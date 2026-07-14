المنامة، نظمت كلية فاتيل البحرين للفندقة والضيافة يوماً مفتوحاً في فندق شيراتون البحرين، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعريف الطلبة وأولياء الأمور والخريجين والمهنيين ببرامجها الأكاديمية في إدارة الفنادق الدولية، وبما توفره من مسارات تعليمية وتدريبية تؤهل الطلبة للانطلاق في قطاع الضيافة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من الطلبة الراغبين في استكشاف خياراتهم الجامعية، وأولياء الأمور الباحثين عن تعليم دولي معتمد لأبنائهم، إلى جانب عدد من الخريجين والمهنيين المهتمين بتطوير مسيرتهم في قطاع الضيافة والفندقة. وتضمنت الفعالية جلسة تعريفية حول برامج البكالوريوس والماجستير في إدارة الفنادق، إضافة إلى جولة تفاعلية داخل فندق شيراتون البحرين أتاحت للمشاركين التعرف عن قرب على بيئة العمل الفندقي ومختلف الجوانب التشغيلية والإدارية في هذا القطاع.

كما أتاحت الفعالية للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع فريق فاتيل البحرين وأعضاء الهيئة الأكاديمية، إلى جانب عدد من الطلبة والخريجين، بما ساهم في تقديم صورة عملية وشاملة عن طبيعة الدراسة في فاتيل البحرين، وفرص التدريب العملي، والتجارب الدولية التي توفرها الكلية ضمن شبكتها العالمية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، المدير العام لفاتيل البحرين: "يمثل اليوم المفتوح مناسبة هامة للتواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بقطاع الضيافة، وإطلاعهم على ما تقدمه فاتيل البحرين من تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل بيئات فندقية حقيقية. ويسعدنا من خلال هذه الفعالية أن نعرّف الراغبين في الالتحاق بالمعهد وأولياء أمورهم على نموذج فاتيل البحرين التعليمي المتميز، مع تسليط الضوء على الفرص المهنية الواسعة التي يوفرها قطاع الضيافة للشباب، وما يتطلبه من مهارات قيادية ومهنية قادرة على مواكبة تطور هذا القطاع الحيوي."

وأضاف: " تعاوننا مع فندق شيراتون البحرين يعكس أهمية الشراكة مع مؤسسات الضيافة الرائدة في توفير تجارب تعليمية أكثر قرباً من الواقع العملي، بما يدعم جاهزية الطلبة لسوق العمل ويسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة تطور قطاع السياحة والضيافة في مملكة البحرين والمنطقة."

من جانبه، قال السيد جوريان بونغرز، المدير العام لفندق شيراتون البحرين: "نعتز باستضافة اليوم المفتوح لكلية فاتيل البحرين، لما يمثله من منصة عملية تتيح للطلبة والمهتمين بقطاع الضيافة الاطلاع عن قرب على طبيعة العمل الفندقي، وفهم ما يوفره هذا القطاع من مسارات مهنية متنوعة وفرص واعدة للتطور والنمو. ونؤمن بأن إتاحة مثل هذه التجارب المباشرة تسهم في توسيع مدارك الطلبة وتعزيز جاهزيتهم لاتخاذ قرارات أكثر وضوحاً بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني. كما يعكس تعاوننا مع فاتيل البحرين التزاماً مشتركاً بدعم المواهب الشابة والمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة تطلعات قطاع الضيافة في مملكة البحرين والمنطقة."

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:

زينب عاشور، أخصائي تواصل

z.ashoor@vatel.bh

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها أكثر من 50 فرعا في أكثر من 30 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 12 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى أربعة أعوام على التوالي.

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