- لوتاه: تواصل دبي خلق فرص واعدة للشركات العاملة في القطاع للتوسع والنمو وتحفيز الابتكار لتطوير حلول تساهم في تطوير صناعة الأغذية والمشروبات وتلبية متطلبات الأمن الغذائي العالمي ومواكبة متطلبات الاستدامة

- قطاع الأغذية والمشروبات بدبي استقطب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 577 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2019 - 2023 من 48 شركة عالمية في 23 دولة بحسب بيانات "إف دي آي انتليجنس"

- الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر اقليمياً من استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المطاعم في الفترة 2018 – 2023

- 1.1 مليار دولار أمريكي إنفاق المستهلكين في الدولة على شراء الأغذية عبر منصات التجارة الالكترونية في 2023

دبي _ نظّمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم لقاء أعمال على هامش معرض جلفود، أكبر مؤتمر ومعرض للأغذية في العالم والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2024.

واستقطب لقاء الأعمال 400 ممثلاً لشركات محلية وعالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، وتعرف المشاركون على أحدث البيانات وأهم التوجهات لقطاع الأغذية والمشروبات في الدولة. كما سلط اللقاء الضوء على الفرص الواعدة التي تتيحها دبي للشركات العاملة في القطاع بفضل إمكاناتها اللوجستية المتقدمة، وبيئة الأعمال العصرية التي تتمتع بها.

وخلال عرض تعريفي لغرفة دبي العالمية خلال اللقاء، أظهرت الإحصاءات المبنية على بيانات مؤسسة "يورومونيتر" أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في الدولة خلال العام الماضي بلغت 16.4 مليار دولار أمريكي، فيما وصل إنفاق المستهلكين في الدولة على شراء الأغذية بشكل عام عبر منصات التجارة الالكترونية إلى 1.1 مليار دولار أمريكي في 2023، مع توقعات بأن يسجل الإنفاق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.5% في الفترة 2023-2027.

وأشار العرض التعريفي إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات في دبي استقطب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 577 مليون دولار أمريكي منذ العام 2019 وحتى عام 2023 من 48 شركة عالمية في 23 دولة بحسب بيانات "إف دي آي انتليجنس".

لوتاه: مركز محوري لتجارة الأغذية والمشروبات

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تكتسب دبي أهمية متنامية باعتبارها مركزاً محورياً لتجارة الأغذية والمشروبات في العالم، وتواصل الإمارة خلق فرص واعدة للشركات العاملة في القطاع للتوسع والنمو، بالإضافة إلى دورها في تحفيز الابتكار لتطوير حلول تساهم في تطوير صناعة الأغذية والمشروبات وتلبية متطلبات الأمن الغذائي العالمي، ومواكبة متطلبات الاستدامة".

وأضاف لوتاه قائلاً: "تقدم دبي من خلال تنظيم معرض "جلفود"، الحدث الأكبر من نوعه عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات، منصة مثالية للقاء المنتجين والموردين والتجار من كافة أنحاء العالم لبناء شراكات عابرة للحدود. وتساهم غرفة دبي العالمية في تعزيز نمو القطاع من خلال دعم توسع شركات الأغذية والمشروبات العاملة في الإمارة إلى الأسواق الواعدة عالمياً، بالتزامن مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الفرص المجزية التي توفرها الإمارة في هذا القطاع الحيوي".

صدارة إقليمية

أشار العرض التعريفي لغرفة دبي العالمية إلى أن الإمارات استحوذت على الحصة الأكبر من استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المطاعم "ريستورانت تيك" على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 2018 - 2023، حيث سجلت الدولة استثمارات بقيمة تجاوزت مليار دولار أمريكي في هذا القطاع خلال الفترة المذكورة وفقاً لبيانات "بتشبوك".

كما حلت الدولة في المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط من حيث قيمة استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع التكنولوجيا الزراعية خلال ذات الفترة، إذ استقطبت استثمارات في هذا القطاع بقيمة 335.4 مليون دولار أمريكي.

