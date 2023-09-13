أكثر من 70 شركة من قطاعات متنوعة تتعرف على مختلف مبادرات وجهود الغرفة

لوتاه: نساهم بدورٍ محوري في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) وترسيخ مكانة الإمارة كوجهةٍ عالمية للأعمال، ونركز جهودنا على تعزيز تنافسية أعضائنا وقدرتهم على الوصول إلى أسواق جديدة

دبي: نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً الفعالية الثانية من "سلسلة التوسع العالمي"، التي تستهدف دعم النمو الدولي للشركات المحلية، وتعزيز توسع شركات الإمارة في الأسواق العالمية.

وركزت هذه الفعالية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للتوسع في قطاعات البناء والتشييد ومواد البناء والمركبات والإلكترونيات والسلع بالإضافة إلى الشركات ذات القدرات التصديرية. وتندرج الفعالية ضمن مبادرة "دبي جلوبال"؛ حيث توفر مساراً لدعم لقاءات الأعمال، وأبحاث الأسواق حول الجدوى وسهولة الوصول، بالإضافة إلى مساعدتهم في التوسع للأسواق العالمية من خلال التصدير والاستثمار.

حضر الفعالية أكثر من 70 شركة تعرفوا على الخدمات التي تقدمها المكاتب الخارجية للغرفة والبعثات التجارية. وتم أيضاً تقديم لمحة شاملة ومبادئ إرشادية مهمة لمراحل دخول السوق، وحلول التمويل التجاري، بالإضافة إلى استعراض إحدى قصص النجاح التي دعمتها الغرفة لتوسع الأعمال. وتضمنت الفعالية عرضاً تفصيلياً حول الخدمات التي توفرها الغرفة داخل الإمارة أو من خلال شبكة مكاتبها الخارجية.

وفي إطار تعليقه على المبادرة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تلعب سلسلة التوسع العالمي دوراً مهماً في مساعدة الشركات المحلية على تحقيق طموحاتها

التوسعية، حيث نوفر الدعم للشركات في كل مرحلة من مراحل توسعها الخارجي، ونساعدها على التواصل مع جميع الأطراف المعنية الذين يمكنهم دعمها في الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق أعمالها".

وأضاف لوتاه قائلاً: "تساهم غرف دبي بدورٍ محوري في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) وترسيخ مكانة الإمارة كوجهةٍ عالمية للأعمال والتجارة والسياحة والاستثمار. ونركز في جهودنا على تعزيز تنافسية أعضائنا وقدرتهم على الوصول إلى أسواق جديدة".

وكانت غرفة دبي العالمية قد أطلقت مبادرة "سلسلة التوسع العالمي" لدعم النمو الدولي للشركات المحلية. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الشركات على استكشاف منهجيات دخول الأسواق المستهدفة واستراتيجيات التنفيذ المناسبة بالإضافة إلى حلول تمويل التجارة وائتمان الصادرات للتغلب على التحديات المالية التي تحول دون انخراط هذه الشركات في التجارة الدولية.

يشار إلى أن غرفة دبي العالمية تركز على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال، وترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي. وتدعم الغرفة رؤية دبي للتوسع في الأسواق العالمية الواعدة، وإقامة شراكات اقتصادية جديدة، ودعم الشركات المحلية في تحقيق النجاح عالمياً، بالإضافة إلى استقطاب المواهب الواعدة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

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