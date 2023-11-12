دبـي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن نادي دبي للبولو والفروسية، بالشراكة الحصرية مع "بيريدون القابضة"؛ وهي مجموعة رائدة معروفة بمشاريعها العقارية فائقة الفخامة وبمتحفها المرتقب بشدة لعلامة "بوغاتي" للسيارات؛ عن أسماء الفرق الفائـزة في نهائـي الكأس الافتتاحي لموسم البولــو.

اختتمت فعاليات البطولة بعد ظهر اليوم بثلاث مباريات مثيرة ضمت أربعة فرق هذا العام، حيث شهدت مباراة الناشئين فوز فريق "شيرون"، بينما تم إعلان فوز فريق "بهانسالي" بالنهائي الفرعي، في حين لعب فريقيْ "بن دراي" و "بانغاش" في المباراة النهائية لبطولة الكأس؛ ما منح المتفرجين أوقاتاً مليئة بالحماسة والإثارة خلال فترة ما بعد الظهيرة.

نتائـج المباريــات

مباراة الناشئين:

شيــرون – 3

ستيلفيـو - 1

النهائي الفرعي:

بهانسـالي - 6

دي آند دي - 5

المباراة النهائية:

بن دراي – 5

بانغـاش - 4

يسعى ميشيل جي سي دبليو بيريدون، مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بيريدون القابضة"، لربط التاريخ الغنيّ للعبة البولـو بالإلهام المستمد من بوغاتي – وهي علامة تجارية تضرب جذورها بعمق في عالم الفروسية. وتأكيداً على التزام "بيريدون القابضة" بالتقاليد والرفاهية والابتكار، فقد ضم هذا الحدث المرتقب أربعة فرق مميزة تنافست فيما بينها بإصرار وجدية لتحقيق الفوز.

لقد مثَّلت بطولة "بيريدون القابضة" الافتتاحية للبولو هذا الموسم حدثًا رائدًا جمع بين التقاليد والرفاهية والابتكار، حيث قدم نادي دبي للبولو والفروسية و"بيريدون القابضة"، من خلال رؤية مشتركة، تجربة لا مثيل لها لعشاق البولو؛ على نحو يجسد حقًا روح «رياضة الملوك» في عصرنا الحديث. هذا وقد تم تسليم الكؤوس والجوائز المثيرة للفرق الفائزة خلال حفل لتوزيع الجوائز أقيم في نهاية اليـوم للاحتفال بالفائزين.

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