تشارك غرفة عجمان بوفد من المصانع والشركات العاملة في مجال الأغذية والمشروبات في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024 "ADIFE"، والذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري بمشاركة محلية ودولية من كبرى الشركات والمصانع الرائدة في مجال الأغذية.

ترأس وفد غرفة عجمان جميلة كاجور المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء بالإنابة، وضم وفد الغرفة مجموعة من المنشآت الصناعية ومنها "مصنع الروضة للمواد الغذائية، مصنع العميق للأسماك، مصنع الدار للتمور، ومصنع قصر الزعيم للمواد الغذائية".

وأكدت جميلة كاجور، على أهمية المشاركة في المعرض العالمي الذي يضم قادة قطاع الأغذية وخبراء التكنولوجيا الزراعية وصناعة الغذاء والمسؤولين الحكوميين من دول العالم لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال صناعة الأغذية والمشروبات واستكشاف مستقبل قطاع صناعة الأغذية.

وأفادت أن المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية تهدف إلى الترويج للمنتجات المحلية والوصول إلى أسواق خارجية جديدة، وبناء الشراكات وبحث فرص التعاون مع أصحاب العلاقة لتنمية الصادرات، ورصد أحدث الابتكارات والتوجهات العالمية في مجال صناعة الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة عجمان في مجال صناعة الأغذية وتسليط الضوء على المقومات الاقتصادية الداعمة لهذا القطاع الحيوي وإبراز جهود الإمارة في دعم سهولة ممارسة الأعمال واستدامتها.

وأكدت أن وفد غرفة عجمان عقد مجموعة واسعة من الاجتماعات الثنائية وتنظيم اللقاءات المباشرة مع الشركات والمستثمرين المشاركين بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة.

هذا وأشاد ممثلو المصانع المشاركة تحت مظلة غرفة عجمان في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024 بالدعم الكبير الذي تقدمه الغرفة لتعزيز حضورهم في مثل هذه الفعاليات الدولية، مؤكدين أن المشاركة تمثل فرصة استثنائية للترويج لمنتجات وخدمات المصانع ومنصة لفتح قنوات جديدة للتواصل مع الشركاء على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى أهمية المشاركة في تعزيز مكانة عجمان كمركز رائد في قطاع الصناعات الغذائية.

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