تشارك غرفة عجمان في مؤتمر ومعرض "الحلال" الدولي للتجارة والسياحة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بهدف الترويج لفرص الاستثمار في إمارة عجمان وتوسيع شبكة العلاقات التجارية على المستوى الدولي.

مثّل غرفة عجمان، سعادة محمد بن خليفة بن سالمين العرياني ـ عضو مجلس الإدارة، وتستمر فعاليات مؤتمر ومعرض "الحلال" على مدار يومين بمشاركة 20 دولة وبتنظيم من وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ووكالة الدولة للسياحة، وبدعم من منظمة التعاون الإسلامي وجمعية الأعمال الإسلامية الدولية، وعدد من المؤسسات ذات الصلة.

تناولت أعمال المؤتمر مجموعة من الجلسات المتخصصة في مجالات "الأغذية والمشروبات، السياحة، المعاملات المالية، تطورات قطاع الحلال، فرص الاستثمار في منتجات وخدمات الحلال، وغيرها من المجالات"، حيث شارك في الجلسات الحوارية مجموعة من مسؤولي الجهات الحكومية من ممثلي الدول المشاركة والخبراء ورواد الاعمال المتخصصين في منتجات وخدمات الحلال.

وأكد سعادة محمد بن سالمين العرياني، على أهمية مؤتمر ومعرض "الحلال" باعتباره منصة عالمية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الدول المشاركة وفرصة لمناقشة واقع ومستقبل قطاع الحلال وتأثيره على تنمية الاقتصاد العالمي.

موضحاً أن الحدث يبرز التوسع المُطرد في سوق منتجات وخدمات الحلال عالمياً، بحيث تشير الاحصائيات إلى نمو حجم سوق الحلال العالمي إلى حوالي 3 تريليونات دولار خلال العام الجاري ويتوقع أن يزيد حجم سوق الحلال إلى 5 تريليونات دولار بحلول العام 2030، وأضاف "اقتصاد الحلال يوفر فرصاً استثمارية واعدة نظراً لكونه أحد أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم نظراً لما يشمله من مجالات متنوعة ومنها الأغذية والمشروبات والسياحة، والتمويل وغيرها من المجالات".

وأفاد أن مشاركة غرفة عجمان في مؤتمر الحلال تأتي في إطار جهودها لدعم التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار، موضحاً أن الغرفة حرصت خلال المشاركة على عقد مجموعة اللقاءات الثنائية مع الوفود والشركات المشاركة لبحث فرص التعاون وتبادل الزيارات وتنظيم ملتقيات متخصصة مستقبلاً.

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