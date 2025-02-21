نظمت غرفة عجمان "برنامج الابتكار" و"مختبر الابتكار"، ضمن شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2025"، حيث شارك في "برنامج الابتكار" موظفي الغرفة وأعضاء مجالس الشباب في "دائرة التنمية الاقتصادية ـ عجمان، دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ـ عجمان، هيئة النقل"، وشارك في "مختبر الابتكار" مجموعة من أعضاء الغرفة من الشركات والمصانع.

وأشادت مريم النعيمي رئيس فريق شهر الابتكار في غرفة عجمان، بشمولية برنامج الابتكار وتنوع فعالياته العملية والنظرية، حيث عمد البرنامج إلى طرح مجموعة من التحديات في بيئات العمل ومناقشة أسبابها ووضع الحلول المناسبة عن طريق المشاركين في البرنامج، مؤكدة أن مشاركة مجالس الشباب في البرنامج تساهم في بناء جسور من التعاون وتنمية العلاقات، وتعزز من تبادل الخبرات مما يسهم في خلق بيئة ديناميكية تشجع على الابتكار والإبداع.

وتضمنت فعالية "مختبر الابتكار" بمشاركة منشآت القطاع الخاص، العديد من ورش العمل والجلسات التفاعلية التي سلطت الضوء على أهمية التفكير الإبداعي والعمل الجماعي ودور الابتكارات واستخدام التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص، كما تم استعراض التحديات التي تواجه الشركات وطرح حلول مبتكرة لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت "غرفة عجمان حرصت على تنويع فعاليات شهر الابتكار بالتعاون مع موظفيها ومجالس الشباب في الإمارة وأعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، بهدف تعزيز بيئة الابتكار وترسيخ مفاهيم الإبداع في مختلف القطاعات والتشجيع على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب توفير منصة تفاعلية لاستكشاف حلول مواكبة لأحدث التطورات ودعم التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص".

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