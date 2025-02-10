شاركت كلية "فاتيل البحرين" للضيافة في معرض الجامعات الدولي الذي أقيم في الرياض خلال الفترة من 28 إلى 29 يناير الجاري، في فندق ماريوت، بمشاركة واسعة من كبرى مؤسسات التعليم العالي والجامعات المرموقة، وحضور كبير من الطلاب وأولياء الأمور والمهنيين في قطاع التعليم والتدريب.

وشهد جناح "فاتيل البحرين" خلال يومي المعرض إقبالاً كبيراً من المهتمين الذين تعرفوا على ما تطرحه الكلية من برامج مميزة في مجالات الضيافة والسياحة والفندقة، كما تمكنوا من التعرف على المناهج الدراسية المبتكرة التي تقدمها الكلية والمصممة خصيصاً لتزويد الطلاب بالمعرفة النظرية والمهارات العملية اللازمة لتحقيق النجاح والتميز في قطاع الضيافة والسياحة.

وقال المدير العام لكلية "فاتيل البحرين" للضيافة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، إن الكلية حريصة على تعزيز حضورها في شتى الفعاليات التعليمية الدولية، خاصةً في المملكة العربية السعودية حيث تحظى الكلية بصدى إيجابي بين أوساط الطلبة بعد إدراج وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لكلية "فاتيل البحرين" ضمن الجامعات المُوصى بالتحاق الطلبة السعوديين للدراسة بها، ما يجعلها من أمثل الوجهات التعليمية للطلبة الراغبين بمتابعة دراستهم الجامعية في المجالات السياحية.

وأشار إلى أن الكلية تهدف من خلال هذه المشاركة إلى تمكين الطلبة السعوديين ومن جميع الدول الأخرى المشاركين في المعرض، من استكشاف ما تقدمه "فاتيل البحرين" من فرص تعليم واعدة تدمج بين التعليم النظري والعملي، وترفع فرصهم في التوظيف في قطاع السياحة العالمي.

وأعرب الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة عن تطلعاته لما ستثمر عنه هذه المشاركة من فرص إقبال أكبر من المهتمين من مختلف الدول، بما يعزز من جهود جعل مملكة البحرين الوجهة الإقليمية الأولى للباحثين عن تعليم رفيع المستوى في تخصصات الضيافة والسياحة والفندقة.

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زينب عاشور، أخصائي تواصل

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عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها 55 فرعا في 33 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 13 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى عامين على التوالي.

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