تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة

المنامة: تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة؛ تنظم غرفة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين بالتعاون مع الجمعية التعاونية الأمريكية لبرامج المريض الدولي، وهو برنامج تابع للمركز الوطني لإدارة الرعاية الصحية، منتدى شراكة الرعاية الصحية الأمريكي – البحريني 2023، وذلك خلال الفترة 17-18 سبتمبر الجاري في العاصمة المنامة بدعم من شركة فين مارك كوميونيكيشنس.

هذا، ومن المرتقب أن يستقطب المنتدى 80 مشاركاً من خبراء قطاع الرعاية الصحية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين وصناع القرار الصحي من أجهزة حكومية صحية ومستشفيات وعيادات طبية وكليات طب وجمعيات طبية وشركات مختصة بالرعاية الصحية وغيرها من مؤسسات طبية.

ويستهدف المنتدى تعزيز أوجه التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية، مع استقطابه لنخبة من قادة كبرى مراكز الطب الأكاديمية والرعاية الصحية في الولايات المتحدة، من ضمنهم رؤساء تنفيذيين في مجال الخدمات الدولية وأطباء متمرّسين وباحثين في مجال الطب من المهتمين بتعزيز علاقاتهم الدولية وبحوثهم الطبية مع نظرائهم في مملكة البحرين.

كما ستضم قائمة المشاركين في المنتدى وفد أمريكي يمثل عدداً من المستشفيات والمراكز الصحية أبرزها آتريوم هيلث، بايلور ساينت لوكس مديكال سنتر، سيدارس سيناي، تشيلدرنز ناشيونال، كليفلاند كلينك، كومون سبيرت هيلث، كوك تشيلدرنز، جامعة إنديانا للطب، جونز هوبكنز ميديسن، مستشفى ذي جيمز كانسر في جامعة أوهايو، يو شيكاغو ميديسن، و UCLA هيلث.

ويُعتبر المنتدى المنصة المثالية لعقد مناقشات رفيعة المستوى بغية استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز التعاون بين المستشفيات الأمريكية ونظرائها من شركاء محتملين في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى مملكة البحرين، وإقامة محادثات وشبكات اتصال بين المسؤولين الحكوميين وخبراء الرعاية الصحية والأطباء والمستثمرين في القطاع الصحي من الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية بين البلدين الصديقين وبناء تفاهمات مشتركة بين مجتمع الرعاية الصحية البحريني وكبرى المستشفيات الأمريكية المهتمة بالتعاون الدولي.

وتشتمل قائمة الداعمين للمنتدى على كل من وزارة الصحة في مملكة البحرين، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، القنصلية التجارية الأمريكية، شركة فين مارك كوميونيكيشنس، كيه آر إتش وأمريكان تيلي فيزيشنز.

وعلق السيد جاريت فاولر كبير مديري المبادرات الاستراتيجية والدولية في المركز الوطني لإدارة الرعاية الصحية NCHL بالقول: "تشير بحوثنا إلى إن المؤسسات الصحية البحرينية تملك قرابة 20 تعاون نشط مع شركاء دوليين، من بينها عدد من المستشفيات الأمريكية، وسوف يساهم هذا المنتدى بزيادة عددها مع تهيئة منصة مميزة بين مجتمعي الرعاية الصحية في كل من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية لتشجيعهم على توسعة قاعدة أطر التعاون على مستوى القطاعين العام والخاص".

من جانبه، صرّح السيد قيس الزعبي رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين قائلا: "انسجاما مع أهداف الغرفة في تعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين، نحن مسرورون بالترحيب بوفد أمريكي رفيع المستوى يمثل كبرى المؤسسات الصحية والمستشفيات في الولايات المتحدة قادم الى مملكة البحرين ودولة الكويت لاستكشاف فرص التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي، حيث يوفر قطاع الرعاية الصحية فرصا عديدة واعدة للتعاون والتطوير، ونتطلع قدماً للمنتدى المرتقب الذي سيسهم في إقامة جسر تواصل قوي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي سيخدم المصالح المشتركة لدى الجانبين في هذا القطاع المهم للغاية".

وللتسجيل والمشاركة، بإمكان خبراء الرعاية الصحية وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من مختصي القطاع الصحي في مملكة البحرين مراسلتنا عبر البريد الالكتروني: info@finmarkcoms.com.، فيما سيكون التسجيل للوفد الأمريكي محصورا على أعضاء الجمعية التعاونية الأمريكية لبرامج المريض الدولي USCIPP وعدد من الأعضاء المختارين من قبل المركز الوطني لإدارة الرعاية الصحية NCHL.

#بياناتحكومية

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فين مارك كوميونكيشنس

زهراء طاهر

المدير التنفيذي

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