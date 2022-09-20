قدم عرضاً إبداعياً ضمن اجتماع الجميعة العامة للأمم المتحدة

لأول مرة تعاون مُلهم يحفز العمل لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

دبي: شهد قادة العالم الذين حضروا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الإثنين عرضاً إبداعياً مبهراً قدمه فريق مدينة إكسبو هو الأول من نوعه في تاريخ اجتماعات الجمعية العامة، وحمل رسالة من دولة الإمارات إلى العالم لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وانطلق العرض الأول معلناً بدء "لحظة أهداف التنمية المستدامة" التي تنظم بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة للتذكير بالضرورة الملحة وأهمية العمل المشترك والتزام مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف العالمية.

ونقلت التجربة التي عاشها المشاركون في الاجتماع خبرة إكسبو المؤثرة في سرد القصص والقدرات التكنولوجية المتقدمة لساحة الوصل إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك في تعاون يسلط الضوء على الأهداف العالمية، وتجسد المشاركة مواصلة فريق مدينة إكسبو إرث إكسبو 2020 دبي في استخدام السرد القصصي الإبداعي بهدف رفع مستوى الوعي وتسريع التقدم في مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً، وتؤكد التزام دولة الإمارات بالمساهمة في تعزيز التعاون لما فيه مصلحة الناس والكوكب.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: "رحب إكسبو 2020 دبي بأكثر من 24 مليون زائر مقدماً مثالاً لما يمكن تحقيقه عندما يكون هناك التزام مشترك بصنع مستقبل أفضل. باتباعنا نهج دولة الإمارات العربية المتحدة ونموذج عملها في بناء وتوطيد علاقات التعاون والعمل مع الجميع لما فيه مصلحة الجميع في كل مكان، أوصل إكسبو رسالة مهمة إلى العالم بأسره أنه بإمكاننا جميعا إحداث أثر إيجابي في كل ما نقوم به".

وأضافت معاليها: "وبهذه الروح نتابع رحلتنا بالشراكة مع المجتمع المحلي والدولي لتأسيس مجتمع من المناصرين الذين يؤمنون بالتعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف سامية، و يشرفنا هذا التعاون بين فريق إكسبو والأمم المتحدة وأن نرى طاقاتنا وقدراتنا الإبداعية تتجلى على منصة دولية قيادية مثل الجمعية العمومية".

وقالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: "ألهم إكسبو 2020 دبي العالم للتعاون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي "لحظة أهداف التنمية المستدامة" لهذا العام، نقدم بعضاً من تلك الروح الاستثنائية والإبداع إلى نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة. أنا متفائلة بأنه يمكننا بشكل جماعي توسيع نطاق العمل مع شركاء مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيجاد حلول تصب في مصلحة الإنسان والكوكب. يكاد الوقت ينفد ولا يمكن أن نتأخر في التحرك، لكن يمكننا اليوم أن نصنع معاً مستقبلاً أفضلاً للجميع".

وتستكشف التجربة الغامرة قوى الطبيعة والروابط التي تجمع البشر بالكوكب وجمال وذكاء وهشاشة العالم الذي نعيش فيه. كما تبرز أيضاً الإمكانات الهائلة التي يمكن تحقيقها عندما يتعاون البشر مع الطبيعة، مع مجموعة مختارة من "قائمة المهام" من التعهدات التي قدمها زوار إكسبو 2020 بشأن الإجراءات لدعم أهداف التنمية المستدامة.

وقدم فريق مدينة إكسبو دبي العرض المميز الثاني الذي يسلط الضوء على أهمية التعليم لجميع أطفال العالم قبل انعقاد قمة تحويل التعليم، والتي تدعو للعمل المشترك في توفير التعلم والمعرفة لجميع الأطفال في العالم، وتطوير بدائل لأولئك الذين خرجوا من نظام التعليم التقليدي، حتى يتمكنوا من بناء المهارات الأساسية للحياة ويمكنهم متابعة فرص تحسين المهارات وإعادة تشكيلها للتعلم مدى الحياة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مدينة إكسبو دبي

· مدينة إكسبو دبي هي إرث إكسبو 2020 دبي ، الذي يبني على نجاحه الباهر ويحافظ على 80 في المئة من بنيته التحتية

· تقوم مدينة إكسبو دبي على أساس اعتقاد راسخ بأنه بإمكان تحالف واسع من الناس الذين يعملون معاً أن يدفع التقدم البشري للمساعدة في صنع مستقبل أكثر استدامة وكرامة للجميع

· صممت مدينة إكسبو دبي لتكون نموذجاً للتخطيط الحضري المستدام المستند على الابتكار ولمدن المستقبل النظيفة والخضراء والممكّنة بالتكنولوجيا والمتمحورة حول الإنسان، والتي تحفز العمل في مسيرتها نحو صافي انبعاثات صفري

· توفر مدينة إكسبو دبي بيئة مواتية للأعمال ترتكز على التكنولوجيا والابتكار الرقمي

· تحتفي مدينة إكسبو دبي بالابتكار البشري والخيال والبراعة وتعمل على إلهام الأجيال القادمة عبر العديد من البرامج والعروض التعليمية والثقافية والترفيهية

· مدينة إكسبو دبي وجهة مفضلة لأبرز الأحداث العالمية بما في ذلك مؤتمر الأطراف 28، وتدعم أهداف التنمية الأشمل في دولة الإمارات العربية المتحدة

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