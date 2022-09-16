يركز على تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

دبي: يقدم فريق مدينة إكسبو دبي لقادة الدول والحكومات عرضاً ملهماً في مقر الأمم المتحدة يوم الإثنين 19 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويحاكي العمل الإبداعي العروض المؤثرة والهادفة التي قُدمت على قُبة ساحة الوصل خلال إكسبو 2020 دبي وألهمت الملايين من البشر.

وتمثل هذه المساهمة التاريخية من فريق مدينة إكسبو دبي التزامًا بمواصلة روح إكسبو 2020 كجهة داعية ومساهمة في دفع التقدم في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم ، ودعم رؤية والتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة لعام 2030

ويمكن متابعة الاجتماع مباشرة عبر بث تلفزيون الأمم المتحدة يوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات (08:30 صباحا بتوقيت نيويورك) على شبكة الإنترنت عبر الرابط: https://media.un.org/en/webtv

وأهداف التنمية المستدامة هي رؤية ودعوة عالمية للتعامل مع التحديات التي تواجه عالمنا وتحقيق أهداف محددة بحلول عام 2030. وتقتضي أهداف التنمية المستدامة التعاون والعمل مع جميع الشركاء وبشكل عملي حتى نتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال المقبلة، وهي توفر مبادئ وغايات واضحة لجميع البلدان لتعتمدها وفقاً لأولوياتها وخططها الوطنية مع تسليط الضوء على التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأسره. تمثل أهداف التنمية المستدامة خارطة شاملة، وتركز على شمول الجميع، حيث لا يمكن لدولة أن تعمل لوحدها لتحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي داخل حدودها فقط، بل يجب على الدول أن تتكاتف وتتعاون لضمان تحقيق الأهداف والاستدامة للعالم أجمع.

#بياناتحكومية

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