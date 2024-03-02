عقدت غرفة تجارة وصناعة عجمان لقاءً مشتركاً لـ "مجموعة عمل النقل" التابعة للغرفة، لمناقشة واقع قطاع النقل ووضع المقترحات والحلول الاستباقية لتقويض تحديات القطاع بما يدعم استمرارية ونمو أعمال القطاع الخاص.

حضر اللقاء سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، كما شارك في اللقاء "هيئة النقل بعجمان، ودائرة البلدية والتخطيط ـ عجمان، دائرة التنمية الاقتصادية ـ عجمان، ومنطقة عجمان الحرة، ودائرة الميناء والجمارك ـ عجمان"، ومسؤولي وممثلي مجموعة من منشآت القطاع الخاص "شركات التشييد والبناء، شركات النقل، والمصانع".

في مستهل اللقاء رحب سعادة سالم السويدي بالحضور، وأشار إلى أن غرفة عجمان حريصة على مواكبة كافة القرارات والتعاميم الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي، وأكد أن الغرفة تعكف على تنويع قنواتها لزيادة التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة استثمارية رائدة.

تناول اللقاء تحديات قطاع النقل وتأثيره المباشر على كافة المجالات، وتم مشاركة مجموعة من الحلول والمقترحات التي تضمن استمرارية الاعمال واستدامة منشآت القطاع الخاص، كما استعرض اللقاء جهود الحكومة حول منع أي زيادة على أسعار مواد البناء والنقل بعد تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة.

من جانبه أكد محمد الجناحي أن غرفة عجمان تستهدف من مجموعات العمل التابعة لها تحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ نهج تشاركي يضمن تطوير سياسات واستراتيجيات مستقبلية مرنة تعزز مساهمة القطاعات المختلفة في زيادة الناتج المحلي للإمارة وحماية المصالح التجارية والصناعية وتمكين القطاعات المختلفة من مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال وديناميكية الأسواق.

هذا وأكد المشاركون على أهمية اللقاء ودور غرفة عجمان في عقد مجموعات العمل المتخصصة وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص الأمر الذي يوحد الجهود والرؤى لضمان استمرارية الأعمال ونمو القطاع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

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-انتهى-