تقديراً لدورها في مجال المسؤولية المجتمعية وتعزيز ممارسات الاستدامة

الشارقة، حصدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسام الأثر المجتمعي الاتحادي "الفئة الفضية"، وذلك ضمن جوائز الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، تقديرا لدورها وممارساتها كمؤسسة مسؤولة تجاه المجتمع من خلال مساهماتها المتنوعة في مجال المسؤولية المجتمعية في إطار استراتيجيتها التي تستهدف دعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام وهو ما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في تطوير بيئة ابتكارية محفزة ومستدامة وتعزيز قدرات استشراف المستقبل.

وتم تكريم الغرفة خلال حفل نظمه الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في دبي حيث تسلّم جائزة الغرفة إيمان الحمادي نائب رئيس قسم المسؤولية المجتمعية بالغرفة بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي حققت مستويات عالية من التميز والابتكار في مجال تطبيق برامج المسؤولية المجتمعية والاستدامة.

تعزيز التنمية المجتمعية

وأعرب سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن سعادته بفوز غرفة الشارقة بالجائزة موضحاً أن الجائزة تتوج جهود الغرفة وعملها المتواصل في مجال المسؤولية المجتمعية وتحقيق الاستدامة في الأعمال والاقتصاد والمساهمة في جعل إمارة الشارقة مركزا عالميا في ظل اقتصاد تنافسي مستدام وقائم على المعرفة عملاً بتوجيهات حكومة الشارقة واستراتيجيتها لتعزيز التنمية المجتمعية ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في الإمارة، من خلال تسهيل ازدهار قطاعات الأعمال في الشارقة وتعزيز قدرتها باستخدام أفضل الممارسات العالمية عبر تبني قيم تعكس مدى تركيز الغرفة على ترسيخ ممارسات الاستدامة ونشر الحوكمة المؤسسية وتشجيع اعتماد معايير الجودة وتطوير مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه المجتمع، معرباً عن تقديره لجهود الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في تكريم الإنجازات التي تخدم القضايا المجتمعية وقضايا الاستدامة.

تحفيز الممارسات المستدامة

من جانبه أشار جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن الغرفة اعتمدت هدفا استراتيجيا يعنى بالمسؤولية المجتمعية وتحفيز الممارسات المستدامة في بيئة الأعمال بإمارة الشارقة عبر ترسيخ ورفع مستوى الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية ودعوة شركات القطاع الخاص للمساهمة ودعم المبادرات التي تنظمها الدوائر والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى الجهود الرائدة التي تبذلها الغرفة في هذا المجال ومن ضمنها إطلاق منصة المسؤولية المجتمعية وتخصيص فئة للمسؤولية المجتمعية للمنشآت من القطاعين العام والخاص في جائزة الشارقة للتميز التي ترعاها الغرفة بالإضافة إلى تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق مركز تجارة 101 وإطلاق حزم من المبادرات الرائدة في مجال التنمية المجتمعية بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق السعادة.

ويعتبر وسام الأثر المجتمعي علامة وطنية يصدرها الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية لتكريم الشركات والمنشآت الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات والتي تمارس نشاطاتها بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة والأولويات الوطنية.

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