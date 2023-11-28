خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للأغذية

الشارقة: تشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، في فعاليات الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية "أديف"، الذي تنظمه مجموعة "أدنيك" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 27 حتى 29 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 550 شركة محلية ودولية تعرض أحدث المنتجات والابتكارات في مجال تصنيع وإنتاج الغذاء.

وجاءت مشاركة الغرفة في المعرض من خلال منصة ضمت ممثلين عن عدد كبير من الشركات المتخصصة بصناعة وتجارة المواد الغذائية في إمارة الشارقة بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة المواد الغذائية والعمل على إبراز المنتجات في قطاع الأغذية وفتح أسواق تصديرية جديدة، حيث ضم وفد الغرفة المشارك كلاً من مروان سالم المهيري رئيس قسم المعارض في غرفة الشارقة، وسلطان عبد الله آل علي تنفيذي أول خدمة المصدرين وإدارة الأسواق في مركز الشارقة لتنمية الصادرات.

تعزيز استدامة مجتمع الأعمال

وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية يأتي في إطار حرص الغرفة على تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال وتنويع ممكنات التنافسية والريادة، وإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في إمارة الشارقة للاطلاع على أحدث المستجدات العالمية في مختلف القطاعات وتعريفهم باحتياجات الأسواق الأخرى بما يسهم في توسعة الرقعة الجغرافية لانتشار صادرات الشارقة دولياً، موضحة أن قطاع صناعة الاغذية من أبرز القطاعات الواعدة في إمارة الشارقة ويوفر فرصاً استثمارية نوعية تصب في نمو القطاع الاقتصادي وتساهم بشكل رئيسي في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

منصة مهمة

وأشارت غرفة الشارقة إلى أهمية المشاركة في هذا الحدث الدولي الذي يشكل منصة مهمة للتعريف والترويج بالمنتج الغذائي الوطني وتهيئة بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية والعمل على رفع قدراتها التنافسية عبر توفير حلول ووسائل تصديرية وإيجاد وتعزيز فرص تسويق المنتجات وتنمية الصادرات وإتاحة الفرصة للشركات المشاركة لعقد الصفقات وبحث آليات التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، إلى جانب التعرف على آخر التطورات والابتكارات في قطاع الأغذية، وتبادل الخبرات مع المصدرين حول أحدث الخدمات والحلول المتخصصة لدعم الصادرات الغذائية.

يشار إلى أن مشاركة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية، تزامنت مع اتساع حجم المشاركة في المعرض لهذا العام، بإجمالي550 شركة محلية ودولية من 20 دولة و79 علامة تجارية عرضت 65 منتجًا جديدًا، إلى جانب شركات عارضة من أكثر من 50 دولة بعضها تشارك للمرة الأولى، ما يجعله منصة مثالية للقاء كبار المشترين، وبحث فرص الاستثمار، وإقامة الشراكات، وإبرام الصفقات في بيئة أعمال محفزة.

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