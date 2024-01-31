- لوتاه: دعم توسع الشركات العاملة في دبي على المستوى الإقليمي والعالمي لتعزيز أعمالها والدخول في شراكات بنّاءة في الأسواق الخارجية الواعدة

- استضافت الفعالية 120 مشاركاً من ممثلي الشركات لاستعراض استراتيجيات دخول السوق في منطقة جنوب شرق آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة – نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أولى فعاليات مبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر" للعام 2024، وذلك لتسليط الضوء على الفرص الواعدة أمام الشركات العاملة في الإمارة للتوسع في أسواق جنوب شرق آسيا، وتحديداً في إندونيسيا وفيتنام.

واستعرضت الفعالية، التي استضافت 120 مشاركاً من مختلف القطاعات الاقتصادية، أوجه التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بين دبي وكلٍ من إندونيسيا وفيتنام، وذلك عبر سلسلة من العروض التقديمية وحلقات النقاش التفاعلية مع خبراء من كلتي الدولتين.

وناقشت فعالية "فرص الأعمال تحت المجهر"، التي حضرها سعادة نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية لدى الدولة، فرص واستراتيجيات دخول السوق في كل من إندونيسيا وفيتنام. وتطرق الأعضاء إلى المواضيع المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية في دول جنوب شرق آسيا، مثل تكلفة المعيشة، وسهولة الخدمات المصرفية، والتسهيلات المالية، بالإضافة إلى الحوافز المتاحة للاستثمارات الأجنبية.

وتتيح مبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر" لمجتمع الأعمال في دبي فرصة التواصل المباشر مع قادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الخارجية المختارة، حيث يطلع المشاركون في الفعالية على معلومات وافية حول الدول والمناطق التي يرغبون بالاستثمار فيها، مع استعراض آليات ومتطلبات ممارسة الأعمال مع الأسواق المستهدفة، والتعريف بواقع وآفاق كل منها، مع تلقّي التوصيات المناسبة عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير البيانات السوقية والقطاعية وصولاً إلى تأسيس الشركات وإبرام الشراكات الاقتصادية والصفقات التجارية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يشكل التواجد في دبي ميزة حيوية للشركات في مختلف القطاعات، وذلك بفضل ما توفره الإمارة بشكل متجدد من ميزات نوعية وخدمات مبتكرة تعزز نمو وازدهار القطاع الخاص، وتحفز توسع أعمال الشركات المحلية على المستوى الاقليمي والعالمي".

وأضاف لوتاه قائلاً: "تأتي فعالية "فرص الأعمال تحت المجهر" في إطار جهودنا لدعم توسع الشركات العاملة في دبي على المستوى الإقليمي والعالمي، والتمهيد لتعزيز أعمالها والدخول في شراكات بنّاءة في الأسواق الخارجية الواعدة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويعزز العلاقات التجارية والاستثمارية لدبي مع العالم".

وتشكل مخرجات فعالية "فرص الأعمال تحت المجهر" نقطة ارتكاز لبرنامج مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتتكامل جهود غرفة دبي العالمية في تنظيم مبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر" و مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة في دعم التوسع الخارجي للشركات العاملة في دبي، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.

#بياناتحكومية

-انتهى-

للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كعاصمة للتجارة العالمية، ومركز استراتيجي لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات، وذلك تحقيقاً لخطة دبي للتجارة الخارجية برفع قيمتها إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.



تابعونا على الروابط الالكترونية التالية:

www.facebook.com/DxbChamberIntl

www.twitter.com/dxbchamberintl

www.linkedin.com/company/dubai-international-chamber

www.youtube.com/DubaiChamberTV

www.instagram.com/dxbchamberintl

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

محمد مزاحم

العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرف دبي

بريد الكتروني: Mohamad.mouzehem@dubaichamber.com