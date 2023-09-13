عقدت اجتماع عمل موسع مع اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية

الشارقة، زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلاً بمجموعة عمل قطاع العقارات معرض "سيتي سكيب" أحد أهم المعارض المتخصصة في قطاع المعارض على مستوى العالم، الذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري في مركز الرياض للمعارض في المملكة العربية السعودية، بمشاركة أكثر من 85 دولة و350 شركة عارضة، و2000 مستثمر، وذلك في إطار سعي الغرفة للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال تنظيم المعارض المتخصصة في قطاع العقارات في السعودية.

وعقد الوفد الذي ضم إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية وعبيد عبدالرحمن المظلوم مدير إدارة المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة وامجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية في غرفة الشارقة، عدداً من لقاءات العمل البنّاءة مع أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض وعدد من ممثلي الجهات المشاركة، قدموا خلالها عرضاً للفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري في إمارة الشارقة، والمبادرات والفعاليات التي تطلقها غرفة الشارقة لدعم هذا القطاع الحيوي ومن أبرزها معرض الشارقة العقاري "إيكرس" الذي يعد أحد أبرز المعارض المتخصصة في قطاع العقارات على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

اجتماع عمل موسع

كما استهل الوفد مشاركته بعقد اجتماع عمل موسع مع اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، وذلك في مقر اللجنة بالمملكة العربية السعودية، وبحث الاجتماع الذي شهد حضور يحيى محمد أبو راس عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الوطنية العقارية، وحسن العريشي رئيس اللجنة العقارية بغرفة جازان سبل تعزيز التعاون والشراكات الثنائية في القطاع العقاري واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تحفيز الاستثمارات في القطاع العقاري، والعمل على تنظيم فعالية عقارية مشتركة بهدف إتاحة الفرصة لرجال الأعمال في البلدين الشقيقين للالتقاء بنظرائهم لمناقشة آفاق التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.

كما زار وفد غرفة الشارقة جناح مركز الملك عبد الله المالي "كافد" في معرض "ستي سكيب" واطلعوا خلال لقائهم مع عبدالله العجلان ممثل المركز وعدد من المسؤولين، على تخصص ونوع الشركات المالية والاقتصادية العالمية الموجودة في السعودية، والخدمات المتميزة التي يقدمها المركز وما يمتلكه من مرافق متطورة وبنية تحتية حديثة عالية المستوى، والتسهيلات والمزايا التنافسية التي يقدمها للشركات والتي تعزز من فرص نموها ونجاحها.

منصة مهمة

وأكد إبراهيم راشد الجروان أن غرفة الشارقة تحرص على تعزيز التعاون مع نظرائها في المملكة العربية السعودية والارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة خاصة في القطاع العقاري الذي يشهد تطوراً ونمواً كبيراً في المملكة وإمارة الشارقة، حيث سجل القطاع العقاري في الإمارة نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، إذ وصل إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة في الإمارة خلال هذه الفترة 21,486 معاملة بمختلف أنواعها بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار درهم، مؤكداً أن معرض "سيتي سكيب" شكل منصة مهمة لوفد الغرفة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع العقاري في إمارة الشارقة إلى جانب التواصل مع المختصين والقيمين على المعرض وتبادل وجهات النظر والآراء وبحث أوجه التعاون واستشراف مجالات العمل المشترك على صعيد تعزيز دور المعارض العقارية في دعم القطاع العقاري على مستوى المنطقة.

الترويج للفرص العقارية

وأشار إبراهيم راشد الجروان إلى أهمية الاجتماعات التي عقدها وفد الغرفة في وضع آليات عمل مبتكرة من شأنها تنمية العمل المشترك بهدف الترويج للمشاريع والفرص العقارية والاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها الجانبين، من خلال العمل على تعزيز التعاون بين معرض الشارقة العقاري "إيكرس"، و"سيتي سكيب" وتشجيع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية على المشاركة في كلا الحدثين، ما يساهم في تعزيز مكانتهما كمنصات تفاعلية بارزة تجمع تحت سقف واحد خيارات استثمارية واسعة وتوفر فرصاً مجزية لجميع الأطراف والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري للالتقاء والتفاعل وتبادل الخبرات والرؤى وعقد الشراكات وإبرام الصفقات.

وشكل معرض "سيتي سكيب" منصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع العقارات والمشاريع العقارية الفريدة على مستوى العالم، كما شهد العديد من الجلسات الحوارية المتخصصة بالقطاع العقاري، كقطاع الذكاء الاصطناعي مع العقار، وتحولات الأسواق العقارية، والاستدامة البيئية، ودور المرأة في الابتكارات التقنية العقارية، ومستقبل العقارات الصناعية في المملكة، والتخطيط الحضري، إلى جانب استخدامات سلسلة الكتل "بلوك تشين" في قطاع العقارات، وغيرها.

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