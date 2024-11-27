الهاشمي: لقاء الأعمال على هامش معرض الخمسة الكبار منصة لتوسيع التعاون والشراكات، واستشراف الفرص الواعدة التي تقدمها دبي للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – استعرضت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فرص وآفاق قطاع البناء والإنشاءات، وذلك خلال لقاء أعمال نظمته اليوم في مقرها الرئيسي على هامش معرض الخمسة الكبار، واستقطب اللقاء أكثر من 214 مشاركاً من ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المعرض، والذين تعرفوا على أحدث اتجاهات قطاع البناء والتشييد.

وتم تنظيم لقاء الأعمال للمشاركين في معرض الخمسة الكبار، الحدث الأضخم من نوعه في قطاع البناء والتشييد والذي تنعقد فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري. وجرى خلال اللقاء تحليل أحدث التطورات والبيانات والاتجاهات التي يشهدها قطاع البناء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي لمجتمع الأعمال العالمي.

واستعرض اللقاء المقومات التنافسية التي ترسخ مكانة دبي كوجهة مثالية لنمو وتوسع أعمال الشركات العاملة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع البناء والإنشاءات، كما اطلع المشاركون خلال اللقاء على حزمة البرامج والمبادرات التي تقدمها غرفة دبي العالمية بهدف دعم القطاع الخاص في الإمارة للنمو والتوسع في الأسواق العالمية الواعدة واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: "نحرص على دعم كافة قطاعات الأعمال الرئيسية وفي مقدمتها قطاع البناء والإنشاءات الذي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في تطوير المشاريع التنموية. ويشكل لقاء الأعمال على هامش معرض الخمسة الكبار منصة لتوسيع التعاون والشراكات، واستشراف الفرص الواعدة التي تقدمها دبي للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي".

وناقش اللقاء ضمن جلسة حوارية مجموعة من المحاور، ومن ضمنها استشراف آفاق تطور القطاع في ظل الزخم الواسع الذي يشهده قطاع البناء في دبي، وسبل تعزيز الفرص التي تقدمها الإمارة للمستثمرين، وذلك من خلال تحليل واقع ومعطيات السوق وتحليل أبرز التوجهات والمستجدات في القطاع.

وتعمل غرفة دبي العالمية على ربط الشركات المحلية بشركاء موثوقين لتسهيل وصولها إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى استقطاب الشركات والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي عبر تسليط الضوء على المزايا التنافسية للمدينة، وتبادل المعلومات الاستثمارية.

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