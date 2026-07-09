البحرين، شارك وفد من الإدارة التنفيذية العليا لكلية "فاتيل البحرين" للضيافة، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، المدير العام للكلية، والسيدة فاطمة فروتن، مدير الشؤون الأكاديمية، في أعمال مؤتمر فاتيل الدولي التاسع عشر، والذي عقد في مدينة نانت الفرنسية بمشاركة مديري ومسؤولي فروع "فاتيل" من مختلف أنحاء العالم، وذلك لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث التوجهات الأكاديمية والمهنية في تعليم الضيافة والسياحة، وتعزيز التعاون، ورسم خارطة الطريق في التعليم الفندقي، وعقب تلك المشاركة قام الوفد بزيارة لأكاديمية فاتيل في مدينة ليون.

ويأتي مؤتمر هذا العام تحت شعار "فاتيل.. جودة بلا حدود!"، ليؤكد على التزام المجموعة العالمي بتوحيد معايير التميز الأكاديمي والمهني عبر كافة فروعها، وبحث الخطوات العملية لتطوير تدريب وتأهيل الكوادر الشابة لقيادة قطاع الضيافة في المستقبل.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، المدير العام لكلية "فاتيل البحرين" للضيافة، على أهمية هذه المشاركة الدولية قائلا: "فخورون بتواجدنا في مؤتمر فاتيل الدولي التاسع عشر، وذلك في إطار حرص الكلية على تعزيز حضورها ضمن شبكة "فاتيل" العالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات التعليمية والتدريبية التي تسهم في إعداد الكفاءات الشابة لمستقبل قطاع الضيافة، ونقل هذه الخبرات إلى مملكة البحرين."

وأضاف سعادة الشيخ خالد: "شعار المؤتمر "جودة بلا حدود" يجسد رؤية فاتيل البحرين في تقديم تعليم أكاديمي متميز يتخطى الحواجز الجغرافية، مما يضمن لطلابنا في البحرين الحصول على ذات المعايير الرفيعة التي تقدم في أرقى المؤسسات العالمية كجزء من رحلتهم التعليمية في فاتيل البحرين، في ظل تزايد الحاجة إلى إعداد جيل جديد يمتلك المعرفة، والمهارة، والثقة، والقدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، كما يفتح الاطلاع على البرامج التي تقدمها أكاديمية فاتيل آفاقاً لطرح برامج تدريبية متخصصة في هذا المجال الواعد."

من جانبها، صرحت السيدة فاطمة فروتن، مدير الشؤون الأكاديمية في كلية "فاتيل البحرين" للضيافة قائلة: " يمثل المؤتمر منصة استراتيجية عالمية تهدف لتعزيز التعاون الأكاديمي والعملي بين فروع فاتيل العالمية، حيث تولي كلية فاتيل البحرين أهمية كبيرة للتكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، باعتباره أحد العناصر الأساسية في إعداد الطلبة لمسارات مهنية ناجحة في قطاع الضيافة. ومن خلال المشاركة في هذا المؤتمر، قمنا بتبادل الخبرات مع زملائنا في شبكة فاتيل الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية التي تدعم تطوير البيئة التعليمية وتثري تجربة الطلبة، حيث أننا نسعى إلى تطوير برامج التبادل الطلابي والاطلاع على أحدث المناهج الفرنسية والعالمية، وذلك لضمان تلبية المتطلبات المتغيرة لسوق العمل في قطاعي السياحة والضيافة.

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زينب عاشور، أخصائي تواصل

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها أكثر من 50 فرعا في أكثر من 30 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 50000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 11 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى خمسة أعوام على التوالي.