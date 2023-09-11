الدوحة، في مراسم افتتاح قص الشريط التي أقيمت خلال فعالية اللقاء المفتوح للمكتبة افتتح عميد جامعة جورجتاون في قطر، الدكتور صفوان المصري، مختبر الابتكار الجديد، الذي يعد إضافة مهمة إلى الموارد الأكاديمية للجامعة وخطوة على طريق مستقبل التعليم العالي.

يقع مختبر الابتكار الجديد بالطابق العلوي في مكتبة جامعة جورجتاون في قطر، وهو بمثابة مساحة مخصصة يمكن للطلاب فيها من تعزيز إبداعهم وإنتاج محتوى للفصول الدراسية والبرامج الأكاديمية أو التنمية الشخصية. تم تجهيز هذا المرفق المتطور بأحدث أدوات إنتاج وتحرير الوسائط المتعددة، مما يوفر للطلاب الوسائل اللازمة لتعزيز مهاراتهم الرقمية والإعلامية، مع وجود أمناء مكتبة متخصصين في متناول اليد للحصول على الدعم والتوجيه والإرشاد.

وخلال مراسم الافتتاح قال عميد جامعة جورجتاون في قطر صفوان المصري: "يعد افتتاح مختبر الابتكار الجديد هذا لحظة حاسمة لمكتبة جامعة جورجتاون في قطر حيث تتبنى أحدث التقنيات الرقمية مع الاحتفاظ بمكانتها العريقة في قلب المسعى الأكاديمي. ويعد مختبر الابتكار خطوة جريئة نحو مواجهة التحديات المستقبلية بثقة تامة ومهارات لأحدث ما توصل اليه العلم".

ففي عالم رقمي متشابك ومترابط على نحو متزايد، تتبنى مؤسسات التعليم العالي بشكل استباقي تقنيات جديدة لتجهيز طلابها بشكل أفضل وتزويدهم بأسباب النجاح، ودعم طرق التدريس المبتكرة التي تعزز تجربة التعلم، كما أكد روبرت لوز، أمين مكتبة البيانات والإعلام والويب: "الهدف من مختبر الابتكار هو توفير مساحة حيث يتمكن الطلاب من بناء المهارات التي ستساعدهم في الفصل الدراسي وفي القوى العاملة بالإضافة إلى توفير فرص إضافية لأعضاء هيئة التدريس لتصميم مهام مبتكرة."

مجموعة المعدات المتاحة واسعة النطاق ومتعددة الاستخدامات، بما في ذلك معدات تداخل الاصوات والصور لانتاج بودكاست احترافي، وأربعة ميكروفونات، وكاميرات فيديو، وكاميرات حركة ، ومسجلات صوت محمولة، وثلاثة أجهزة كمبيوتر "ماك" محملة بأحدث برامج مونتاج الصوت والفيديو والتصوير، بالإضافة إلى الملحقات والتطبيقات التكميلية لتسجيل الصوت والفيديو.

ستساعد الموارد الجديدة الطلاب على الوصول إلى المعدات والبرامج المتقدمة التي لا يمكنهم الوصول إليها حاليا في أي مكان آخر في الحرم الجامعي. تتضمن الأمثلة برامج مونتاج الفيديو الاحترافية مثل تطبيقات Final Cut Pro وAdobe Creative Cloud. سيحصل الطلاب أيضا على خبرة عملية على المعدات اللازمة لإنتاج المدونات الصوتية والمرئية (البودكاست) ومقاطع الفيديو الإبداعية وتطوير العروض التقديمية المصقولة والمنمقة بدرجة عالية من الاحترافية.

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نبذة عن جامعة جورجتاون في قطر

تأسست جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة عام 1789، وهي واحدة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم. وتسعى جامعة جورجتاون في قطر، التي تأسست في عام 2005 بالشراكة مع مؤسسة قطر، إلى البناء على السمعة العالمية للجامعة من خلال التعليم والابحاث والخدمة المجتمعية. هذه المساعي مستوحاة من مهمة الجامعة المتمثلة في تعزيز التفاهم الفكري والأخلاقي والروحي، حيث تهدف جامعة جورجتاون في قطر إلى تعزيز المعرفة وتزويد الطلاب والمجتمع بتجربة تعليمية شاملة تثمر مواطنين عالميين ملتزمين بخدمة الإنسانية.

تقع جامعة جورجتاون في قطر في المدينة التعليمية بالدوحة، وهي تمنح نفس درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية المعترف بها دوليا التي تمنحها جامعة جورجتاون من حرمها الجامعي الرئيسي في واشنطن العاصمة. يعمل هذا البرنامج الفريد متعدد التخصصات على إعداد الطلاب لتناول القضايا العالمية الأكثر أهمية وإلحاحا من خلال مساعدتهم على تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي والاتصال في إطار سياق دولي. ويحظى خريجو جامعة جورجتاون في قطر بفرص للعمل بمؤسسات محلية ودولية رائدة في مختلف المجالات التي تتراوح من التمويل إلى الطاقة والتعليم والإعلام. كما يسهل الحرم الجامعي في قطر الانخراط في برامج الدراسات العليا ومن يبنها برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية إلى جانب برامج الماجستير التنفيذي في القيادة.

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