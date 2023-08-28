خلال كلمتها في احتفال "أدنوك" بيوم المرأة الإماراتية

سموها أكدت أن عام الاستدامة واستضافة مؤتمر الأطراف كوب28 يتطلب بذل الجهود واستثمار الفرص لتعزيز مكانة الإمارات على خريطة الدول الرائدة عالمياً

سموها دعت جميع المشاركات في تنفيذ برامج وأنشطة عام الاستدامة واستضافة مؤتمر الأطراف ’كوب 28‘ لتقديم أداء مشرف يعكس كفاءة ابنة الإمارات في العمل والفكر والبحث والابتكار

سلطان الجابر:

تمكين المرأة في الإمارات يمثل نهجاً ثابتاً أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرت القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بترسيخ ركائزه

مستمرون بالعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين، عبر برامج تدريب وتطوير القيادات النسائية، وتأهيل المواهب، وصقل المهارات

خطة "أدنوك" لتقريب موعد تحقيق الحياد المناخي إلى عام 2045 تشكل جزءاً من تركيز الشركة على مواكبة المستقبل وضمان استمرارية واستدامة وتنافسية أعمالها

جميع كوادر "أدنوك" مدعوون لمضاعفة الجهود، والتفكير بشكل استباقي، واستكشاف كل السبل الممكنة لتعزيز الاستدامة في جميع جوانب أعمال الشركة

"أدنوك" تعتزم التوقيع على "تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتعزيز التوازن بين الجنسين في الإمارات"

الشركة تخطط لإطلاق استراتيجية "طاقة للارتقاء بجودة الحياة" تركز على تمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية

تشكل الإماراتيات حوالي 37% من إجمالي المواطنين المعينين في "أدنوك" حتى الآن هذا العام

ارتفع تمثيل المرأة في المجموعة بنسبة 32% منذ عام 2017، وتشغل النساء 20% من المناصب الإدارية العليا وتهدف الشركة إلى أن تصل نسبة تمثيل المرأة في الوظائف الفنية إلى 25% بحلول عام 2030

أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة: أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، أن يوم المرأة الإماراتية يحمل رمزية كبيرة لأبناء الإمارات، فهو يعكس الدور البارز للدولة في تمكين المرأة ودعمها والاعتداد بجهودها وتقديراً لمكانتها التي تحققت بفضل رؤى القيادة الرشيدة واهتمامها بوضع الخطط والاستراتيجيات الرامية لجعل المرأة شريكاً فاعلاً في مسيرة تنمية وتقدم مجتمع الإمارات.

وقالت في كلمة ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، خلال الحفل الذي نظمته "أدنوك" بمناسبة يوم المرأة الإماراتية السنوي التاسع: "يحمل يوم المرأة الإماراتية هذا العام شعار ’نتشارك للغد‘ ويتزامن مع عام الاستدامة واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف ’كوب28‘، وهذا يتطلب بذل الجهود واستثمار الفرص، فهو وسيلة لتعزيز مكانة الإمارات على خارطة الدول الرائدة عالمياً في إطلاق المبادرات ووضع الحلول المستدامة للتحديات المناخية، مما يستلزم مشاركة الجميع من أبناء الوطن والمقيمين لتحقيق شراكة بين جميع مؤسسات وهيئات المجتمع، لتكامل الجهود مما من شأنه الارتقاء بالوعي واتساع ثقافة الاستدامة".

وشددت سموها أن دور المرأة الإماراتية بالتحديد سيكون مهماً، سواء بالمشاركة في تنفيذ البرامج، أو في إبراز الابتكارات والمشاركة في طرح نتائج البحوث وابتكار الحلول، خاصة وأن المرأة في دولة الإمارات تحظى بسجل حافل في مجال مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً في مجال حماية البيئة من خلال العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة التي شاركت بها المرأة خلال عقود عدة، والتي تعكس قيم الإمارات الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية وغيرها من القيم الأصيلة في مجتمع الإمارات.

ودعت سموها جميع المشاركات في تنفيذ برامج وأنشطة عام الاستدامة وفي استضافة مؤتمر ’كوب 28‘، لتقديم أداء مشرف يعكس كفاءة ابنة الإمارات في العمل والفكر والبحث والابتكار، مؤكدةً إيمان الجميع بأن الوطن يستحق الكثير من العطاء والبذل، وهو يعتبر اليوم نموذجاً ملهماً لدول العالم.

وكشفت "أدنوك" خلال الحفل عن عزمها التوقيع على "تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتعزيز التوازن بين الجنسين في الإمارات" بالتعاون مع "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين"، بما يدعم هدف الأمم المتحدة الخامس من أهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2026. كما أعلنت الشركة عن خططها لإطلاق استراتيجية جديدة بعنوان "طاقة للارتقاء بجودة الحياة" قريباً، والتي تتضمن إطاراً شاملاً لتمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

وبهذه المناسبة، ثمّن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في كلمته الدعم الكبير واللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ’أم الإمارات‘ حفظها الله، لجهود تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها ومشاركتها في خطط وجهود التقدم والتطور، والنمو والازدهار في دولة الإمارات.

