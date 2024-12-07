تشارك غرفة عجمان في منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي السابع عشر في رأس الخيمة، لبحث فرص تعزيز الشراكات الدولية والترويج لفرص الاستثمار، ومناقشة آفاق التعاون في مجالات "الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا المالية، الابتكار والذكاء الاصطناعي، البنية التحتية، الزراعة والأمن الغذائي، زتمكين الشباب والتعليم والصحة".

ويشارك في فعاليات المنتدى ممثلاً عن غرفة عجمان، سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان.

وحضر المنتدى، الذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة، عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة في غرفة عجمان، كما شهد المنتدى الذي يستمر على مدار يومين حضور لافت من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين والخبراء من دول أسيا وأوروبا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدول الأوراسية.

وأفاد سعادة الشيخ سلطان النعيمي بأن مشاركة غرفة عجمان في منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي تُجسّد جهود الغرفة في بناء الشراكات وتطوير علاقات التعاون، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة عجمان وتوسيع آفاق الاستثمار والتبادل التجاري مع الأسواق العالمية، مؤكداً على أهمية المشاركة في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إلى جانب الترويج لإمارة عجمان كمركز اقتصادي واستثماري تنافسي ورائد في قطاعات "الصناعة، السياحة، التجارة، التعليم، الصحة، الخدمات، العقارات، البناء والتشييد وغيرها من القطاعات".

تناولت أعمال المنتدى مجموعة من الجلسات المتخصصة، ومنها دور الإمارات الاقتصادي كبوابة رئيسية لربط الشرق مع الغرب، وتسليط الضوء على مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، وما تقدمه البنية التحتية للدولة وخدماتها اللوجستية في تعزيز حركة التجارة الدولية، وجهود حكومة الإمارات في توفير سياسات اقتصادية محفزة وداعمة للابتكار وتنمية واستدامة أعمال القطاع الخاص.

كما شملت أوراق العمل المُقدمة الدور المحوري للطاقة وسبل تنمية الاستثمارات المتبادلة في هذا القطاع الحيوي، الذي يشهد تحولات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة، حيث ناقش المشاركون فرص التعاون في تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة.

كما تناولت أوراق العمل، "تكنولوجيا المعلومات وتأثير الابتكار والذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات الاقتصادية وفتح آفاق للتعاون بين الدول والمؤسسات الاقتصادية المشاركة تحت مظلة المنتدى".

وتم تسليط الضوء على أحدث تطورات التكنولوجيا المالية ودورها في تسهيل العمليات المصرفية وتحسين كفاءة الأنظمة المالية وتنمية حركة التجارة البينية بين الدول، هذا إلى جانب بحث فرص التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي والمائي في ظل التطورات الزراعية على المستوى العالمي.

وناقش المشاركون أهمية تمكين الشباب ودور الصحة والتعليم في بناء اقتصادات مستدامة ومجتمعات مزدهرة.

وخلال المنتدى، عقد وفد غرفة عجمان سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المؤسسات الاقتصادية والشركات الدولية، حيث تم التركيز على تعزيز العلاقات التجارية وبحث فرص التعاون في القطاعات الاستراتيجية، بما يعكس حرص الغرفة على جذب الاستثمارات ودعم مشاريع التنمية في الإمارة ويحقق رؤية عجمان 2030.

-انتهى-

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