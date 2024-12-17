دبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت شركة فارنك الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والمستدامة ومقرها الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا بجائزة "Better Together Awards" عن مبادراتها الاستثنائية في مجال الصحة والسلامة، وتحتفل الجوائز التي تنظمها مدينة إكسبو دبي بالإنجازات الفردية والجماعية المتميزة في مجال الصحة والسلامة ورفاهية العمال، وتكرم المقاولين وأعضاء القوى العاملة لديها، الذين يساهمون في توفير بيئة أكثر أمانًا وصحة في إكسبو سيتي دبي.

حصلت شركة فارنك على جائزة "الأفضل معًا" والتي يتم منحها للشركة التي لديها أفضل مبادرة لتعزيز التعاون والشراكة مع إكسبو سيتي دبي، والتي تعرض التطبيق العملي والنتائج الملموسة خلال عام 2024.

وبهذه المناسبة قال ريان ميتشل، رئيس الجودة والصحة والسلامة والتميز والرفاهية في شركة فارنك: "تأتي هذه الجائزة تقديراً لالتزام فارنك الطويل الأمد وتفانيها واتساقها، وتعزيز استراتيجية الصحة والسلامة وإدارة رعاية العمال في الشركة، والتي تتوافق بشكل وثيق مع القيم الأساسية لمدينة إكسبو دبي في الرعاية والنزاهة والتميز".

قاد ميتشل فرق الصحة والسلامة والبيئة في إكسبو سيتي، حيث نفذ حل SAFETEK، وهي أداة إدارة السلامة الرقمية، والتي أدت إلى تحسين جودة وكفاءة تقارير الصحة والسلامة والبيئة بشكل كبير، وحقق انخفاضًا بنسبة 21% في حوادث السلامة وزيادة بنسبة 38% في ملاحظات الإبلاغ، مما ساهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للمستأجرين والزوار.

كما تم تكريم ماري جريس بيسابيلا، مسؤولة رعاية العمال في فارنك، في حفل توزيع الجوائز، وحصلت على جائزة تأثير رعاية العمال لمساهمتها المتميزة في رعاية العمال في إكسبو سيتي دبي، من خلال تحسين معايير الإقامة والنقل والتوظيف.

وقد حرصت بيزابيلا باستمرار على تلبية احتياجات ومتطلبات جميع أعضاء الفريق، ودعمت بيئة عمل آمنة وممتعة وصحية. كما خططت لبرامج المشاركة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والفحوصات الطبية وروجت للحملات الصحية ونسقت اجتماع مجلس المدينة في إكسبو سيتي لبدء إعادة تنظيم الهيكل التشغيلي، مما يضمن روح الفريق التعاوني بين كل من العميل وفريق المقاولين.

.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 9,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

-انتهى-

#بياناتشركات