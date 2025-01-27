يشهد الكشف عن أفضل تصميم إماراتي لقطعة لؤلؤ طبيعي

يتضمن جلسة نقاشية بعنوان "الإمارات ساحل اللؤلؤ عبر العصور"

تستعد منصة صاغة الإمارات إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة الهادفة إلى دعم المواهب الإماراتية الشابة في عالم تصميم الذهب والمجوهرات، لإطلاق معرض اللآلئ الطبيعية النادرة" في إمارة الشارقة وذلك ضمن فعاليات النسخة السادسة من معرض جواهر الإمارات المزمع عقده في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 29 يناير حتى 2 فبراير 2025.

ويعد المعرض الذي يأتي بالتعاون مع شركة لآلئ السويدي "الرائدة في مجال إحياء بريق اللؤلؤ الإماراتي"،

الحدث الأول من نوعه في الإمارة، وسيشهد عرضاً لأفخم وأندر قطع اللؤلؤ الطبيعي في إمارة الشارقة، من ضمنها اللؤلؤ الفضي والذهبي ذات الأشكال والأحجام الفريدة والتي تتصف جميعها بجودة عالية وصفاء وبريق متميز، كما يشتمل المعرض على عدد من الفعاليات التراثية والثقافية المتخصصة بثقافة اللؤلؤ وعرضاً للأدوات المستخدمة في صيد اللؤلؤ الطبيعي قديماً.

أفضل تصميم إماراتي لقطعة لؤلؤ طبيعي

وسيتضمن المعرض الكشف عن الفائز بمسابقة أفضل تصميم طقم لؤلؤ طبيعي التي شهدت مشاركة واسعة من المصممين الإماراتيين المنتسبين لمنصة صاغة الإمارات، وتنافسوا خلالها في تصميم عدة نماذج من أطقم باستخدام لؤلؤ إماراتي من جودة "جيون"، وأطقم من اللون "سنقباسي" ومكونين من قلادة وقرطين من اللؤلؤ الفاخر، ليقدم المشاركون خلال المسابقة أعلى مستويات الإبداع الفني في تصاميم اللؤلؤ والمجوهرات بما يعكس حرفية صانعيها الموروثة عن الآباء والأجداد.

جلسة نقاشية "الإمارات ساحل اللؤلؤ عبر العصور"

وسيشهد الحدث عقد جلسة نقاشية تحت عنوان "الإمارات ساحل اللؤلؤ عبر العصور" توثق إمكانيات سواحل الإمارات عبر العصور في إمداد العالم بأجود أنواع اللؤلؤ والمساهمة بتجارته إلى جانب تسليط الضوء على مهنة الغوص على اللؤلؤ التي تشكل جزء مهم من التراث الإماراتي الأصيل، وتستعرض الجلسة التي سيديرها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال تاريخ تجارة وصيد اللؤلؤ من أبرزهم الأستاذ عبدالله راشد السويدي، غواص وتاجر لؤلؤ، الذي سيقدم عرضاً لممارسات هذه المهن العريقة، بالإضافة إلى الدكتور علي صقر السويدي، الذي يستعرض مفاهيم السرد القصصي الممتع لأحداث وقعت بمواسم الغوص قديماً، والدكتور سلطان العميمي، الباحث والناقد الأدبي لشعر وثقافة اللؤلؤ الإماراتي.

تعزيز استدامة التراث البحري

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إطلاق معرض اللآلئ الطبيعية النادرة" يمثل إضافة نوعية لسلسلة المعارض المتخصصة بقطاع المجوهرات والأحجار الكريمة التي تشهدها إمارة الشارقة، ويجسد المكانة التاريخية الرائدة التي تحتلها الإمارة في مجال تجارة وصيد اللؤلؤ، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة مميزة لعرض كنوز بحرية نادرة وذات قيمة تاريخية، ويعكس في الوقت ذاته التزام غرفة الشارقة في تعزيز استدامة التراث البحري الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من التراث الإماراتي الأصيل، مؤكداً أن احتضان منصة "صاغة الإمارات" لهذا الحدث المتميز يعكس النمو الذي تشهده المنصة التي تعتبر إحدى مبادرات غرفة الشارقة الهادفة إلى دعم المصممين الإماراتيين ورواد الأعمال المتخصصين في مجال صناعة وتجار الذهب والمجوهرات.

