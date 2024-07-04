عقدت اجتماعات عمل مع أكثر من 35 وفدًا رسميًا ودبلوماسيًا وتجاريًا

تنظيم 10 لقاءات مع مجموعات العمل القطاعية ورجال الأعمال

المشاركة في 12 مؤتمرًا وملتقى على المستوى المحلي

سعادة العويس: جهودنا متواصلة لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة والارتقاء بمناخها الاستثماري.

سعادة العوضي: ترسيخ مكانة الإمارة، كوجهة استثمارية إقليمية متميزة، شكّلت ركيزة أساسية في خطة عمل غرفة الشارقة لعام 2024

الشارقة: أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على تعزيز التعاون والشراكات مع الشركات العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال، وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مجتمع رجال الأعمال في الإمارة ونظرائهم في دول العالم، ودعم توسعهم الخارجي في الأسواق الإقليمية والدولية، بهدف تسهيل التبادل التجاري والمساهمة في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية لمجتمعات الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري التاسع لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الذي عُقد بمقر الغرفة برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وحضور سعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، ومريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز أعمال غرفة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها مستجدات سير العمل في تطوير البنية التحتية لمنطقة النهضة "الصناعية الأولى سابقاً" والمنطقتين الصناعيتين "السادسة والسابعة"، كما اطلع المجلس على نتائج المشاركات الدولية للغرفة ونجاحاتها في تأسيس شراكات اقتصادية عابرة للحدود، وتطوير منظومة التبادل التجاري الخارجي وجذب الاستثمار، وناقش بعض المقترحات المطروحة على صعيد تعزيز دور قطاع المعارض في دفع عجلة اقتصاد إمارة الشارقة وفتح المزيد من الآفاق لنمو القطاعات المختلفة وتلبية تطلعات مجتمع الأعمال بإيجاد منصات عرض لمنتجاتهم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

مستهدفات استراتيجية

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن غرفة الشارقة نجحت في تحقيق معظم أهدافها الاستراتيجية المحددة وفق خطتها الاستراتيجية للفترة 2022-2024 والمتمثلة بالعمل على دعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام وتنمية وتنويع صادرات الإمارة، بالتزامن مع المساهمة في تطوير مشاريع البنية التحتية وتنويع الاستثمار، ومستمرون بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة في مواصلة جهودنا لتعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة، والارتقاء بمناخها الاستثماري، لتظل الشارقة نقطة ارتكاز رئيسية لإقامة المشاريع الاستثمارية الناجحة.

تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية

وأشار سعادة العويس إلى حرص الغرفة على المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة، وتهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزة لمجتمع الأعمال عبر تقديم خدمات متميزة تخدم قطاع الأعمال، وابتكار وسائل وطرق تعمل على جذب المزيد من المستثمرين إلى الإمارة، مضيفاً: فيما تواصل إمارة الشارقة تعزيز شبكة علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول العالم، تحرص غرفة الشارقة على دعم هذا التوجه حيث وقعت خلال النصف الأول من العام الجاري 8 اتفاقيات ومذكرات تعاون مع جهات ومؤسسات اقتصادية محلية ودولية إلى جانب تنظيم بعثة تجارية للهند والعديد من ملتقيات الأعمال بهدف استكشاف فرص الاستثمار وشراكات الأعمال الواعدة بين القطاع الخاص في الشارقة، ومختلف دول العالم.

ركيزة أساسية

من جانبه أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، إلى أن تعزيز مكانة إمارة الشارقة، كوجهة استثمارية إقليمية متميزة، شكّلت ركيزة أساسية في خطة عمل غرفة الشارقة لعام 2024 من خلال حرصها على تنمية التعاون المشترك مع الهيئات المتخصصة والبعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية، حيث عقدت الغرفة اجتماعات عمل مع أكثر مع 35 وفدًا رسميًا ودبلوماسيًا وتجاريًا، إلى جانب تنظيمها أكثر من 10 لقاءات مع مجموعات العمل القطاعية ورجال الأعمال لاستكشاف فرص النمو المستقبلية واقتراح استراتيجيات ومرئيات لتعزيز منظومة التصدير، كما سعت الغرفة إلى تعزيز حضورها في المعارض والأحداث والفعاليات الاقتصادية والتجارية الدولية، إلى جانب مشاركتها في 12 مؤتمرًا وملتقى على المستوى المحلي.

تعزيز التميز المؤسسي

وتم خلال الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققتها الغرفة على صعيد تعزيز منظومة التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لأعضائها، حيث حصدت الغرفة 4 شهادات دولية في مجالات نظام إدارة الجودة واستمرارية الأعمال والصحة والسلامة المهنية والبيئة، إلى جانب ما شهدته جائزة الشارقة للتميز من نقلات نوعية من حيث كثافة المشاركات من مجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي، بالإضافة إلى ما حققه مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لغرفة الشارقة، من إنجازات من أبرزها النجاح اللافت لبرنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال والنتائج الإيجابية للجولة الخارجية لأعضاء البرنامج في مملكة إسبانيا، إلى جانب تدريب المركز أكثر من 175 متدربًا من القطاعين العام والخاص، وما يزيد عن 65 من موظفي الغرفة.

دعم رواد الأعمال

وعلى صعيد جهود غرفة الشارقة لتطوير بيئة داعمة وممكنة لنمو وازدهار ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة افتتحت الغرفة مقرًا جديدًا لمركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة "تجارة 101" في مدينة خورفكان، والذي تضمن 9 مكاتب تجارية وشهد منذ افتتاحه في نهاية إبريل الماضي تسجيل 5 منتسبين جدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما حرصت الغرفة على دعم وتسهيل مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين في الفعاليات والمعارض الدولية، ومن أبرزها مشاركة منصة صاغة الإماراتيين، في المعرض التجاري الدولي للحرف اليدوية، الذي عقد على أرض المعارض في مدينة فلورنسا الإيطالية.

المسؤولية المجتمعية

كما قدمت غرفة الشارقة مساهمات فاعلة في مجال المسؤولية المجتمعية وذلك في إطار استراتيجيتها التي تستهدف دعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام والتي تكللت بحصول غرفة الشارقة على وسام الأثر المجتمعي الاتحادي عن الفئة الفضية، ولا سيما في ظل رعايتها لأكثر من 16 حدثًا وفعالية اقتصادية وثقافية وتجارية خلال النصف الأول من العام الجاري.

دعم قطاع التجزئة والسياحة

واطلع المجلس خلال الاجتماع على أداء فروع غرفة تجارة وصناعة الشارقة في المنطقتين الشرقية والوسطى والاستعدادات الجارية لتنظيم مهرجان الذيد للرطب، والمنعكسات الإيجابية لمهرجان المانجو، كما تم استعراض خطة سير العمل لمهرجان عروض صيف الشارقة 2024 التي أطلقتها بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة والنتائج المتوقعة لها على صعيد دعم قطاع التجزئة وتعزيز الحركة التسويقية واستقطاب السياح إلى أبرز الوجهات السياحية في إمارة الشارقة وأسواقها.

#بياناتحكومية

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