهوم جديد من لولو هايبر ماركت وعيادة الفطيم الصحية المتميزة - هيلث هاب ولوتيتيا. بالإضافة إلى استوديو فولفو الذي تم إطلاقه مؤخرًا، جنبًا إلى جنب مع Sedar وَ Community Pharmacy

يستضيف فستيفال بلازا أيضًا ثاني وأكبر متاجر ايكيا في دبي، والذي يمتد على مساحة ضخمة تبلغ 30.000 متر مربع مع تركيز إضافي على الاستدامة ومركز تدريب دولي لموظفي ايكيا. ينضم إلى هذه المتاجر أكثر من 120 متجرًا إضافيًا، بالإضافة إلى قاعة طعام تتسع لِحوالي 500 مقعد، وأكثر من 40 خيارًا لتناول الطعام، وعرض إقامة وتشغيل وأكثر من 2300 موقف للسيارات.

مع العديد من خيارات البيع بالتجزئة وتناول الطعام، يُعد فستيفال بلازا مركزًا تجاريًا مناسبًا وعائليًا يمكن الوصول إليه بسهولة من شارع الشيخ زايد، على بعد 15 دقيقة من مرسى دبي ونخلة جميرا وعلى بعد دقائق قليلة من محطة مترو هيئة الطرق والمواصلات للطاقة.

لمحة عن مجموعة الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 35000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن ريادة الأعمال في الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها.

تواصل الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا. لِلمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.alfuttaim.com