الأغذية الطازجة

وتوقع العرض التعريفي أن ترتفع مبيعات التجزئة من الأغذية الطازجة في الإمارات من 9.8 مليار دولار أمريكي في 2023 إلى 12.4 مليار دولار أمريكي في 2028، لتحقق بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.7%، وتستحوذ اللحوم على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث بلغت قيمة مبيعات اللحوم بالتجزئة 2.6 مليار دولار أمريكي في 2023، مع توقعات أن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.8% في الفترة من 2023 – 2028، وتأتي الخضار في المرتبة الثانية بمبيعات بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي في 2023، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.3% في ذات الفترة وفقاً لبيانات "يورومنيتور".

الأغذية المعلبة

ولفت العرض التعريفي إلى توقعات بارتفاع مبيعات التجزئة من الأغذية المعلبة في الدولة من 6.6 مليار دولار أمريكي في 2023 إلى 8.3 مليار دولار أمريكي في 2028، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.6%. وتستحوذ المواد الغذائية الأساسية (على غرار الذرة والأرز والقمح) على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث بلغت مبيعات المواد الغذائية الأساسية العام الماضي 2.3 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5% في الفترة من 2023-2028، تليها في المرتبة الثانية منتجات الألبان بمبيعات قيمتها 2 مليار دولار أمريكي في 2023، مع معدل نمو سنوي مركب 4% في ذات الفترة.

المشروبات

وتوقع العرض التعريفي لغرفة دبي العالمية أن ترتفع مبيعات التجزئة من المشروبات في الدولة من 1.6 مليار دولار أمريكي في 2023 إلى 2 مليار دولار أمريكي في 2028، لتحقق بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.6%. وتستحوذ المياه المعبئة على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث سجلت مبيعات بقيمة 635 مليون دولار في 2023، مع توقعات بأن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.4% في الفترة من 2023 – 2028، تليها المشروبات الغازية التي بلغت قيمة مبيعاتها خلال العام الماضي 422 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تحقق مبيعات القهوة الجاهزة للشرب معدل نمو سنوي مركب بنسبة 14.2% في الفترة 2023 – 2028، وذلك بعد أن سجلت مبيعات بقيمة 32 مليون دولار العام الماضي، في حين توقع العرض التعريفي كذلك أن تسجل مبيعات الشاي الجاهز للشرب؛ والتي بلغت 8 ملايين دولار في 2023؛ معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13.9% خلال ذات الفترة.

ارتفاع الطلب

وبين العرض التعريفي أن الارتفاع المتواصل في عدد سكان دبي، بالتوازي مع نمو تدفق السياح إلى الإمارة، يدعم ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الأغذية والمشروبات ذات الجودة العالية. ونوّه العرض التعريفي بأن دبي ستواصل تعزيز مكانتها كمركز تجاري رئيسي لقطاع الأغذية والمشروبات على المستوى الإقليمي والعالمي مع توفير فرص مجزية للشركات العاملة في كافة فئات القطاع.

ولفت العرض التعريفي إلى أن سوق الأغذية في الدولة تشهد نمواً مضطرداً في مبيعات التجزئة لكل من الأغذية الأساسية واللحوم والمشروبات، وذلك من حيث حجم السوق والكميات المباعة أيضاً. وأشار إلى الطلب المتنامي من قبل المستهلكين في الدولة على السلع الغذائية المنتجة محلياً، مما يشكل فرصة للمصنعين المحليين من أجل تلبية هذا الطلب وزيادة حصتهم السوقية.

وشهد اللقاء كذلك جلسة حوارية شارك فيها صالح عبدالله لوتاه، رئيس مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات بالإمارات، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث استعرض صالح لوتاه الدور الهام الذي تلعبه المجموعة في تعزيز تنافسية القطاع.

#بياناتشركات

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كعاصمة للتجارة العالمية، ومركز استراتيجي لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات.

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محمد مزاحم

العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرف دبي

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