مكانة تاريخية

من جانبها أكدت منى السويدي مدير المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة الشارقة مسؤولة منصة "صاغة الإمارات" أن معرض اللآلئ الطبيعية النادرة يعكس النجاح المتواصل الذي تحققه المنصة على صعيد تعزيز صناعات الذهب والأحجار الكريمة واللؤلؤ على المستوى المحلي، ودعم المصممين والمصممات الإماراتيين وكافة العاملين في هذا القطاع، سواء على مستوى إمارة الشارقة والدولة، ولا سيما أن المنصة تشهد سنوياً ارتفاع في عدد المصممين المنتسبين إليها حيث بلغ عددهم أكثر من 250 مصمم ومصممة، مشيرة إلى أن الهدف من المعرض هو عكس المكانة التاريخية لإمارة الشارقة بشكل خاص وللدولة بشكل عام، كمركز حيوي للغوص وتجارة اللؤلؤ قديماً، في ظل ارتباط هذا التراث الحضاري بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة ومنطقة الخليج العربي.

وأشارت منى السويدي إلى أن المنصة وإلى جانب إطلاقها لمعرض اللآلئ الطبيعية النادرة ستنظم مجموعة من الفعاليات التثقيفية والتوعوية، لاطلاع الأجيال الجديدة على تجارة اللؤلؤ القديمة والحياة والثقافة التي كانت سائدة في المنطقة وإعادة ذكريات الآباء والأجداد فضلاً عن المساهمة في الحفاظ على تاريخ المنطقة وأصالته وصونه للأجيال القادمة وإعادة الحياة لثقافة اللؤلؤ في سواحل الخليج العربي، داعية الزوار لزيارة المعرض والتعرف على أكبر وأوسع تشكيلة رائعة من اللآلئ النادرة.

منصة مهمة

إلى ذلك أشار عبدالله راشد السويدي مؤسس لآلئ السويدي إلى أن مشاركة لآلئ السويدي في هذا المعرض المتميز تمثل خطوة مهمة نحو إحياء التراث الإماراتي العريق في صناعة اللؤلؤ، الذي لطالما كان جزءاً مهماً من هويتنا وثقافتنا، نحن فخورون بعرض اللؤلؤ الإماراتي الطبيعي الذي يتمتع بجودة استثنائية، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث الذي يسلط الضوء على التاريخ الغني لصيد وتجارة اللؤلؤ في الشارقة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تعتبر منصة مهمة لتعريف الأجيال الجديدة بحرفية الأجداد في صيد وتجارة اللؤلؤ، ونقل هذا الإرث إلى المستقبل، ومن خلال مشاركتنا في المعرض، نؤكد التزامنا بتطوير هذا القطاع ودعمه، ونطمح إلى تعزيز مكانة اللؤلؤ الإماراتي على المستوى العالمي.

تصاميم فريدة

وتُمثل منصة "صاغة الإمارات"، التي أطلقتها غرفة الشارقة منذ عدة سنوات، تجسيداً حقيقياً لالتزامها بدعم قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المزيد من التسهيلات لهم بما يمكنهم من لعب دورهم الطبيعي في المنظومة الاقتصادية لإمارة الشارقة، وتشارك المنصة سنوياً في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ومعرض جواهر الإمارات، إلى جانب مشاركتها في عدد من الأحداث والمعارض الإقليمية والدولية حيث يـتألق فيها المصممين الإماراتيين بعرض أحدث مجموعاتهم المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية، والتصاميم الفريدة التي يغلب عليها الطابع التراثي، وتتنوع بين الحلي والمجوهرات المصنوعة من الألماس والذهب واللؤلؤ والعديد من المعادن النفسية والأحجار الكريمة الأخرى.

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