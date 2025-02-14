نظمت غرفة عجمان ورشة تعريفية بعنوان "الغرف التجارية" للتوعية بتاريخ ونشأة الغرف التجارية والمهام والادوار المنوطة بها، وتسليط الضوء على تطورها وأهم المحطات التاريخية التي أثرت عليها.

قدم الورشة، السيد/ عتيق جمعة نصيب نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي سابقاً، وحضر الورشة في فندق عجمان سراي، عبدالله عمر المرزوقي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، والشيخ حمد بن ناصر النعيمي مدير إدارة شؤون الأعضاء، وخالد الشامسي مدير إدارة المعلومات والدراسات الاقتصادية، وفاطمة العوضي مدير إدارة تقنية المعلومات، و هندي عبيد المطروشي، مدير إدارة الشؤون القانونية، وموظفي غرفة عجمان.

وقدم عتيق جمعة نبذة عن "تاريخ غرف التجارة وتطورها"، وتناولت الورشة مجموعة من المحاور ومنها محور "مهام وأهداف الغرف" من خلال تمثيل ودعم قطاع الأعمال أمام الجهات الحكومية وتوفير المعلومات الاقتصادية والترويج وابراز المكانة الاقتصادية للمدن بهدف تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة العمل، وناقش محور "اختصاصات غرف التجارة" أهمية تنظيم المعارض والفعاليات الاقتصادية وتقديم الاستشارات والخدمات القانونية والمالية وتسهيل التصدير والاستيراد للأعضاء وتسجيل الشركات والأنشطة الاقتصادية، ومحور "دور غرف التجارة في دعم الأعمال" ودوره في توفير منصة للتواصل بين رجال الأعمال وبناء علاقات دولية لتعزيز التجارة والاستثمار وتسهيل تبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة وتعزيز التوعية بأحدث التطورات الاقتصادية.

كام تناولت الورشة محور "خلق بيئة أعمال جاذبة وتحسين مناخ الأعمال" والمعني بالشراكة مع الجهات الحكومية لتحسين التشريعات وتقديم حلول مبتكرة لتمويل المشاريع وتعزيز البنية التحتية لقطاع الأعمال، ومحور "فعاليات وأنشطة غرف التجارة" عبر تنظيم المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية وتقديم دورات تدريبية وورش عمل وتنظيم البعثات التجارية والمعارض الدولية، ومحور "خدمات غرف التجارة" والمعنية بإصدار شهادات المنشأ ووثائق التصدير وتوفير دراسات وتحليلات السوق والوساطة في النزاعات التجارية.

وقدم عتيق جمعة، نبذة عن غرفة دبي وانجازاتها والجوائز التي حصلت عليها وخدماتها وأنشطتها ودورها في تحسين بيئة الاعمال، كما قدم للحضور مجموعة من التجارب الشخصية والعملية، وأكد على أن دور الموظف في أي جهة عمل هو اسعاد المتعاملين، كما عدد صفات المسؤول الناجح.

وفي ختام الورشة قام عبدالله عمر المرزوقي بتكريم عتيق جمعة نصيب بدرع غرفة عجمان.

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