شارك الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، في مؤتمر "ألتس آسيا" العالمي "Global Alts Asia 2024"، أكبر مؤتمر للاستثمار البديل في آسيا، الذي نظمته خلال نوفمبر الجاري "آي كونيكشينز" iConnections في سنغافورة، المنصة الرائدة التي تربط كبار المستثمرين، ومديري الأصول، والخبراء في القطاعات المالية والتكنولوجية والجيوسياسية من جميع أنحاء العالم.

وجاءت المشاركة في المؤتمر بهدف تسليط الضوء على مكانة إمارة الشارقة كمركز اقتصادي متطور في المنطقة، وتعزيز فرص التعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار في الإمارة وتطوير شراكات استراتيجية تدعم رؤيتها الاقتصادية والتنموية.

واستضاف المؤتمر الشيخ فاهم القاسمي في جلسة نقاشية بعنوان ""ديناميكيات الاستثمار العالمي: الفرص والتحديات الإقليمية"، شارك فيها ديفيد ماك أوليف، رئيس شركة Berkeley Endowment Management، ولويس-فنسنت غاف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "جيفكال" Gavekal.

وقدّم الشيخ فاهم القاسمي خلال الجلسة أفكاراً وتحليلات للمشهد العالمي المتغير، ناقش فيها مستقبل الاستثمار، وتأثير التكنولوجيا على الأسواق العالمية، إلى جانب الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة.

وقال الشيخ فاهم القاسمي: "تجسد مشاركتنا في دورة العام الجاري من مؤتمر Global Alts Asia إيماننا بأهمية تعزيز التواصل وتنسيق التعاون مع كبرى الجهات والمؤسسات والشخصيات في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع الاستثمار، لمناقشة أحدث التوجهات العالمية والممارسات الناجحة، والاستفادة من الدروس المتعلقة بكيفية التغلب على التحديات، واستحداث فرص جديدة، خاصة في مجال إدارة صناديق التمويل، والصناديق الائتمانية، وغيرها من مجالات الاستثمار البديل على مستوى العالم".

وأضاف: "تمتلك إمارة الشارقة موقعاً استراتيجياً وبنية تحتية عالمية المستوى تؤهلها لتكون من بين الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي في المنطقة" لافتاً أن عدد المناطق الحرة التي تمتلكها الإمارة بتنوع قطاعاتها وحجم الخدمات والتسهيلات التي تقدمها تعزز من فرص المستثمرين في الإمارة خاصة من بلدان المنطقة وشرق آسيا.

وناقش المؤتمر موضوعات مهمة تعمقت في مجالات رأس المال والعائد والائتمان والأسهم الخاصة، أبرزها؛ "دعم الابتكار وبناء النجاح: رؤى حول رأس المال الاستثماري لعام 2024"، "من الرسوم إلى الذكاء الاصطناعي"، و"رؤى مكاتب العائلات: كيفية بناء استثمارات استراتيجية برأس مال صبور"، و"فتح العائد: الجاذبية المستمرة للائتمان الخاص"، و"موجة الاستثمار المؤسسي في اليابان: رؤى مديري الأصول"، و"داخل الأسهم الخاصة: جلسة نقاشية مع تيد سيديز"، و"الاستثمار النشط: وجهات نظر المستثمرين العالميين".

وإلى جانب الشيخ فاهم القاسمي، ضمت قائمة المتحدثين في المؤتمر أكثر من 60 متحدثاً من كبار الشخصيات المتخصصة بإدارة الاستثمار، أبرزهم؛ كييتشي ميازاوا، المدير التنفيذي لشركة "فين سيتي" FinCity طوكيو، وبول تشي، المدير التنفيذي للاستثمارات في جامعة ولاية كانساس الأمريكية، وجين شيا، المدير العام، لبنك سنغافورة، وكيلسي ديشلر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في كلية كارلتون، وديريك دروموند، رئيس الاستراتيجية في مجلس استثمار ولاية ويسكونسن الأمريكية، وشيرين إسماعيل، مدير الاستثمار في شركة "تيماسيك" Temasek.

يشار إلى أن مؤتمر "Global Alts Asia 2024" جمع أكثر من 250 مديراً و350 خبيراً في مجال تخصيص الاستثمار، ومثّل مسؤولين عالميين عن أصول يبلغ مجموعها أكثر من 20 تريليون دولار، معززاً مكانته الرئيسة في قطاع الاستثمار البديل في آسيا.

-انتهى-

#بياناتحكومية