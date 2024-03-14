أبوظبي: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، حصول فرعه في مطار زايد الدولي على شهادة "ليد" البلاتينية النسخة الرابعة، ما يجعله أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات يحصل على هذه الشهادة.

وتم تصميم أحدث فروع "أبوظبي الإسلامي" وفق خطة تطوير مستدامة شاملة، جسدت التزام المصرف بخفض بصمته البيئية مع تعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن خلال تنفيذ العديد من التدابير المستدامة، التي شملت الحفاظ على المياه، وتحسين كفاءة الإضاءة، والإدارة الفعّالة للنفايات، وتحسين مستوى استهلاك الطاقة، نجح المصرف في الحصول على شهادة "ليد" البلاتينية النسخة الرابعة. وفي إطار التزامه، سيعمل المصرف على إنشاء جميع فروعه ومقاره مستقبلاً على أساس خصائص الاستدامة.

وقالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة و رئيس مجلس إدارة شركة كوادر في مصرف أبوظبي الإسلامي: "فخورون بحصول فرعنا الجديد في مطار زايد الدولي على شهادة "ليد" البلاتينية النسخة الرابعة، والتي تعد تكريمًا لجهودنا في مجال الاستدامة، ولنكون بذلك أول مصرف إسلامي يحصل على هذه الشهادة المرموقة، التي تسلّط الضوء على التزام "أبوظبي الإسلامي" بالإشراف البيئي والتنمية المستدامة. فنحن في "أبوظبي الإسلامي"، لا ننظر إلى الاستدامة باعتبارها مجرد هدف؛ وإنما مبدأ أساسي نسترشد به في أعمالنا وقراراتنا."

وأضافت الشحي: "بحصوله على شهادة "ليد" البلاتينية النسخة الرابعة، يضع مصرف أبوظبي الإسلامي معيارًا جديدًا للممارسات المصرفية المسؤولة بيئيًا."

ويقيس نظام تصنيف شهادة "ليد"، مستوى الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي، ويقدمها "مجلس المباني الخضراء الأمريكي" المتخصص في تقييم الأداء البيئي للمباني وقياس مدى استدامتها. وهو نظام قائم على النقاط، حيث تحصل المباني على نقاط بقدر ما تلبي من معايير معينة ضمن فئاتها التي تشمل، كفاءة الطاقة والحفاظ على المياه وجودة البيئة الداخلية. وهناك أربعة مستويات لشهادة "ليد" هي، الشهادة المعتمدة (40-49 نقطة)، والفضية (50-59 نقطة)، والذهبية (60-79 نقطة)، والبلاتينية (أكثر من 80 نقطة).

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