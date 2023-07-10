المنامة، مملكة البحرين – نظمت غرفة التجارة الأمريكية في البحرين (AmCham Bahrain) حفل استقبال في فندق ذي ويستن السيتي سنتر البحرين بمناسبة زيارة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي سعادة السيد ريك سكوت من ولاية فلوريدا الأمريكية لمملكة البحرين. وقد شكل حفل الاستقبال فرصة لمناقشة فرص الأعمال المتاحة بين ولاية فلوريدا الأمريكية ومملكة البحرين.

وقد ألقى السيد قيس الزعبي رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين كلمة رحب فيها بسعادة السيد ريك سكوت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وحرمه السيدة آن سكوت وسعادة السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين وأعضاء مجتمع أعمال غرفة التجارة الأمريكية في البحرين وطاقم السفارة الأمريكية في المملكة.

وقد أكد السيد الزعبي أهمية تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع أعمال غرفة التجارة الأمريكية في البحرين وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي سعادة السيد ريك سكوت لاستكشاف مجالات التعاون وتعزيز التبادل التجاري وتخطي العقبات التي تعرقل فرص تنمية التعاون الاقتصادي.

وقد سلط السيد الزعبي الضوء على النمو اللافت للتجارة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مع بلوغ التبادل التجاري بين البلدين الصديقين 2.8 مليار دولار أمريكي في العام الماضي2022، بما يمثل معدل نمو 12% خلال عامين بالفترة يناير 2021 – ديسمبر 2022، مؤكدا الحاجة الى تعزيز مناخ الاعمال المتنامي بين ولاية فلوريدا ومملكة البحرين.

بدوره، شارك سعادة السيد ريك سكوت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، الحضور تجاربه الغنية في مجال بناء علاقات متينة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. بحكم ما يملكه من خبرات متراكمة كمحافظ سابق لولاية فلوريدا ورجل أعمال محنك، أكد سعادة السيد ريك سكوت التزامه بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين ولاية فلوريدا ومملكة البحرين، مبديا دعمه الكامل في تنظيم بعثات تجارية في فلوريدا وتسهيل اجراء لقاءات مع مجتمع الاعمال في فلوريدا من خلال الاستفادة من خبراته وشبكة علاقاته.

من جانبه، أشاد سعادة السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين بالجهود التي تبذلها غرفة التجارة الأمريكية في البحرين في مجال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا على الاولويات الاستراتيجية للسفارة الامريكية في البحرين والمتمثلة ببناء روابط بحرية متينة. كما ثمن السفير بوندي ما سيقدمه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ريك سكوت من استشارات وخبرات للترويج لمملكة البحرين لدى واشنطن وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقد شكل حفل الاستقبال منصة استثنائية للتحاور وتبادل اطراف النقاش والتعاون وبناء علاقات ثنائية، حيث عبر الحضور عن تفاؤله بتنامي اوجه التعاون المستقبلي والتبادل التجاري للانتقال الى آفاق ارحب من الازدهار وقصص النجاح المشتركة.

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نبذة عن غرفة التجارة الأمريكية في البحرين

غرفة التجارة الأمريكية في البحرين AmCham Bahrain مؤسسة أعمال غير ربحية تلعب دورا رياديا في زيادة النمو الاقتصادي ومضاعفة الفرص الاستثمارية والتجارية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. وتشكل الغرفة منصة تخدم الشركات الامريكية العامة في مملكة البحرين والشركات البحرينية التي تملك شراكات مع نظرائها الأمريكان.

من خلال لعبها دور جسر حيوي يربط بين مجتمعي الاعمال البحريني والامريكي، تلعب غرفة التجارة الامريكية في البحرين دورا محوريا في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري ودعم نمو المؤسسات الامريكية العاملة في البحرين. كما تسهم في التنمية الاقتصادية في كلا البلدين وتقوية العلاقات البحرينية – الأمريكية بصورة عامة.

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زهراء طاهر

المدير التنفيذي

شركة فين مارك كوميونكيشنس

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