وقال: "يمثل تمكين المرأة في دولة الإمارات نهجاً ثابتاً أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرت القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بترسيخه، تأكيداً على الدور المهم للمرأة في بناء الأسرة والمجتمع والوطن، وقدرتها على المشاركة الفاعلة في جميع القطاعات دون استثناء، بما فيها قطاع الطاقة".

وأضاف: "اهتمام "أدنوك" بالاستدامة البيئية ليس جديداً لأن الشركة، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، تركز دائماً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحدّ من تداعيات تغير المناخ، وبناء الشراكات النوعية، وتعزيز التعاون من أجل مستقبلنا جميعاً".

وأشار معاليه إلى أهمية استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، الذي سيكون أكبر وأهم مؤتمر دولي تستضيفه الدولة، والذي ستساهم نتائجه في زيادة التركيز على خفض الانبعاثات، والحد من تداعيات تغير المناخ بشكل متزامن مع التنمية المستدامة.

وحول جهود "أدنوك" في مجال الاستدامة، قال معاليه: "إن خطة ’أدنوك‘ لتقريب موعد تحقيق الحياد المناخي إلى عام 2045 بدلاً عن عام 2050، تشكل جزءاً من تركيز الشركة على مواكبة المستقبل وضمان استمرارية واستدامة وتنافسية أعمالها بما يشمل تسريع العمل على خفض انبعاثات منظومة الطاقة"، مؤكداً أن المرأة، وكل فرد، وكل إنسان في المجتمع، قادر على القيام بدور أساسي في مجال الاستدامة.

وأضاف: "يشمل دور المرأة في مجال الاستدامة مساهمتها في مختلف قطاعات الأعمال، وفي بناء المجتمع. ومن خلال توفير فرص متكافئة للمرأة، ومبادرات تساعدها على إيجاد توازن بين أعمالها وواجباتها الأسرية، استطاعت الكوادر النسائية في ’أدنوك‘العمل في وظائف إدارية عليا، والمحافظة في ذات الوقت على دورهن المجتمعي في رعاية وإعداد أجيال المستقبل".

وأعلن معاليه خلال كلمته عن عزم "أدنوك" التوقيع على "تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتعزيز التوازن بين الجنسين في الإمارات"، بالتعاون مع "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين". موضحاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود "أدنوك" المستمرة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية للموظفين، وتأكيداً على التزام الشركة بتحقيق التوازن بين الجنسين، وتهدف كذلك إلى استكشاف المهارات المستقبلية اللازمة لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، وإلى ترسيخ التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما كشف معاليه عن خطة "أدنوك" لإطلاق استراتيجية جديدة بعنوان "طاقة للارتقاء بجودة الحياة"، والتي تتضمن إطارا ًشاملاً لتمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، حيث سيتم التعاون والتنسيق مع "دائرة تنمية المجتمع" لتعزيز المشاركة المجتمعية والعلاقات الأسرية لدى الموظفين، بهدف إنجاح تطبيق هذه الخطوة بما يتماشى مع استراتيجية "أبوظبي لجودة حياة الأسرة" التي تم إطلاقها مؤخراً.

وقال معاليه: "بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، ومن خلال توفير برامج التدريب وتهيئة الظروف الداعمة، أصبحت المرأة في ’أدنوك‘ تعمل في مختلف الحقول والمصانع والمنصات البرية والبحرية، والمجالات التقنية ضمن تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهذا يساعد في تعزيز الابتكار والمرونة والاستعداد لمواكبة المستقبل، علماً بأن وجودها في هذه المواقع يستند إلى مبادئ الجدارة والاستحقاق، وقدرتها على تنفيذ المهام والأهداف المطلوبة".

وحث معاليه جميع كوادر "أدنوك" على مضاعفة الجهود والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، والتفكير بشكل استباقي، واستكشاف كل السبل الممكنة لتعزيز الاستدامة في جميع جوانب العمل، والاستفادة من تاريخ وإرث "أدنوك" في الإنتاج المسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، من أجل تحقيق فارق إيجابي، وبناء مستقبل مستدام يحتوي الجميع.

وتواصل أدنوك إحراز تقدم ملموس في تعزيز التوازن بين الجنسين، حيث تشكل الإماراتيات حوالي 37% من إجمالي المواطنين المعينين حتى الآن هذا العام. كما ارتفع تمثيل المرأة بنسبة 32% منذ عام 2017، وتشغل النساء 20% من المناصب الإدارية العليا في مجموعة أدنوك. وتهدف الشركة إلى أن تصل نسبة تمثيل المرأة في الوظائف الفنية إلى 25% بحلول عام 2030.

يذكر أن احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة الإمارتية هذا العام أقيم تحت شعار "نتشارك للغد"، حيث شملت احتفالية "أدنوك" التي نظمتها الشركة في مركز أبوظبي للطاقة، عدد من الفقرات وجلسات الحوار وورش العمل وعرض مجموعة من الفيديوهات التي سلطّت الضوء على نماذج من النجاحات التي حققتها المرأة في مختلف مجالات أعمال أدنوك في بيئة تمكنها من الموازنة بين مهامها الوظيفية وحياتها الأسرية، ودورها المحوري في النقلة النوعية التي تشهدها الشركة وجهودها لترسيخ مكانتها العالمية مورداً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة منخفضة الانبعاثات.

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