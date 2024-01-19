عمر سلطان العلماء:

بناء قدرات القيادات الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتزويدهم بالمهارات الرقمية

سر نجاح الحكومات يرتبط بسعيها لمواكبة التطورات التكنولوجية وتصميم الحلول لمواجهتها بدلاً من تجاهلها

تغيير الصورة النمطية وبناء فكر متجدد وواعٍ لفرص وتحديات التكنولوجيا المستقبلية

استباقيتنا اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي عامل مهم في إرساء أسس مستقبل واعد

دافوس، سويسرا: بحث معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مع قادة عالميين في قطاع التكنولوجيا، إمكانات الذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف حلوله المتقدمة في خدمة تطور المجتمعات حول العالم، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، في جلسة بعنوان "توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة العالم"، ضمن أعمال الدورة الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي التي تعقد في مدينة دافوس السويسرية.

تحدث في الجلسة، معالي عمر سلطان العلماء وبراد سميث رئيس شركة "مايكروسوفت"، وإيان بريمر المؤسس والرئيس لمجموعة أوراسيا، وإيفا مايديل عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي الخاصة المعنية بالذكاء الاصطناعي، وأمانديب سينغ جيل المبعوث الفني للأمم المتحدة، وأدارتها بيانا جولودريجا الإعلامية المتخصصة بالشؤون العالمية في شبكة "سي إن إن".

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أهمية بناء قدرات صناع القرار والقيادات الحكومية في مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة لضمان تطبيقها في مختلف الجهات، وتعزيز الوعي بدورها في تحسين الأداء وتطوير الكفاءة والإنتاجية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات طورت تجربة استثنائية في بناء القدرات وتدريب الكفاءات على تكنولوجيا المستقبل، من خلال برامج الذكاء الاصطناعي، ومبادرات تطوير المهارات، في ترجمة لتوجيهات قيادة الدولة ورؤاها المرتكزة على أن التطور يبدأ بالإنسان وينتهي به.

وقال معاليه إن سر نجاح الحكومات وتعزيز استباقيتها وتنافسيتها العالمية في مختلف المجالات، يرتبط بسعيها لمواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة، وتصميم الحلول لمواجهتها بدلاً من تجاهلها، والبناء على الآثار الإيجابية والفرص الكبيرة التي من الممكن تحقيقها من خلال تبني هذه الحلول، إلى جانب الحرص على تغيير الصورة النمطية لسلبيات الذكاء الاصطناعي، وبناء فكر متجدد وواع لفرص وتحديات التكنولوجيا المستقبلية.

وأضاف معاليه أن: "استباقيتنا اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي عامل مهم في إرساء أسس مستقبل واعد، لذلك يجب علينا تحديد الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات التكنولوجية، وتعزيز التعاون الدولي الهادف لتصميم وتطوير أطر ذكاء اصطناعي مسؤولة وأخلاقية وعادلة".

وناقشت الجلسة إمكانات الذكاء وقدرته على تحقيق المنافع الإيجابية للعالم وأهمية دراسة مراحل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان تنظيمها بالوقت الصحيح وكيفية تحقيق التوزان بين الابتكار والاستخدامات المسؤولة لهذه التقنيات لضمان شمولية الوصول والاستفادة من الفرص في جميع أنحاء العالم.

#بياناتحكومية

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