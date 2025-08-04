تتطلع عمانتل بدعمها ورعايتها لمؤتمر وجوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط MEIRA الذي سيقام خلال شهر سبتمبر القادم في محافظة مسقط إلى تعزيز حضور سلطنة عمان في مجتمع الاستثمار الإقليمي والعالمي وتمكين أسواق رأس المال ليكونوا أكثر تنوعا وتكاملا.

يشارك في مؤتمر وجوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط أكثر من 750 من الرواد ومؤسسات مجتمع علاقات المستثمرين في المنطقة يناقشون خلاله التوجهات والابتكارات العالمية في مجال الاستثمار المالي واكتشاف الفرص المتاحة لرسم ملامح المستقبلية لعلاقات المستثمرين في المنطقة إضافة إلى الاحتفاء بإنجازات المؤسسات في هذا المجال.

وفي هذا الصدد قال غسان بن خميس الحشار الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بعمانتل "يأتي حرصنا على دعم مؤتمر علاقات المستثمرين، الذي تستضيفه سلطنة عمان، انطلاقًا من إيماننا العميق بأهمية تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال بين الشركات والمستثمرين، ونؤكد التزامنا المستمر بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية لدى أسواق المال في المنطقة، كما نحرص على أن نكون شركاء فاعلين في تبني أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، بما يعكس رؤيتنا نحو الحوكمة والاستدامة المالية".

بدوره قال باولو كاساماسيما الرئيس التنفيذي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط: "لطالما برهنت عمانتل على ريادتها في الارتقاء بمعايير علاقات المستثمرين، ليس في سلطنة عمان فحسب، بل في جميع أنحاء المنطقة، ويجسد دورها الفاعل كعضو مؤسس في فرع عمان، ودعمها المتواصل لمبادرات جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، روح التعاون التي تدفع عجلة نمو أسواق رأس المال في الشرق الأوسط، ويسعدنا أن تكون عمانتل شريكًا استراتيجيًا في مؤتمر مسقط لهذا العام، حيث نعمل معًا على تعزيز مهنة علاقات المستثمرين ودورها الحيوي في جذب الاستثمارات المستدامة".

وتعد عمانتل أحد الأعضاء المؤسسين لفرع عمان لعلاقات المستثمرين التابع لجمعية MEIRA وتعمل بالتعاون مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة في تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات والمعايير الدولية في أسواق رأس المال وتطوير مهنة علاقات المستثمرين .

وتشارك عمانتل في هذا المؤتمر بحضور رفيع المستوى من الإدارة التنفيذية للشركة لأهمية هذا المؤتمر وعلى اعتبار أن الشركة وجهة استثمارية مرموقة وسفيرة وطنية تعزز جاذبية السوق المحلي، وكذلك لترسيخ ريادتها في علاقة المستثمرين والتزامها بالممارسات الدولية في هذا المجال في سلطنة عمان والشرق الأوسط وتعزيز الثقة لدى المستثمرين وذلك بإبراز جهود عمانتل المستمرة بإشراك المستثمرين العالميين والإقليميين من خلال أفضل ممارسات الحوكمة والعلاقات مع المستثمرين.

وتعد جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) هي منظمة مستقلة تُعنى بتعزيز مهنة علاقات المستثمرين والمعايير الدولية في حوكمة الشركات وتهدف MEIRA إلى تعزيز سمعة أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وكفاءتها وجاذبيتها من خلال تعزيز الحوار بين أعضائها وتشجيع أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين بالتعاون مع أسواق الأوراق المالية والهيئات التنظيمية والجهات المعنية الأخرى في السوق، وتدعم MEIRA الشركات من خلال التطوير المهني وبرامج الاعتماد، وشبكة أعضائها وشبكة فروعها في الدول .

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